Para casi todo lo que hace en un ordenador utiliza criptografía. Por eso, la mayoría de las veces, los intrusos no pueden leer sus correos electrónicos, acceder a su historial médico, publicar desde su cuenta de redes sociales, apagar su coche de forma remota ni alterar la red eléctrica de su ciudad.

La criptografía moderna es tan buena que cuando se vulneran datos o sistemas seguros, casi nunca es porque alguien haya roto la propia encriptación. La mayoría de las brechas se deben a errores humanos: alguien da accidentalmente una contraseña o deja una puerta trasera en un sistema seguro.

Puede pensar en los estándares de cifrado modernos, como las claves públicas de 2048 bits, como las bóvedas más resistentes: casi imposibles de violar, a menos que alguien deje una clave tirada afuera. Pero la era de la computación cuántica cambiará las cosas. Un actor malicioso con un ordenador cuántico de suficiente potencia podría desbloquear cualquier bóveda de 2048 bits y acceder a los datos que protege.

No sabemos exactamente cuándo los ordenadores cuánticos serán lo suficientemente potentes como para descifrar la criptografía de 2048 bits, pero algunos expertos han esbozado plazos basados en lo que sabemos hasta ahora. El Informe sobre la Criptografía Postcuántica del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (enlace externo a ibm.com) encontró que las primeras infracciones podrían surgir tan pronto como 2030.

"He calculado que hay una posibilidad entre siete de que algunas de las herramientas fundamentales de criptografía de clave pública de las que dependemos hoy se rompan en 2026", escribió el Dr. Michele Mosca (enlace externo a ibm.com), un experto de la Universidad. de Waterloo, “y un 50 % de posibilidades para 2031”.

La criptografía segura de Quantum reconstruye la bóveda criptográfica, lo que la hace segura contra los ataques cuánticos y clásicos.