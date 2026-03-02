Resiliencia que protege, rendimiento que perdura

La ciberresiliencia ya no es opcional, es una prioridad a nivel directivo. Con el aumento de los ataques de ransomware e impulsados por la IA, las organizaciones se enfrentan a un aumento de costes, tiempo de inactividad y presiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

IBM destaca cómo una infraestructura preparada para el futuro, con un almacenamiento impulsado por IA y marcos zero trust, permite una recuperación más rápida, una protección más sólida y el cumplimiento normativo. Al adoptar ahora estrategias de resiliencia proactivas, las empresas pueden proteger las operaciones, mantener la confianza de los clientes y convertir la seguridad en una ventaja competitiva.

Descargue el documento técnico para ver cómo puede protegerse de la próxima ola de ciberamenazas.