¿Qué es SIEM?

La gestión de eventos e información de seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés) es una solución de seguridad que ayuda a las organizaciones a reconocer y gestionar posibles amenazas y vulnerabilidades de seguridad antes de que perturben su actividad.
Los sistemas SIEM ayudan a los equipos de seguridad empresarial a detectar comportamientos anómalos de los usuarios y utilizan la inteligencia artificial (IA) para automatizar muchos de los procesos manuales asociados a la detección de amenazas y la respuesta a incidentes.
Las plataformas SIEM originales eran herramientas de gestión de registros. Combinaban funciones de gestión de la información de seguridad (SIM) y de gestión de eventos de seguridad (SEM). Estas plataformas permitían supervisar y analizar en tiempo real los eventos relacionados con la seguridad.
Además, facilitaban el seguimiento y registro de los datos de seguridad con fines de cumplimiento o auditoría. Gartner acuñó el término SIEM para la combinación de las tecnologías SIM y SEM en 2005.
A lo largo de los años, el software SIEM ha evolucionado para incorporar el análisis de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA), así como otros análisis avanzados de seguridad, IA y machine learning para identificar comportamientos anómalos e indicadores de amenazas avanzadas. En la actualidad, los SIEM se han convertido en un componente esencial de los modernos centros de operaciones de seguridad (SOC) para la monitorización de la seguridad y los casos de uso de gestión del cumplimiento.
En el nivel más básico, todas las soluciones SIEM realizan cierto nivel de funciones de agregación, consolidación y clasificación de datos para identificar amenazas y cumplir los requisitos de conformidad de datos. Si bien algunas soluciones varían en capacidad, la mayoría ofrece el mismo conjunto básico de funciones:
SIEM ingiere datos de eventos de una amplia gama de fuentes en toda la infraestructura de TI de una organización, incluidos los entornos locales y en la nube.
Los datos de registro de eventos de usuarios, endpoints, aplicaciones, fuentes de datos, cargas de trabajo en la nube y redes, así como los datos de hardware y software de seguridad, como firewalls o software antivirus, se recopilan, correlacionan y analizan en tiempo real.
Algunas soluciones de SIEM también se integran con fuentes de inteligencia de amenazas de terceros para correlacionar sus datos de seguridad internos con firmas y perfiles de amenazas ya reconocidos. La integración con fuentes de amenazas en tiempo real permite a los equipos bloquear o detectar nuevos tipos de firmas de ataques.
La correlación de eventos es una parte esencial de cualquier solución SIEM. Al utilizar análisis avanzados para identificar y comprender patrones de datos complejos, la correlación de eventos proporciona información para localizar y mitigar rápidamente posibles amenazas a la seguridad de la empresa.
Las soluciones SIEM mejoran significativamente el tiempo medio hasta la detección (MTTD, por sus siglas en inglés) y el tiempo medio hasta la respuesta (MTTR, por sus siglas en inglés) para los equipos de seguridad informática al aliviar los flujos de trabajo manuales asociados al análisis en profundidad de los eventos de seguridad.
SIEM consolida su análisis en un único panel de control central en el que los equipos de seguridad supervisan la actividad, clasifican las alertas, identifican las amenazas e inician la respuesta o la corrección.
La mayoría de los paneles SIEM también incluyen visualizaciones de datos en tiempo real que ayudan a los analistas de seguridad a detectar picos o tendencias en la actividad sospechosa. Mediante reglas de correlación predefinidas y personalizables, los administradores pueden recibir alertas de inmediato y tomar las medidas adecuadas para mitigar las amenazas antes de que se materialicen en problemas de seguridad más importantes.
Las soluciones SIEM son una opción popular para las organizaciones sujetas a diferentes formas de cumplimiento normativo. Gracias a la recopilación y al análisis automatizados de datos que proporciona, la SIEM es una valiosa herramienta para recoger y verificar datos de cumplimiento en toda la infraestructura empresarial.Las soluciones de SIEM pueden generar informes de cumplimiento en tiempo real relacionados con PCI-DSS, RGPD, HIPPA, SOX y otras normas de cumplimiento, aliviando la carga de la gestión de la seguridad y detectando posibles infracciones en una fase temprana para poder abordarlas. Muchas de las soluciones de SIEM vienen con complementos preconfigurados y listos para usar que pueden generar informes automatizados diseñados para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.
Independientemente del tamaño de su organización, es esencial tomar medidas proactivas para supervisar y mitigar los riesgos de la seguridad de TI. Las soluciones de SIEM benefician a las empresas de diversas maneras y se han convertido en un componente importante para agilizar los flujos de trabajo de seguridad.
Las soluciones SIEM permiten centralizar las auditorías de cumplimiento normativo y la elaboración de informes en toda la infraestructura empresarial. La automatización avanzada agiliza la recopilación y el análisis de los registros del sistema y de los eventos de seguridad para reducir la utilización de recursos internos y, al mismo tiempo, cumplir con estrictas normas de elaboración de informes.
Las soluciones SIEM de nueva generación actuales se integran con potentes sistemas de orquestación, automatización y respuesta de la seguridad (SOAR), lo que ahorra tiempo y recursos a los equipos de TI a la hora de gestionar la seguridad empresarial.
Mediante un machine learning profundo que aprende automáticamente del comportamiento de la red, estas soluciones pueden gestionar protocolos complejos de identificación de amenazas y respuesta a incidentes en menos tiempo que los equipos físicos.
Debido a la mayor visibilidad de los entornos informáticos que proporciona, SIEM puede ser un motor esencial para mejorar la eficiencia interdepartamental.
Un panel de control central proporciona una visión unificada de los datos del sistema, alertas y notificaciones, lo que permite a los equipos comunicarse y colaborar eficazmente a la hora de responder a amenazas e incidentes de seguridad.
Teniendo en cuenta la rapidez con la que cambia el panorama de la ciberseguridad, las organizaciones necesitan poder confiar en soluciones que puedan detectar y responder a amenazas de seguridad tanto conocidas como desconocidas.
Mediante el uso de fuentes integradas de inteligencia de amenazas y tecnología de IA, las soluciones SIEM pueden ayudar a los equipos de seguridad a responder con mayor eficacia a una amplia gama de ciberataques, entre los que se incluyen:
Amenazas internas: vulnerabilidades de seguridad o ataques originados por personas con acceso autorizado a las redes y recursos digitales de la empresa.
Phishing: mensajes que parecen enviados por un remitente de confianza, a menudo utilizados para robar datos de usuario, credenciales de acceso, información financiera u otra información comercial confidencial.
Ransomware: malware que bloquea los datos o el dispositivo de una víctima y amenaza con mantenerlos bloqueados, o algo peor, a menos que la víctima pague un rescate al hacker.
Ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS): ataques que bombardean redes y sistemas con niveles inmanejables de tráfico procedente de una red distribuida de dispositivos secuestrados (botnet), lo que desgrada el rendimiento de sitios web y servidores hasta hacerlos inutilizables.
Exfiltración de datos: robo de datos de un ordenador u otro dispositivo, realizado manual o automáticamente mediante programas maliciosos.
Las soluciones SIEM son ideales para llevar a cabo investigaciones digitales por ordenador en caso de incidente de seguridad. Las soluciones de SIEM permiten a las organizaciones recopilar y analizar eficazmente datos de registro de todos sus recursos digitales en un solo lugar.
Esto les da la posibilidad de recrear incidentes pasados o analizar otros nuevos para investigar actividades sospechosas e implementar procesos de seguridad más efectivos.
La auditoría y la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normativas son tareas necesarias y difíciles para muchas organizaciones. Las soluciones SIEM reducen drásticamente el gasto de recursos necesario para gestionar este proceso, ya que proporcionan auditorías en tiempo real e informes a petición sobre el cumplimiento de la normativa siempre que sea necesario.
Con el aumento de la popularidad del teletrabajo, las aplicaciones SaaS y las políticas BYOD (bring your own device), las organizaciones necesitan el nivel de visibilidad necesario para mitigar los riesgos de red desde fuera del perímetro de red tradicional.
Las soluciones SIEM rastrean toda la actividad de la red a través de todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones, lo que mejora significativamente la transparencia en toda la infraestructura y detectando amenazas independientemente de dónde se acceda a los recursos y servicios digitales.
Antes o después de haber invertido en su nueva solución, estas son algunas de las mejores prácticas de implantación de la SIEM que debería seguir:
La IA será cada vez más importante en el futuro de SIEM, ya que las capacidades cognitivas mejoran la capacidad de toma de decisiones del sistema. También permitirá a los sistemas adaptarse y crecer a medida que aumente el número de endpoints.
A medida que el IoT, la cloud computing, la telefonía móvil y otras tecnologías aumentan la cantidad de datos que debe consumir una herramienta SIEM. La IA ofrece el potencial para una solución que admita más tipos de datos y una comprensión compleja del panorama de las amenazas a medida que evoluciona.
