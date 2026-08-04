La IA está remodelando la forma en que los líderes de TI gestionan y protegen sus datos. En este informe técnico de IDC, descubra cómo las capacidades impulsadas por IA pueden ayudar a automatizar operaciones y fortalecer la ciberresiliencia en los sistemas de almacenamiento empresariales, al tiempo que preparan a las organizaciones para el crecimiento de la demanda de IA y datos.
Los lectores aprenderán lo siguiente:
La versión 2026 de FlashSystem de IBM, con su nuevo módulo FlashCore (FCM) de quinta generación, introdujo agentes de IA capaces de llevar a cabo acciones recomendadas, como aprovisionar capacidad, migrar datos de aplicaciones a la cabina de almacenamiento óptima y aplicar políticas de protección de datos. FlashSystem también incorpora procesamiento del lenguaje natural, permitiendo a los administradores hacer preguntas en lenguaje sencillo a través de una interfaz de chat, así como refinar y confirmar las sugerencias del motor de IA antes de aplicarlas. IBM considera las nuevas capacidades de FlashSystem.ai como un coadministrador de almacenamiento siempre activo que puede gestionar tareas rutinarias, ayudar a facilitar una alta utilización, abordar de forma proactiva los problemas de rendimiento y reforzar la seguridad.