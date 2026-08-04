La IA está remodelando la forma en que los líderes de TI gestionan y protegen sus datos. En este informe técnico de IDC, descubra cómo las capacidades impulsadas por IA pueden ayudar a automatizar operaciones y fortalecer la ciberresiliencia en los sistemas de almacenamiento empresariales, al tiempo que preparan a las organizaciones para el crecimiento de la demanda de IA y datos.

Los lectores aprenderán lo siguiente:

por qué las capacidades de almacenamiento de datos crítico impulsadas por la IA se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la gestión moderna del almacenamiento;

las capacidades de almacenamiento de datos crítico impulsadas por la IA se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la gestión moderna del almacenamiento; cómo la automatización inteligente puede ayudar a reforzar la ciberresiliencia y la recuperación;

la automatización inteligente puede ayudar a reforzar la ciberresiliencia y la recuperación; cómo IBM® FlashSystem ayuda a las organizaciones a prepararse para la próxima era de capacidades impulsadas por IA en sistemas de almacenamiento empresariales.

La versión 2026 de FlashSystem de IBM, con su nuevo módulo FlashCore (FCM) de quinta generación, introdujo agentes de IA capaces de llevar a cabo acciones recomendadas, como aprovisionar capacidad, migrar datos de aplicaciones a la cabina de almacenamiento óptima y aplicar políticas de protección de datos. FlashSystem también incorpora procesamiento del lenguaje natural, permitiendo a los administradores hacer preguntas en lenguaje sencillo a través de una interfaz de chat, así como refinar y confirmar las sugerencias del motor de IA antes de aplicarlas. IBM considera las nuevas capacidades de FlashSystem.ai como un coadministrador de almacenamiento siempre activo que puede gestionar tareas rutinarias, ayudar a facilitar una alta utilización, abordar de forma proactiva los problemas de rendimiento y reforzar la seguridad.