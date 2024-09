Los sistemas de IA se consideran de alto riesgo con arreglo a la Ley de IA de la UE si son un producto, o un componente de seguridad de un producto, regulado por leyes específicas de la UE a las que hace referencia la ley, como las leyes sobre seguridad de los juguetes y sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

La ley también enumera usos específicos que generalmente se consideran de alto riesgo, incluidos los sistemas de IA utilizados:

en contextos laborales, como los que se utilizan para reclutar candidatos, evaluar a los solicitantes y tomar decisiones de promoción





en determinados productos sanitarios





en determinados contextos de educación y formación profesional





en el proceso judicial y democrático, como los sistemas que están destinados a influir en el resultado de las elecciones





para determinar el acceso a servicios privados o públicos esenciales, incluidos los sistemas que evalúan el derecho a prestaciones públicas y las puntuaciones de crédito.





en la gestión de infraestructuras cruciales (por ejemplo, suministros de agua, gas y electricidad, etc.)





en cualquier sistema de identificación biométrica que no estén prohibidos, excepto para los sistemas cuyo único propósito sea verificar la identidad de una persona (por ejemplo, usar un escáner de huellas dactilares para otorgar a alguien acceso a una aplicación bancaria).

Para los sistemas incluidos en esta lista, puede haber una excepción si el sistema de IA no representa una amenaza importante para la salud, la seguridad o los derechos de las personas. La ley especifica criterios, uno o más de los cuales deben cumplirse, antes de que se pueda activar una excepción (por ejemplo, cuando el sistema de IA está destinado a realizar una tarea de procedimiento limitada). Si se basa en esta excepción, el proveedor debe documentar su evaluación de que el sistema no es de alto riesgo, y los reguladores pueden solicitar ver esa evaluación. La excepción no está disponible para los sistemas de IA que procesan automáticamente datos personales para evaluar o predecir algún aspecto de la vida de una persona, como sus preferencias de productos (elaboración de perfiles), que siempre se consideran de alto riesgo.

Al igual que con la lista de prácticas prohibidas de IA, la Comisión de la UE podrá actualizar la lista de sistemas de IA de alto riesgo en el futuro.