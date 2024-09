¿Qué es el servicio de atención al cliente?

Aunque cada organización es diferente, es un hecho universal que cuesta más captar a un nuevo cliente que vender a un cliente existente. Según McKinsey2 (enlace externo a ibm.com), el coste de reemplazar el valor de un cliente existente requiere encontrar y activar tres nuevos clientes.

Un departamento de servicio de atención al cliente eficaz puede aumentar la fidelización de clientes, ahorrando así dinero a una organización. Además de la retención, proporcionar un buen servicio de atención al cliente demuestra estabilidad a la comunidad empresarial en general. Los inversores y otras partes interesadas tomarán nota si una organización está tratando bien a sus clientes, lo que puede ser una señal de que el crecimiento de los ingresos surgirá, o continuará, en el futuro.

Las iniciativas que aumentan la satisfacción del cliente en al menos un 20 por ciento tienen un efecto en cascada sobre otros resultados comerciales, según McKinsey2 (enlace externo a ibm.com). Pueden aumentar las tasas de venta cruzada de una organización y la participación de la empresa en la cartera.

Cumplir con las expectativas de los clientes se ha vuelto más difícil, ya que el coste de cambiar de marca o proveedor es más barato hoy en día. Los clientes esperan que las organizaciones proporcionen experiencias o soluciones personalizadas a un precio asequible. No toleran nada que no aporte valor. Es importante invertir y priorizar el servicio de atención al cliente no solo para satisfacer las necesidades de sus clientes existentes, sino también para reclutar nuevos.