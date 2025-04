Datos estructurados vs datos no estructurados: ¿cuál es la diferencia?

Los datos no estructurados no tienen un formato predefinido. Los conjuntos de datos no estructurados suelen ser grandes (piense en terabytes o petabytes de datos) y representan el 90 % de todos los datos generados por la empresa.

Este gran volumen se debe a la aparición de big data, los conjuntos de datos masivos y complejos de Internet y otras tecnologías conectadas1.

Los datos no estructurados pueden contener tanto datos textuales como no textuales, así como datos cualitativos (comentarios en redes sociales) y cuantitativos (cifras incrustadas en el texto).

Algunos ejemplos de datos no estructurados procedentes de fuentes de datos textuales son:

Correos electrónicos

Documentos de texto

Publicaciones en redes sociales

Transcripciones de llamadas

Archivos de texto de mensajes, como los de Microsoft Teams o Slack

Algunos ejemplos de datos no estructurados no textuales son: