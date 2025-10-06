¿Qué es el modelado de datos?

El modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de un sistema de información completo o de partes del mismo para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras. El objetivo es ilustrar los tipos de datos utilizados y almacenados dentro del sistema, las relaciones entre estos tipos de datos, las formas en que se pueden agrupar y organizar los datos y sus formatos y atributos.

Los modelos de datos se construyen en torno a las necesidades de la empresa. Las reglas y requisitos se definen por adelantado a través de los comentarios de las partes interesadas de la empresa para que puedan incorporarse en el diseño de un nuevo sistema o adaptarse en la iteración de uno existente.

Los datos se pueden modelar en varios niveles de abstracción. El proceso empieza por la recopilación de información sobre los requisitos de la empresa tanto de las partes interesadas como de los usuarios finales. Estas reglas de negocio luego se traducen en estructuras de datos para formular un diseño de base de datos concreto. Un modelo de datos puede compararse con una hoja de ruta, un plano de un arquitecto o cualquier diagrama formal que facilite una comprensión más profunda de lo que se está diseñando.

El modelado de datos emplea esquemas estandarizados y técnicas formales. Con ello, se obtiene una forma común, coherente y previsible de definir y gestionar los recursos de datos en una organización, o incluso más allá.

Idealmente, los modelos de datos son documentos vivos que evolucionan junto con las necesidades cambiantes de la empresa. Juegan un papel importante en el apoyo a los procesos de negocio y la planificación de la estrategia y la arquitectura de TI. Los modelos de datos se pueden compartir con proveedores, socios o colegas del sector.