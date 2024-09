Qué es un almacén de datos

A medida que las empresas comienzan a albergar más datos y necesitan análisis más avanzados y una amplia gama de datos, los almacenes de datos comienzan a ser costoso y no tan flexibles. Si desea analizar datos no estructurados o semiestructurados, los almacenes de datos no sirven. Cada vez más empresas se están pasando a la arquitectura de lakehouse de datos, que ayuda a abordar lo anterior. El lakehouse de datos abierto le permite ejecutar cargas de trabajo de almacén en todo tipo de datos en una arquitectura abierta y flexible. Estos datos también pueden ser utilizados por científicos e ingenieros de datos que estudian los datos para obtener información empresarial. En lugar de un sistema estrechamente acoplado, el lakehouse de datos es mucho más flexible y también puede gestionar datos no estructurados y semiestructurados, como fotos, vídeos, datos de IoT y más.

El lakehouse de datos también puede soportar sus cargas de trabajo de ciencia de datos, ML e IA, además de sus cargas de trabajo de informes y cuadros de mando. Si lo que busca es abandonar la arquitectura de los almacenes de datos, la mejor opción es desarrollar un lakehouse de datos abierto.