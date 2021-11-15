Tejido de datos y la búsqueda de la única fuente fiable

Hoy, poco más de seis meses después de ese anuncio inicial, IBM presenta nuevas capacidades de tejido de datos que conectan aún más los datos y los hacen fácilmente accesibles para su uso incluso en los entornos regulatorios más estrictos. Lo más importante es la inclusión del proceso de datos distribuido. Los clientes ahora pueden ejecutar tiempos de ejecución en la nube de forma remota utilizando IBM® Cloud Satellite, lo que significa que las cargas de trabajo se pueden ejecutar dondequiera que residan los datos[1]. Gracias a esta capacidad de ejecutar tiempos de ejecución in situ, las necesidades de movimiento de datos se reducen aún más, lo que ayuda a ahorrar hasta un 47 %[2] al minimizar los costes de salida de datos, eliminar la necesidad de utilizar diferentes herramientas en diferentes cargas de trabajo y mantener la soberanía de los datos al permitir que los datos permanezcan en el área geográfica en la que se creó. Como resultado, se obtiene una mejora del rendimiento del 195 %[3] al ubicar la carga de trabajo junto con los datos.

También se están introduciendo funciones avanzadas de privacidad de datos en el tejido de datos. Gracias a esta capacidad, además del enmascaramiento dinámico de datos estructurados, el enmascaramiento de datos no estructurados puede aplicarse automáticamente de manera consistente, en lugar del proceso manual típico. Se pueden enviar copias de datos estructurados o no estructurados enmascarados estáticos a las fuentes de datos de destino deseadas por los clientes. Esta capacidad es especialmente importante para facilitar la anonimización de datos de entrenamiento y la creación de conjuntos de pruebas de datos. En otras palabras, ofrece una forma más en la que el tejido de datos permite a las empresas aprovechar al máximo sus datos respetando la privacidad de sus clientes y las normativas locales.