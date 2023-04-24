Por qué las empresas necesitan acelerar la modernización de las soluciones de almacenamiento de datos

Situaciones inesperadas, como la pandemia de la COVID-19 y el actual clima macroeconómico, deberían servir de señal de alarma para que las empresas de todo el mundo aceleren exponencialmente su transformación digital. Durante la pandemia, cuando los confinamientos y las restricciones de distanciamiento social transformaron las operaciones comerciales, quedó claro rápidamente que la innovación digital era vital para la supervivencia de cualquier organización.
La dependencia del acceso remoto a internet para uso empresarial, personal y educativo elevó la demanda de datos y aumentó el consumo de datos. Además, el aumento de las transacciones en línea y el tráfico web generó montañas de datos. Introduzca la modernización de las soluciones de almacenamiento de datos.
Las empresas se dieron cuenta de que sus soluciones empresariales de almacenamiento de datos heredadas no podían gestionar la enorme carga de trabajo. Las organizaciones innovadoras buscaban soluciones modernas para gestionar mayores capacidades de datos y obtener soluciones de almacenamiento seguro, que les ayudaran a satisfacer las demandas de los consumidores. Uno de estos avances incluyó la adopción acelerada de tecnologías de almacenamiento de datos modernizadas. El éxito empresarial y la capacidad de seguir siendo competitivos dependían de ello.
El almacenamiento de datos es el almacenamiento seguro de información electrónica por parte de una empresa u organización. Crea un tesoro de datos históricos que se pueden recuperar, analizar e informar para proporcionar conocimiento o análisis predictivos sobre el rendimiento y las operaciones de una organización.
Las soluciones de almacenamiento de datos impulsan la eficiencia empresarial, crean análisis y predicciones futuras, mejoran la productividad y mejoran el éxito empresarial. Estas soluciones categorizan y convierten los datos en paneles de control legibles que cualquiera en una empresa puede analizar. Los datos se reportan desde un único repositorio central, lo que permite a la dirección obtener conocimientos empresariales más significativos y tomar decisiones más rápidas y mejores.
Al generar informes sobre datos históricos, un almacén de datos puede aclarar qué sistemas y procesos funcionan y qué métodos hay que mejorar. El almacén de datos también es la arquitectura base para las soluciones de inteligencia artificial y machine learning (IA/ML).
Todo son datos, independientemente de si son estructurados, semiestructurados o no estructurados. La mayoría de las empresas o los almacenes de datos heredados solo admitirán datos estructurados a través de bases de datos del sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Las empresas requieren recursos y personas adicionales para procesar los datos empresariales. Es casi imposible lograr eficiencia y agilidad empresarial con herramientas heredadas que generan ineficiencia y elevan los costes.
La gestión, el almacenamiento y el proceso de datos son críticos para la eficiencia y el éxito empresarial. La tecnología moderna de almacenamiento de datos puede gestionar todos los formatos. Los importantes avances en big data, cloud computing y análisis avanzados han creado la necesidad de contar con un almacén de datos moderno.
Los almacenes de datos actuales son diferentes de los anticuados almacenes de una sola pila. En lugar de centrarse principalmente en el proceso de datos, como hacían los almacenes de datos heredados o empresariales, la versión moderna está diseñada para almacenar enormes cantidades de datos de múltiples fuentes en varios formatos y producir análisis para impulsar las decisiones empresariales.
Una solución superior para las empresas consiste en integrar el almacenamiento de datos locales existentes con soluciones de lakehouse de datos que utilicen tecnología de data fabric y data mesh. Al hacerlo, se crea una solución moderna de almacenamiento de datos a largo plazo.
Un lakehouse de datos contiene los datos de una organización en forma no estructurada, estructurada y semiestructurada, que pueden almacenarse indefinidamente para su uso inmediato o futuro. Estos datos se utilizan por científicos e ingenieros de datos que estudian los datos para obtener conocimientos empresariales. Los costes de almacenamiento de data lake o lakehouse de datos son menos costosos que los de un almacén de datos. Además, los data lakes y los lakehouses de datos requieren menos tiempo de gestión, lo que reduce los costes operativos. IBM cuenta con una solución de lakehouse de datos de próxima generación para hacer frente a estas situaciones empresariales.
El data fabric es la plataforma de análisis de datos de próxima generación que resuelve los desafíos avanzados de seguridad de datos a través de la propiedad descentralizada. Por lo general, las organizaciones cuentan con múltiples fuentes de datos procedentes de diferentes líneas de negocio que deben integrarse para su análisis. Una arquitectura de data fabric une eficazmente fuentes de datos dispares y las vincula a través de directrices de gobierno e intercambio de datos gestionadas de forma centralizada.
Muchas empresas buscan una solución flexible, híbrida y multinube basada en proveedores de servicios en la nube. La solución de data mesh envía las consultas SQL (lenguaje de consulta estructurado) al RDBMS o al data lakehouse correspondiente mediante la gestión del catálogo de datos, lo que proporciona a los usuarios tablas y datos virtualizados. En los principios de data mesh, nunca se almacenan datos empresariales de forma local, lo que supone una ventaja para las empresas. Una solución de data mesh eficaz reducirá los gastos operativos y de capital de una empresa.
IBM Cloud Pak for Data es un excelente ejemplo de solución de data fabric y data mesh para el análisis. La tecnología en la nube se ha convertido en la plataforma preferida para las capacidades de inteligencia artificial (IA), los servicios edge inteligentes y la conectividad inalámbrica avanzada, entre otros. Muchas empresas aprovecharán una estrategia híbrida y multinube para mejorar el rendimiento y el éxito empresarial y prosperar en el mundo empresarial.
La modernización del almacén de datos incluye ampliar la infraestructura sin comprometer la seguridad. Esto permite a las empresas aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, inducir velocidad y agilidad en los procesos de datos, satisfacer los cambiantes requisitos empresariales y mantener su relevancia en esta era del big data. La creciente variedad y volumen de datos actuales hacen esencial que las empresas modernicen sus almacenes de datos para seguir siendo competitivas en el mercado actual. Las empresas necesitan conocimientos e informes valiosos en tiempo real, y los almacenes de datos heredados no pueden seguir el ritmo de las demandas actuales de datos.
Los almacenes de datos se encuentran en un emocionante punto de evolución. Dado que se estima que el tamaño del mercado global de almacén de datos crecerá (enlace externo a ibm.com) a un crecimiento compuesto de más del 250 % en los próximos 5 años, las empresas confiarán en nuevas soluciones y herramientas de almacén de datos que las hagan más fáciles de usar que nunca.
La IA y otras tecnologías revolucionarias impulsarán a las organizaciones hacia la próxima década. El consumo y la carga de datos seguirán aumentando y obligarán a las empresas a descubrir nuevas formas de implementar soluciones de almacenamiento de datos de última generación. El predominio de las tecnologías digitales y los dispositivos conectados ayudará a las organizaciones a mantenerse a flote, una hazaña inimaginable hace 20 años.
Las lecciones esenciales surgen de los esfuerzos de una organización por optimizar su tecnología empresarial o heredada de almacenamiento de datos. Una lección vital es la importancia de realizar cambios específicos para modernizar la tecnología, los procesos y las operaciones organizativas para evolucionar. Dado que la tasa de cambio seguirá aumentando, este conocimiento (y la capacidad para acelerar la modernización) será crítico en el futuro.
Independientemente del punto en el que se encuentre en la modernización de su almacén de datos, los expertos de IBM pueden ayudarle a elegir el enfoque más adecuado a sus necesidades. Es hora de dar sus primeros pasos con el proceso de modernización de su almacén de datos.
