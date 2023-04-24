Por qué las empresas necesitan acelerar la modernización de las soluciones de almacenamiento de datos

Una solución superior para las empresas consiste en integrar el almacenamiento de datos locales existentes con soluciones de lakehouse de datos que utilicen tecnología de data fabric y data mesh. Al hacerlo, se crea una solución moderna de almacenamiento de datos a largo plazo.

Un lakehouse de datos contiene los datos de una organización en forma no estructurada, estructurada y semiestructurada, que pueden almacenarse indefinidamente para su uso inmediato o futuro. Estos datos se utilizan por científicos e ingenieros de datos que estudian los datos para obtener conocimientos empresariales. Los costes de almacenamiento de data lake o lakehouse de datos son menos costosos que los de un almacén de datos. Además, los data lakes y los lakehouses de datos requieren menos tiempo de gestión, lo que reduce los costes operativos. IBM cuenta con una solución de lakehouse de datos de próxima generación para hacer frente a estas situaciones empresariales.

El data fabric es la plataforma de análisis de datos de próxima generación que resuelve los desafíos avanzados de seguridad de datos a través de la propiedad descentralizada. Por lo general, las organizaciones cuentan con múltiples fuentes de datos procedentes de diferentes líneas de negocio que deben integrarse para su análisis. Una arquitectura de data fabric une eficazmente fuentes de datos dispares y las vincula a través de directrices de gobierno e intercambio de datos gestionadas de forma centralizada.

Muchas empresas buscan una solución flexible, híbrida y multinube basada en proveedores de servicios en la nube. La solución de data mesh envía las consultas SQL (lenguaje de consulta estructurado) al RDBMS o al data lakehouse correspondiente mediante la gestión del catálogo de datos, lo que proporciona a los usuarios tablas y datos virtualizados. En los principios de data mesh, nunca se almacenan datos empresariales de forma local, lo que supone una ventaja para las empresas. Una solución de data mesh eficaz reducirá los gastos operativos y de capital de una empresa.

IBM Cloud Pak for Data es un excelente ejemplo de solución de data fabric y data mesh para el análisis. La tecnología en la nube se ha convertido en la plataforma preferida para las capacidades de inteligencia artificial (IA), los servicios edge inteligentes y la conectividad inalámbrica avanzada, entre otros. Muchas empresas aprovecharán una estrategia híbrida y multinube para mejorar el rendimiento y el éxito empresarial y prosperar en el mundo empresarial.