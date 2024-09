El data fabric y la malla de datos pueden coexistir. Un data fabric proporciona las capacidades necesarias para implantar y aprovechar al máximo una malla de datos mediante la automatización de muchas de las tareas necesarias para crear productos de datos y gestionar el ciclo de vida de los mismos. Al utilizar la flexibilidad de una base de data fabric, puede implementar una malla de datos y seguir aprovechando las ventajas de una arquitectura de datos centrada en casos prácticos, independientemente de si sus datos se encuentran en las instalaciones o en la nube.



