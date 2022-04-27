Gartner define un tejido de datos como “un concepto de diseño que sirve como una capa integrada de datos y procesos de conexión. Un tejido de datos utiliza análisis continuos sobre metadatos existentes, detectables e inferenciados para respaldar el diseño, la implementación y la utilización de conjuntos de datos integrados y reutilizables en todos los entornos, incluidas las plataformas híbridas y multinube”. [1]

El método arquitectónico del tejido de datos puede simplificar el acceso a datos en una organización y facilitar el auto consumo de datos a escala. Este enfoque rompe los silos de datos, lo que permite nuevas oportunidades para dar forma al gobierno de datos, la integración de datos, las vistas únicas de los clientes y las implementaciones de IA fiables, entre otros casos de uso comunes del sector.



Dado que se basa exclusivamente en metadatos, la capa de abstracción de un tejido de datos facilita el modelado, la integración y la consulta de cualquier fuente de datos, la creación de pipelines de datos y la integración de datos en tiempo real. Un tejido de datos también agiliza la obtención de conocimientos a partir de los datos a través de una mejor observabilidad y calidad de los datos mediante la automatización de tareas manuales en todas las plataformas de datos con machine learning. Esto mejora la productividad de la ingeniería de datos y el tiempo de obtención de valor para los consumidores de datos.