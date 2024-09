Hadoop superó las limitaciones de escalabilidad de Nutch y está construido sobre clusters de ordenadores básicos, lo que proporciona una solución rentable para almacenar y procesar cantidades masivas de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados sin requisitos de formato.

Una arquitectura de data lake que incluya Hadoop puede ofrecer una solución de gestión de datos flexible para sus iniciativas de análisis de big data . Puesto que Hadoop es un proyecto de código abierto y sigue un modelo de computación distribuida, puede ofrecer precios económicos para una solución de almacenamiento y software de big data.

Hadoop también se puede instalar en servidores en la nube para administrar mejor los recursos informáticos y de almacenamiento necesarios para big data. Para mayor comodidad, el agente del SO Linux, el agente del SO UNIX y el agente del SO Windows están preconfigurados y pueden iniciarse automáticamente. Los principales proveedores de nube, como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, ofrecen soluciones. Cloudera admite la carga de trabajo de Hadoop tanto en las instalaciones como en la nube, incluyendo opciones para uno o más entornos de nube pública de múltiples proveedores. Utilice las API de monitorización de Hadoop para agregar, actualizar, eliminar y ver los clústeres y servicios en los clústeres, y para todos los demás tipos de supervisión en Hadoop.