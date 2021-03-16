El procesamiento analítico en línea (OLAP) es un sistema para realizar análisis multidimensionales a altas velocidades en grandes volúmenes de datos. Normalmente, estos datos proceden de un almacén de datos, un almacén de datos (data mart) o algún otro almacén de datos centralizado. OLAP es ideal para la minería de datos, la inteligencia empresarial y los cálculos analíticos complejos, así como para las funciones de elaboración de informes empresariales, como el análisis financiero, la elaboración de presupuestos y la previsión.

El núcleo de la mayoría de las bases de datos OLAP es el cubo OLAP, que le permite consultar, elaborar informes y analizar rápidamente datos multidimensionales. ¿Qué es una dimensión de datos? Es simplemente un elemento de un conjunto de datos en particular. Por ejemplo, las cifras de ventas pueden tener varias dimensiones relacionadas con la región, la época del año, los modelos de producto y más.

El cubo OLAP amplía el formato fila por columna de un esquema de base de datos relacional tradicional y añade capas para otras dimensiones de datos. Por ejemplo, mientras que la capa superior del cubo puede organizar las ventas por región, los analistas de datos también pueden "desglosar" en capas las ventas por estado/provincia, ciudad y/o almacenes específicos. Estos datos históricos y agregados para OLAP suelen almacenarse en un esquema en estrella o en un esquema en copo de nieve.

El siguiente gráfico muestra el cubo OLAP para datos de ventas en múltiples dimensiones, por región, por trimestre y por producto: