Los datos son el combustible que hace funcionar los motores de la IA. Y muchas empresas no están aprovechando al máximo el tesoro de datos no estructurados que tienen a su alcance porque no están seguras de cómo llenar el depósito.

Por eso, las empresas que disponen de herramientas para procesar datos no estructurados están captando la atención de los inversores. El mes pasado, Salesforce realizó una importante adquisición para potenciar su plataforma Agentforce, solo una de varias inversiones recientes en proveedores de gestión de datos no estructurados.

"La IA generativa ha aumentado la importancia de los datos no estructurados, es decir, los documentos, para RAG, así como el ajuste de LLM y el análisis tradicional para el aprendizaje automático, la inteligencia empresarial y la ingeniería de datos", afirma Edward Calvesbert, vicepresidente de gestión de productos de IBM watsonx y uno de los expertos en datos residentes de IBM. "La mayoría de los datos que se generan todos los días no están estructurados y presentan la mayor nueva oportunidad".

Queríamos obtener más información sobre lo que los datos no estructurados tienen almacenar para la IA. Así que nos sentamos con Calvesbert y Dave Donahue, director de estrategia de la empresa de ciencia de datos Unstructured, que cerró una ronda de inversión de 40 millones de dólares con IBM, Nvidia y Databricks en marzo, para conocer su opinión sobre la importancia de los datos no estructurados y hacia dónde se dirigen a continuación.