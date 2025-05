¿Qué es el almacenamiento de datos?

El almacenamiento de objetos, a menudo denominado almacenamiento basado en objetos, es una arquitectura de almacenamiento de datos para gestionar grandes cantidades de datos no estructurados. Estos datos no se ajustan, o no pueden organizarse fácilmente, a una base de datos relacional tradicional con filas y columnas. Algunos ejemplos son el correo electrónico, los vídeos, las fotos, las páginas web, los archivos de audio, los datos de sensores y otros contenidos multimedia y web (textuales o no textuales). Otros casos de uso incluyen la creación de aplicaciones nativas de la nube o la transformación de aplicaciones heredadas en aplicaciones de nube de nueva generación mediante el uso del almacenamiento de objetos basado en la nube como almacén de datos persistente.