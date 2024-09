¿Qué es el almacenamiento inmutable?

El almacenamiento inmutable que sigue el principio de "escritura única y lectura múltiple" se presenta de muchas formas y puede conseguirse mediante soluciones de gestión de archivos basadas tanto en software como en hardware. En ambos casos, las organizaciones pueden optar por almacenar sus datos inmutables en hardware in situ. Aunque el almacenamiento inmutable in situ es susceptible de sufrir daños físicos locales, las copias de seguridad inmutables in situ pueden aislarse de las vulnerabilidades más generales de los sistemas operativos de gestión de archivos y seguir ofreciendo las numerosas ventajas asociadas al almacenamiento inmutable.