El almacenamiento flash es una tecnología de almacenamiento de estado sólido que utiliza chips de memoria flash para escribir y almacenar datos, lo que se conoce como operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS por sus siglas en inglés). Las soluciones de almacenamiento flash, que no deben confundirse con la memoria de acceso aleatorio (RAM) ni con la memoria a corto plazo, abarcan desde unidades USB hasta matrices de nivel empresarial. Los dispositivos de almacenamiento flash pueden alcanzar tiempos de respuesta de alta velocidad (latencia de microsegundos), en comparación con los discos duros con componentes móviles o los lápices de memoria. Utiliza memoria no volátil, lo que significa que los datos no se pierden cuando se desconecta la electricidad. Utiliza unidades de estado sólido de alta disponibilidad, y menos energía y espacio físico que el almacenamiento en discos mecánicos.