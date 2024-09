A menudo denominado "almacenamiento basado en objetos", es una arquitectura de almacenamiento de datos para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Estos datos no se pueden organizar fácilmente en una base de datos relacional, tradicional con filas y columnas. Algunos ejemplos: correo electrónico, vídeos, fotos, páginas web, archivos de audio, datos de sensores, y otros tipos de medios y contenido web, textual o no textual.