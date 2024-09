• Almacenamiento de conexión directa (DAS): A diferencia de un sistema NAS, una solución DAS es un dispositivo de almacenamiento que no está conectado a una red, sino a un ordenador. Sin embargo, también se puede conectar a una unidad externa mediante un cable USB o thunderbolt, aunque no es tan habitual. Aunque las soluciones DAS son baratas y fáciles de configurar, su capacidad de escalabilidad es limitada. Como no se puede acceder al almacenamiento a través de una red, el acceso a los archivos está restringido al número de puertos externos disponibles. No sólo eso, sino que realizar copias de seguridad de los sistemas DAS puede resultar más costoso a medida que las organizaciones crecen en tamaño.

• Redes de área de almacenamiento (SAN): los sistemas SAN se diferencian de los NAS en que proporcionan almacenamiento a nivel de bloque frente al almacenamiento a nivel de archivo. Los sistemas SAN también se distinguen por el uso de redes de alta velocidad, como Fibre Channel, para proporcionar acceso a datos a la unidad de almacenamiento. Además, mientras que el NAS utiliza un único dispositivo formado por contenedores de almacenamiento redundantes o una matriz redundante de discos independientes (RAID), el almacenamiento SAN utiliza una red de dispositivos, que incluye almacenamiento SSD y flash, almacenamiento en la nube, etc. Los sistemas SAN también están más asociados a cargas de trabajo transaccionales estructuradas, mientras que las implementaciones NAS se utilizan más para cargas de trabajo no estructuradas. Por último, las configuraciones SAN pueden ser más costosas y complicadas de configurar.