Las unidades de estado solido funcionan mediante circuitos electrónicos para almacenar y recuperar datos. Los datos se almacenan en "bloques" y estos bloques solo se pueden escribir completos una vez. Para mantener juntos los datos secuenciales y bajos los tiempos de respuesta, el bloque debe borrarse por completo y reescribirse en un bloque diferente. Desafortunadamente, los bloques no son duraderos y se dañan en el proceso de borrado. La escritura y el borrado es la forma en que se desgasta una SSD y es por eso que la mayoría de los SSD vienen con una tecnología integrada de "nivelación de desgaste", que distribuye el desgaste de manera uniforme y prolonga la vida útil del dispositivo.

Algunos de los circuitos electrónicos de una SSD son memoria flash NAND (puerta lógica "no AND") que consta de transistores NAND no volátiles. Los transistores NAND no volátiles almacenan datos como una carga en semiconductores en chips de memoria de silicio dispuestos y, a veces, apilados en placas de circuitos. Las pilas se denominan 3D NAND y cuentan con capacidades de almacenamiento mucho mayores porque las celdas de memoria se apilan una encima de la otra. Las celdas de un solo nivel (SLC) son la variedad más cara, pero más duradera, de la tecnología SSD. En consecuencia, añadir un bit adicional de espacio de almacenamiento por celda reduce los costes y cada bit adicional almacenado se denota de forma diferente. Por último, empezando por las celdas multinivel (MLC), las celdas de triple nivel (TLC) y las celdas de cuatro niveles (QLC).

Los controladores gestionan todas las celdas de memoria flash indicándoles a qué memoria deben acceder o manipular. Además, son responsables de la distribución uniforme de los datos y de la gestión de la recogida de basura.

Las prácticas habituales dependientes del factor de forma consisten en que las unidades SSD almacenen en caché los datos solicitados con tiempos de respuesta más rápidos, de forma similar a los módulos RAM. El tiempo de respuesta más rápido es más deseable si se compara con el almacenamiento en caché de solicitudes en caliente de HDD que, de otro modo, tendrían tiempos de respuesta bajos.