Almacenamiento de objetos, archivos y bloques: ¿cuál es la diferencia?

8 de agosto de 2025

El almacenamiento de datos moderno se basa en tres enfoques principales: almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos y almacenamiento de bloques. 

Cada sistema de almacenamiento sirve para diferentes casos de uso, con fortalezas y limitaciones distintivas según los requisitos de la aplicación y la carga de trabajo. 

Conocer las diferencias entre estas opciones ayuda a las empresas a elegir soluciones de almacenamiento personalizadas y escalables que se adapten a las necesidades actuales e impulsen el crecimiento a largo plazo.

¿Qué es el almacenamiento de objetos?

Los sistemas de almacenamiento basados en objetos dividen los datos en unidades independientes y autónomas almacenadas en un entorno plano, con todos los objetos en el mismo nivel. No hay carpetas ni subdirectorios como los que se utilizan con el almacenamiento de archivos.

Además, el almacenamiento de objetos no almacena todos los datos juntos en un solo archivo. Los objetos también contienen metadatos, que es información sobre el archivo que ayuda con el procesamiento y la usabilidad. Los usuarios pueden establecer el valor de los metadatos de clave fija con el almacenamiento de objetos, o pueden crear tanto la clave como el valor para los metadatos personalizados asociados a un objeto.

En lugar de utilizar un nombre de archivo y una ruta para acceder a un objeto, cada objeto tiene un número único. A diferencia del almacenamiento de archivos, debe utilizar una interfaz de programación de aplicaciones (API) para acceder a los objetos y gestionarlos. Los objetos se pueden almacenar localmente en discos duros de ordenadores y servidores de nube pública.

Este enfoque basado en API ha hecho que el almacenamiento de objetos sea ideal para entornos en la nube, donde ha reemplazado en gran medida a los sistemas tradicionales de almacenamiento en cinta debido a sus ventajas de escalabilidad, accesibilidad y gestión.

Si bien el almacenamiento fue históricamente importante para copia de seguridad y archivado, el almacenamiento de objetos basado en la nube ahora proporciona soluciones más flexibles y accesibles para la retención de datos a largo plazo. Los proveedores de las principales soluciones de almacenamiento de objetos incluyen Amazon S3 de AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage e IBM® Cloud Object Storage.

Eche un vistazo al siguiente vídeo para profundizar en el almacenamiento de objetos.

Beneficios del almacenamiento de objetos

  • Maneja grandes cantidades de datos no estructurados: los sistemas de almacenamiento de objetos almacenan y gestionan de manera eficiente grandes volúmenes de datos no estructurados, lo que se ha vuelto crítico para las cargas de trabajo que involucran inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y análisis de big data Hoy en día, los datos no estructurados representan el 90 % de todos los datos generados por las empresas1. Consulte "Datos estructurados versus datos no estructurados: ¿cuál es la diferencia?" para más información.
  • Modelo de consumo asequible: el almacenamiento de objetos proporciona rentabilidad. En lugar de pagar por adelantado una cantidad determinada de espacio de almacenamiento, como suele ocurrir con el almacenamiento de archivos, usted compra solo el almacenamiento de objetos que necesita bajo demanda.
  • Escalabilidad ilimitada y alta durabilidad: con un modelo basado en el consumo, puede agregar tanto almacenamiento adicional como sea necesario, incluso petabytes o más, lo que garantiza una solución escalable. Al mismo tiempo, los mecanismos integrados de redundancia y protección de datos proporcionan una alta durabilidad, protegiendo sus datos a largo plazo.
  • Capacidades enriquecidas de metadatos:  los metadatos se almacenan con los objetos para que los usuarios puedan obtener rápidamente valor de los datos y recuperar con mayor facilidad el objeto que necesitan.
  • Capacidad de búsqueda avanzada: el almacenamiento de objetos permite a los usuarios buscar metadatos, contenidos de objetos y otras propiedades.

Limitaciones del almacenamiento de objetos

  • Bloqueo limitado de archivos: el almacenamiento de objetos carece de los mecanismos tradicionales de bloqueo de archivos, aunque los servicios modernos ofrecen controles de retención y control de versiones a nivel de objeto que funcionan de forma diferente a los bloqueos del sistema de archivos.
  • Mayor latencia en comparación con otros tipos de almacenamiento: el almacenamiento de objetos tradicionalmente tiene una latencia más alta que el almacenamiento en bloque para las cargas de trabajo transaccionales, aunque las implementaciones modernas han mejorado el rendimiento para muchos casos de uso.
  • Limitaciones de la modificación de una sola porción de archivo:  una vez que se crea un objeto, no puede modificarlo in situ. En su lugar, se crea una nueva versión, aunque los servicios modernos ofrecen capacidades de control de versiones para gestionar las actualizaciones de forma eficaz.

Casos de uso de almacenamiento de objetos

  • Gestión de datos de IoT: la capacidad de escalar rápidamente y recuperar datos con facilidad hace que el almacenamiento de objetos sea una buena opción para las cantidades cada vez mayores de datos de IoT que se recopilan y gestionan en el edge.
  • Archivado de correo electrónico y cumplimiento: las organizaciones utilizan el almacenamiento de objetos para la retención de correo electrónico a largo plazo, el cumplimiento de archivado y la copia de seguridad de sistemas de correo electrónico basados en la nube como Microsoft 365 y Google Workspace.
  • Copia de seguridad/recuperación ante desastres: el almacenamiento de objetos se utiliza a menudo para copias de seguridad/recuperación ante desastres, donde las demandas de rendimiento son menores.
  • Monitorización de vídeo: el almacenamiento de objetos proporciona una solución rentable para el almacenamiento extensivo de vídeo y la retención de material de archivo a largo plazo.
  • Datos de entrenamiento de IA/ML: con capacidades de escalabilidad y metadatos, el almacenamiento de objetos es muy adecuado para almacenar grandes conjuntos de datos utilizados en el entrenamiento de modelos de machine learning y aplicaciones de IA.
  • Redes de entrega de contenido (CDN): el almacenamiento de objetos proporciona la base para las redes de entrega de contenido (CDN), que entregan contenido web, imágenes y archivos multimedia a nivel mundial con alta disponibilidad y rendimiento.
  • Análisis en tiempo real: las organizaciones utilizan el almacenamiento de objetos para almacenar datos de transmisión y registros que alimentan las plataformas de análisis para obtener inteligencia empresarial y conocimientos operativos.

¿Qué es el almacenamiento de archivos?

El almacenamiento de archivos es un método para almacenar y organizar datos en una estructura jerárquica a través de archivos y carpetas (o directorios). La aplicación guarda los datos en un único archivo y determina el tipo de extensión de archivo en función del formato de archivo (.jpg, .docx, .txt).

Cuando usted guarda un documento en una red corporativa o en el disco duro de su ordenador, está utilizando el almacenamiento de archivos.

Los archivos también se pueden almacenar en un dispositivo de almacenamiento adjunto de red (NAS). Estos dispositivos están diseñados para el almacenamiento de archivos, lo que los convierte en una opción más rápida que los servidores de red generales. Otros ejemplos de dispositivos de almacenamiento de archivos incluyen sistemas de almacenamiento de archivos basados en la nube, unidades de red, discos duros de computadora y unidades flash.

La estructura jerárquica, con sus carpetas y subcarpetas, facilita la búsqueda y gestión de archivos. Para acceder a un archivo, el usuario selecciona o introduce la ruta del archivo, que incluye los subdirectorios y el nombre del archivo. La mayoría de los usuarios gestionan el almacenamiento de archivos a través de un sistema de archivos, como un gestor de archivos.

Algunos ejemplos de datos que suelen guardarse mediante el almacenamiento de archivos son presentaciones, informes, hojas de cálculo, gráficos, fotos y otros documentos. El almacenamiento de archivos es familiar para la mayoría de los usuarios, lo que les permite establecer derechos y límites de acceso a datos. Sin embargo, la gestión de grandes cantidades de archivos y costes de hardware puede convertirse en un reto.

El siguiente vídeo ofrece una visión más detallada del almacenamiento de archivos y en bloques.

Beneficios del almacenamiento de archivos

  • Navegación sencilla: con un número de archivos pequeño a moderado, los usuarios pueden localizar y acceder fácilmente a los archivos de destino a través de estructuras de carpetas familiares.
  • Intuitivo para la mayoría de los usuarios: como el tipo de almacenamiento más común para los usuarios finales, las personas con conocimientos básicos de informática pueden navegar fácilmente por el almacenamiento de archivos con una curva de aprendizaje mínima.
  • Control directo del usuario: mediante una interfaz sencilla, los usuarios finales pueden crear, mover y eliminar sus archivos de forma independiente sin necesidad de soporte administrativo.
  • Controles de acceso granulares: los usuarios y administradores pueden configurar los archivos para que sean de escritura, de solo lectura o bloqueados con protección por contraseña para compartir archivos de forma segura.

Limitaciones del almacenamiento de archivos

  • Gestión difícil de escalar: la gestión de archivos se vuelve cada vez más complicada a medida que crecen las estructuras de carpetas, lo que ralentiza las búsquedas y reduce la productividad en toda la organización.
  • Ajuste inadecuado para datos no estructurados: aunque es posible almacenar datos no estructurados como texto, actividad móvil, publicaciones en redes sociales y datos de sensores IoT en almacenamiento de archivos, no es ideal para almacenar grandes volúmenes.
  • Altos costes a escala on premises: la expansión de almacenamiento requiere la compra de dispositivos de hardware adicionales cuando se alcanzan los límites de capacidad, aunque los servicios de almacenamiento de archivos basados en la nube han abordado principalmente las limitaciones de escalabilidad.

Casos de uso de almacenamiento de archivos

  • Colaboración en documentos: el almacenamiento de archivos permite a los equipos trabajar juntos en documentos compartidos a través del acceso centralizado. Los sistemas de almacenamiento de archivos modernos basados en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox incluyen características de control de versiones y colaboración en tiempo real que gestionan automáticamente las ediciones simultáneas y preservan el historial de documentos.
  • Copia de seguridad y recuperación: la copia de seguridad en la nube y los dispositivos de copia de seguridad externos suelen utilizar el almacenamiento de archivos para crear copias de las últimas versiones de los archivos.
  • Archivado: debido a la capacidad de establecer permisos a nivel de archivo para datos confidenciales y a la simplicidad de la gestión, muchas organizaciones utilizan el almacenamiento de archivos para archivar documentos por motivos de cumplimiento o históricos.

¿Qué es el almacenamiento en bloques?

El almacenamiento en bloques implica dividir los datos en bloques fijos y luego almacenarlos por separado con identificadores distintivos. Los bloques se pueden almacenar en diferentes entornos; por ejemplo, puede guardar un bloque en Windows y el resto en Linux. Cuando un usuario recupera un bloque, el sistema de almacenamiento vuelve a ensamblar los bloques en una sola unidad.

El almacenamiento en bloques es el almacenamiento predeterminado tanto para las unidades de disco duro como para los datos que se actualizan con frecuencia. Puede almacenar bloques en redes de área de almacenamiento (SAN), sistemas de almacenamiento adjuntos a la red (NAS), unidades de estado sólido (SSD) o en entornos de almacenamiento en la nube.

Los sistemas de almacenamiento en bloques han sido un pilar en los sectores tecnológicos durante décadas. Aunque las organizaciones adoptan cada vez más el almacenamiento de objetos para datos no estructurados a gran escala y el almacenamiento de archivos para necesidades de colaboración, el almacenamiento en bloque sigue siendo esencial para las aplicaciones de alto rendimiento que requieren un acceso constante y de baja latencia. La elección entre los tipos de almacenamiento depende de los requisitos específicos de la carga de trabajo, en lugar de que un enfoque reemplace a otro.

Beneficios del almacenamiento en bloques

  • Velocidad: cuando todos los bloques se almacenan localmente o muy juntos, el almacenamiento en bloque tiene un alto rendimiento con baja latencia para la recuperación de datos, lo que lo convierte en una opción común para los datos críticos para el negocio.
  • Fiabilidad: bebido a que los bloques se almacenan en unidades autónomas, el almacenamiento en bloques tiene una baja tasa de errores y admite la data replication para mejorar la fiabilidad.
  • Fácil de modificar: cambiar un bloque no requiere crear un nuevo bloque; en su lugar, puede crear una nueva versión.

Limitaciones del almacenamiento en bloques

  • Falta de metadatos: el almacenamiento en bloques no contiene metadatos, lo que lo hace menos utilizable para el almacenamiento de datos no estructurados.
  • Capacidad de búsqueda limitada: los grandes volúmenes de datos en bloque se vuelven rápidamente inmanejables debido a las capacidades de búsqueda limitadas.
  • Alto coste: la compra de almacenamiento en bloques adicional es costosa y, a menudo, prohibitiva a gran escala.

Casos de uso de almacenamiento en bloques

  • Bases de datos: dado que el almacenamiento en bloques tiene un alto rendimiento y admite operaciones de actualización fluidas, muchas organizaciones lo utilizan para almacenar datos en bases de datos transaccionales.
  • Aplicaciones empresariales: las aplicaciones críticas para el negocio, como ERP, CRM y sistemas financieros, dependen del almacenamiento en bloques para un rendimiento constante y la integridad de los datos.
  • Volúmenes de sistemas de archivos de máquinas virtuales (VMFS): las organizaciones suelen utilizar el almacenamiento en bloques para implementar volúmenes de almacenamiento VMFS en entornos virtualizados. Por ejemplo, al implementar máquinas virtuales (VM) en toda la empresa, el almacenamiento en bloques permite crear y formatear un volumen específicamente para VMFS, que es el sistema de archivos en clúster de alto rendimiento de VMware. Esta capacidad permite que varios nodos de servidores físicos (como hosts ESXi) accedan al mismo volumen VMFS simultáneamente, lo que les permite ejecutar y gestionar varias máquinas virtuales. Además, el almacenamiento en bloques admite la instalación de sistemas operativos (SO) en discos virtuales almacenados en el volumen VMFS. Una vez implementadas, las máquinas virtuales pueden compartir archivos y servicios a través de las capacidades nativas de intercambio de archivos de sus sistemas operativos.
  • Aplicaciones de alto rendimiento: las aplicaciones de misión crítica que requieren un rendimiento de almacenamiento constante y de baja latencia dependen del almacenamiento en bloques para una experiencia de usuario (UX) óptima.
  • Volúmenes persistentes de contenedores:  las aplicaciones modernas contenerizadas utilizan el almacenamiento en bloques para mantener la persistencia de datos a lo largo de los ciclos de vida de los contenedores y dentro de plataformas automatizadas de orquestación de contenedores como Kubernetes.
Diferencias clave entre el almacenamiento de objetos, bloques y archivos

Al determinar qué tipo de almacenamiento utilizar para diferentes tipos de datos, tenga en cuenta estos factores:

  • Coste: debido a que los costes relacionados con el almacenamiento en bloques y de archivos son mayores, muchas organizaciones eligen el almacenamiento de objetos para grandes volúmenes de datos. El modelo de almacenamiento de objetos de pago por consumo ofrece ahorros significativos para el almacenamiento de datos a gran escala. Esta ventaja contrasta con las inversiones iniciales en hardware necesarias para el almacenamiento de bloques y el almacenamiento de archivos.
  • Facilidad de gestión: los metadatos y la capacidad de búsqueda hacen que el almacenamiento de objetos sea la mejor opción para grandes volúmenes de datos. El almacenamiento de objetos, con su sistema de organización jerárquica, es más apropiado para volúmenes de datos más bajos.
  • Volumen: las organizaciones con grandes volúmenes de datos suelen elegir el almacenamiento de objetos o almacenamiento en bloques.
  • Recuperabilidad: los datos son relativamente recuperables de los tres tipos de almacenamiento, aunque el almacenamiento de archivos y almacenamiento de objetos suelen ser más fáciles de acceder.
  • Gestión de metadatos: el almacenamiento de objetos suele servir mejor la información con metadatos extensos que el almacenamiento de archivos, que contiene solo metadatos básicos.
  • Protección de datos: los datos almacenados deben protegerse contra las vulneraciones de datos y las amenazas a la ciberseguridad. Las medidas eficaces de seguridad de datos para el almacenamiento incluyen la automatización de permisos especiales, el cifrado, el enmascaramiento de datos y la redacción de archivos confidenciales.
  • Casos de uso de almacenamiento: cada tipo de almacenamiento es más eficaz para diferentes casos de uso y flujos de trabajo. Al comprender sus necesidades específicas de almacenamiento, las organizaciones pueden seleccionar el tipo que se adapte a la mayoría de sus casos de uso de almacenamiento.

Estrategia de almacenamiento

La combinación de almacenamiento correcta depende de sus necesidades operativas específicas y de las características de los datos. Evalúe su volumen de datos, los requisitos de rendimiento, las restricciones presupuestarias y las proyecciones de crecimiento al planificar su arquitectura de almacenamiento.

Directrices estratégicas de selección de almacenamiento:

  1. El almacenamiento de objetos funciona mejor para datos no estructurados, cargas de trabajo de IA generativa y aplicaciones de IA/ML que requieren escalabilidad masiva a bajo coste.
  2. El almacenamiento de archivos proporciona una organización familiar y jerárquica ideal para la colaboración, la gestión de documentos y las operaciones a menor escala.
  3. El almacenamiento en bloques ofrece un alto rendimiento para bases de datos, máquinas virtuales y aplicaciones que requieren un acceso constante y de baja latencia.

La mayoría de las organizaciones implementan enfoques híbridos, combinando tipos de almacenamiento estratégicamente. Por ejemplo, una empresa podría tener el siguiente uso:

  • Almacenamiento de objetos para data lakes y entrega de contenido.
  • Almacenamiento en bloques para sus bases de datos transaccionales y máquinas virtuales.
  • Almacenamiento de archivos para sistemas de colaboración de empleados y gestión de documentos.

El futuro del almacenamiento

El almacenamiento de datos continúa experimentando un enorme crecimiento. Un estudio de Fortune Business Insights prevé que el tamaño del mercado mundial de almacenamiento de datos crezca de 255 290 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 774 000 millones en 2032. Este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,2 % durante el período de pronóstico2.

Los límites entre los tipos de almacenamiento están cambiando. El almacenamiento de archivos y objetos está convergiendo, con plataformas de software unificadas que combinan la organización jerárquica con capacidades de metadatos escalables. Mientras tanto, almacenamiento de objetos está ganando inteligencia a través de integración de IA, clasificando y jerarquizando automáticamente los datos en función de los patrones de uso.

De cara al futuro, se espera que la adopción de la combinación adecuada de enfoques de almacenamiento sea clave para crear arquitecturas de almacenamiento que se escalen de manera eficiente con la evolución de las cargas de trabajo y la complejidad de los datos.

