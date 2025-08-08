Almacenamiento de objetos, archivos y bloques: ¿cuál es la diferencia?

Lectura de 8 minutos
El almacenamiento de datos moderno se basa en tres enfoques principales: almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos y almacenamiento de bloques.
Cada sistema de almacenamiento sirve para diferentes casos de uso, con fortalezas y limitaciones distintivas según los requisitos de la aplicación y la carga de trabajo.
Conocer las diferencias entre estas opciones ayuda a las empresas a elegir soluciones de almacenamiento personalizadas y escalables que se adapten a las necesidades actuales e impulsen el crecimiento a largo plazo.
Los sistemas de almacenamiento basados en objetos dividen los datos en unidades independientes y autónomas almacenadas en un entorno plano, con todos los objetos en el mismo nivel. No hay carpetas ni subdirectorios como los que se utilizan con el almacenamiento de archivos.
Además, el almacenamiento de objetos no almacena todos los datos juntos en un solo archivo. Los objetos también contienen metadatos, que es información sobre el archivo que ayuda con el procesamiento y la usabilidad. Los usuarios pueden establecer el valor de los metadatos de clave fija con el almacenamiento de objetos, o pueden crear tanto la clave como el valor para los metadatos personalizados asociados a un objeto.
En lugar de utilizar un nombre de archivo y una ruta para acceder a un objeto, cada objeto tiene un número único. A diferencia del almacenamiento de archivos, debe utilizar una interfaz de programación de aplicaciones (API) para acceder a los objetos y gestionarlos. Los objetos se pueden almacenar localmente en discos duros de ordenadores y servidores de nube pública.
Este enfoque basado en API ha hecho que el almacenamiento de objetos sea ideal para entornos en la nube, donde ha reemplazado en gran medida a los sistemas tradicionales de almacenamiento en cinta debido a sus ventajas de escalabilidad, accesibilidad y gestión.
Si bien el almacenamiento fue históricamente importante para copia de seguridad y archivado, el almacenamiento de objetos basado en la nube ahora proporciona soluciones más flexibles y accesibles para la retención de datos a largo plazo. Los proveedores de las principales soluciones de almacenamiento de objetos incluyen Amazon S3 de AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage e IBM® Cloud Object Storage.
Eche un vistazo al siguiente vídeo para profundizar en el almacenamiento de objetos.
El almacenamiento de archivos es un método para almacenar y organizar datos en una estructura jerárquica a través de archivos y carpetas (o directorios). La aplicación guarda los datos en un único archivo y determina el tipo de extensión de archivo en función del formato de archivo (.jpg, .docx, .txt).
Cuando usted guarda un documento en una red corporativa o en el disco duro de su ordenador, está utilizando el almacenamiento de archivos.
Los archivos también se pueden almacenar en un dispositivo de almacenamiento adjunto de red (NAS). Estos dispositivos están diseñados para el almacenamiento de archivos, lo que los convierte en una opción más rápida que los servidores de red generales. Otros ejemplos de dispositivos de almacenamiento de archivos incluyen sistemas de almacenamiento de archivos basados en la nube, unidades de red, discos duros de computadora y unidades flash.
La estructura jerárquica, con sus carpetas y subcarpetas, facilita la búsqueda y gestión de archivos. Para acceder a un archivo, el usuario selecciona o introduce la ruta del archivo, que incluye los subdirectorios y el nombre del archivo. La mayoría de los usuarios gestionan el almacenamiento de archivos a través de un sistema de archivos, como un gestor de archivos.
Algunos ejemplos de datos que suelen guardarse mediante el almacenamiento de archivos son presentaciones, informes, hojas de cálculo, gráficos, fotos y otros documentos. El almacenamiento de archivos es familiar para la mayoría de los usuarios, lo que les permite establecer derechos y límites de acceso a datos. Sin embargo, la gestión de grandes cantidades de archivos y costes de hardware puede convertirse en un reto.
El siguiente vídeo ofrece una visión más detallada del almacenamiento de archivos y en bloques.
El almacenamiento en bloques implica dividir los datos en bloques fijos y luego almacenarlos por separado con identificadores distintivos. Los bloques se pueden almacenar en diferentes entornos; por ejemplo, puede guardar un bloque en Windows y el resto en Linux. Cuando un usuario recupera un bloque, el sistema de almacenamiento vuelve a ensamblar los bloques en una sola unidad.
El almacenamiento en bloques es el almacenamiento predeterminado tanto para las unidades de disco duro como para los datos que se actualizan con frecuencia. Puede almacenar bloques en redes de área de almacenamiento (SAN), sistemas de almacenamiento adjuntos a la red (NAS), unidades de estado sólido (SSD) o en entornos de almacenamiento en la nube.
Los sistemas de almacenamiento en bloques han sido un pilar en los sectores tecnológicos durante décadas. Aunque las organizaciones adoptan cada vez más el almacenamiento de objetos para datos no estructurados a gran escala y el almacenamiento de archivos para necesidades de colaboración, el almacenamiento en bloque sigue siendo esencial para las aplicaciones de alto rendimiento que requieren un acceso constante y de baja latencia. La elección entre los tipos de almacenamiento depende de los requisitos específicos de la carga de trabajo, en lugar de que un enfoque reemplace a otro.
Al determinar qué tipo de almacenamiento utilizar para diferentes tipos de datos, tenga en cuenta estos factores:
La combinación de almacenamiento correcta depende de sus necesidades operativas específicas y de las características de los datos. Evalúe su volumen de datos, los requisitos de rendimiento, las restricciones presupuestarias y las proyecciones de crecimiento al planificar su arquitectura de almacenamiento.
Directrices estratégicas de selección de almacenamiento:
La mayoría de las organizaciones implementan enfoques híbridos, combinando tipos de almacenamiento estratégicamente. Por ejemplo, una empresa podría tener el siguiente uso:
El almacenamiento de datos continúa experimentando un enorme crecimiento. Un estudio de Fortune Business Insights prevé que el tamaño del mercado mundial de almacenamiento de datos crezca de 255 290 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 774 000 millones en 2032. Este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,2 % durante el período de pronóstico2.
Los límites entre los tipos de almacenamiento están cambiando. El almacenamiento de archivos y objetos está convergiendo, con plataformas de software unificadas que combinan la organización jerárquica con capacidades de metadatos escalables. Mientras tanto, almacenamiento de objetos está ganando inteligencia a través de integración de IA, clasificando y jerarquizando automáticamente los datos en función de los patrones de uso.
De cara al futuro, se espera que la adopción de la combinación adecuada de enfoques de almacenamiento sea clave para crear arquitecturas de almacenamiento que se escalen de manera eficiente con la evolución de las cargas de trabajo y la complejidad de los datos.
