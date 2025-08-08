Almacenamiento de objetos, archivos y bloques: ¿cuál es la diferencia?

Los sistemas de almacenamiento basados en objetos dividen los datos en unidades independientes y autónomas almacenadas en un entorno plano, con todos los objetos en el mismo nivel. No hay carpetas ni subdirectorios como los que se utilizan con el almacenamiento de archivos.

Además, el almacenamiento de objetos no almacena todos los datos juntos en un solo archivo. Los objetos también contienen metadatos, que es información sobre el archivo que ayuda con el procesamiento y la usabilidad. Los usuarios pueden establecer el valor de los metadatos de clave fija con el almacenamiento de objetos, o pueden crear tanto la clave como el valor para los metadatos personalizados asociados a un objeto.

En lugar de utilizar un nombre de archivo y una ruta para acceder a un objeto, cada objeto tiene un número único. A diferencia del almacenamiento de archivos, debe utilizar una interfaz de programación de aplicaciones (API) para acceder a los objetos y gestionarlos. Los objetos se pueden almacenar localmente en discos duros de ordenadores y servidores de nube pública.

Este enfoque basado en API ha hecho que el almacenamiento de objetos sea ideal para entornos en la nube, donde ha reemplazado en gran medida a los sistemas tradicionales de almacenamiento en cinta debido a sus ventajas de escalabilidad, accesibilidad y gestión.

Si bien el almacenamiento fue históricamente importante para copia de seguridad y archivado, el almacenamiento de objetos basado en la nube ahora proporciona soluciones más flexibles y accesibles para la retención de datos a largo plazo. Los proveedores de las principales soluciones de almacenamiento de objetos incluyen Amazon S3 de AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage e IBM® Cloud Object Storage.

Eche un vistazo al siguiente vídeo para profundizar en el almacenamiento de objetos.