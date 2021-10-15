¿Qué es VMware?

En 1998, un equipo de científicos (Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang y Edouard Bugnion) fundó VMware. En 1999, la empresa con sede en Palo Alto comenzó VMware Workstation 1.0, el primer producto comercial que permitía a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos como máquinas virtuales en una sola PC.

VMware entró en el mercado de servidores en 2001 con VMware GSX Server (alojado) y VMware ESX Server (sin host). En 2004, EMC Corporation adquirió VMware. En 2016, Dell Technologies adquirió EMC y absorbió VMware. VMware creció hasta convertirse en el principal proveedor de servicios de virtualización con vSphere, su plataforma de virtualización de servidores, que mantuvo el número de cuota de mercado con más de 500 000 clientes.1

En diciembre de 2023, la empresa de semiconductores Broadcom completó su adquisición de VMware por 69 mil millones de dólares con el objetivo de expandir su estrategia multinube.2 Broadcom ha rebautizado la empresa como VmWare by Broadcom. Para simplificar, en esta página nos referiremos a ella como VMware.

Desde la adquisición, Broadcom ha consolidado su oferta de productos en dos paquetes principales: VMware Cloud Foundation (VCF) y VMware vSphere Foundation (VVF). Además, Broadcom ha hecho la transición de VMware de las licencias perpetuas y las renovaciones de soporte y suscripción (SNS) a un modelo de precios basado en suscripciones.3