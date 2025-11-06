Soluciones de virtualización de IBM Cloud​

Migre y modernice con confianza su infraestructura virtual  

Centros de datos de IBM

Desbloquee la próxima generación de virtualización

Los recientes cambios en las licencias y costes del mercado de la virtualización han llevado a muchas organizaciones a replantearse la viabilidad a largo plazo de sus inversiones en este ámbito. Para muchas de ellas, este es un momento estratégico de inflexión para modernizarse, reducir la dependencia de las pilas propietarias y adoptar arquitecturas abiertas y escalables.

IBM se encuentra en una posición única para ayudar a las empresas a aprovechar esta transformación como una oportunidad de modernización mediante vías complementarias.
Abierta y escalable

Una base colaborativa para la innovación
Moderno

Contenerización de aplicaciones con la mirada puesta en el futuro
Preparada para la IA

Una infraestructura preparada para la IA para una mayor productividad
Optimizado en cuanto a costes

Valor ideal de coste y funcionalidad

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift, basado en KVM y KubeVirt, unifica máquinas virtuales y contenedores en una plataforma escalable que abarca entornos locales, en la nube y edge. Permite conservar las inversiones en virtualización existentes y modernizar de forma gradual, además de ofrecer flexibilidad de cloud híbrido, IA integrada y DevOps unificado. Todo ello simplifica las operaciones y acelera la adopción de cargas de trabajo nativas de la nube e impulsadas por IA.

Servidores virtuales en nube privada virtual

Acelere la virtualización y modernización de sus servidores con IBM® Cloud VPC, una infraestructura segura y de alto rendimiento para servidores virtuales (VSI) y bare metal. Migre de manera fluida desde VMware, modernice las cargas de trabajo con la virtualización Red Hat OpenShift o ejecute aplicaciones de misión crítica en hardware dedicado, todo ello con una eficiencia impulsada por la IA, una escalabilidad ilimitada y la flexibilidad del cloud híbrido sin concesiones.

Casos de uso

Imagen de una persona trabajando con un ordenador portátil, con un escudo y un candado al fondo.
Migre las cargas de trabajo existentes de VMware a la virtualización de Red Hat OpenShift o al servidor virtual para VPC

Comience realizando una evaluación exhaustiva del parque de máquinas virtuales para elaborar un plan de migración personalizado que facilite y priorice la transición de las máquinas virtuales tradicionales sin riesgos. Simplifique el proceso de migración y la gestión posterior de las máquinas virtuales existentes con kits de herramientas de migración integrados y herramientas de gestión del ciclo de vida de las máquinas virtuales, que ofrecen contenido de automatización seleccionado para realizar migraciones fluidas a gran escala.
Imagen gráfica de dos manos que manipulan una forma geométrica sobre un fondo azul claro.
Modernice con Red Hat OpenShift Virtualization

Para las empresas que se están pasando a arquitecturas nativas de la nube, Red Hat OpenShift on IBM Cloud les permite ejecutar máquinas virtuales y contenedores simultáneamente. Este enfoque permite a los equipos modernizar las cargas de trabajo de máquinas virtuales heredadas a su propio ritmo, y aprovechar la orquestación de Kubernetes, la automatización de DevOps y la integración de IA sin interrumpir las operaciones existentes.
Ilustración isométrica de una mujer que trabaja con un ordenador portátil conectado a un banco.
Cree, implemente y ejecute cargas de trabajo con una consola de gestión centralizada

Con Red Hat OpenShift, puede crear, implementar y ejecutar cargas de trabajo en cualquier lugar, desde el entorno on-premises hasta la nube y el edge, todo ello a través de una consola de gestión unificada. Obtenga una visión única y coherente de las máquinas virtuales tradicionales, los contenedores y las aplicaciones sin servidor, lo que garantiza una portabilidad y un funcionamiento óptimos, evitando la complejidad que conlleva la visibilidad fragmentada.
Una mano sostiene una tarjeta de crédito frente a la pantalla de un ordenador con una calculadora e iconos relacionados con transacciones en línea.
Virtualización con optimización de costes gracias a los servidores virtuales (VSI) de IBM Cloud

Las organizaciones que deseen reducir los costes de licencia de VMware pueden migrar sus cargas de trabajo a IBM® Cloud Virtual Servers for VPC, que ofrecen una computación segura y escalable con redes y almacenamiento integrados. Este enfoque proporciona una flexibilidad similar a la de VMware, pero sin la pesada carga que suponen las licencias, y mantiene un rendimiento de nivel empresarial, la automatización y la optimización de las cargas de trabajo mediante IA.
Persona que trabaja con servidores clásicos Bare Metal en la nube
Infraestructura de alto rendimiento en bare metal para VPC

Las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo sensibles al rendimiento o reguladas pueden confiar en IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC para lograr un control total, aislamiento y cumplimiento normativo. Con opciones de implementación flexibles, que incluyen hipervisores líderes y plataformas de contenedores como Red Hat OpenShift, las empresas pueden crear una infraestructura personalizada y preparada para la tecnología híbrida que ofrece un rendimiento y una escalabilidad constantes en un entorno seguro.
La ventaja de IBM

Valorar y asesorar

Colabore con IBM para evaluar su entorno actual y obtener recomendaciones para su futura zona de aterrizaje.

 Evaluar y validar

Disfrute de un soporte técnico de primera clase mientras prueba y valida, desde la demostración hasta la prueba de concepto.

 Migrar

Migre con confianza gracias a nuestra red de expertos de IBM, Red Hat y nuestro amplio ecosistema de socios.

 Ejecutar y crecer

Póngase en contacto con IBM para obtener información sobre precios especiales, promociones y ofertas de formación y certificación que le ayudarán a gestionar su nuevo entorno con facilidad.
