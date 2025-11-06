Migre y modernice con confianza su infraestructura virtual
Los recientes cambios en las licencias y costes del mercado de la virtualización han llevado a muchas organizaciones a replantearse la viabilidad a largo plazo de sus inversiones en este ámbito. Para muchas de ellas, este es un momento estratégico de inflexión para modernizarse, reducir la dependencia de las pilas propietarias y adoptar arquitecturas abiertas y escalables.
IBM se encuentra en una posición única para ayudar a las empresas a aprovechar esta transformación como una oportunidad de modernización mediante vías complementarias.
Una base colaborativa para la innovación
Contenerización de aplicaciones con la mirada puesta en el futuro
Una infraestructura preparada para la IA para una mayor productividad
Valor ideal de coste y funcionalidad
Red Hat OpenShift, basado en KVM y KubeVirt, unifica máquinas virtuales y contenedores en una plataforma escalable que abarca entornos locales, en la nube y edge. Permite conservar las inversiones en virtualización existentes y modernizar de forma gradual, además de ofrecer flexibilidad de cloud híbrido, IA integrada y DevOps unificado. Todo ello simplifica las operaciones y acelera la adopción de cargas de trabajo nativas de la nube e impulsadas por IA.
Acelere la virtualización y modernización de sus servidores con IBM® Cloud VPC, una infraestructura segura y de alto rendimiento para servidores virtuales (VSI) y bare metal. Migre de manera fluida desde VMware, modernice las cargas de trabajo con la virtualización Red Hat OpenShift o ejecute aplicaciones de misión crítica en hardware dedicado, todo ello con una eficiencia impulsada por la IA, una escalabilidad ilimitada y la flexibilidad del cloud híbrido sin concesiones.
Colabore con IBM para evaluar su entorno actual y obtener recomendaciones para su futura zona de aterrizaje.
Disfrute de un soporte técnico de primera clase mientras prueba y valida, desde la demostración hasta la prueba de concepto.
Migre con confianza gracias a nuestra red de expertos de IBM, Red Hat y nuestro amplio ecosistema de socios.
Póngase en contacto con IBM para obtener información sobre precios especiales, promociones y ofertas de formación y certificación que le ayudarán a gestionar su nuevo entorno con facilidad.