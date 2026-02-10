Red Hat OpenShift Virtualization en IBM Cloud

Migrar y modernizar máquinas virtuales con
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM® Cloud
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud ofrece a las organizaciones una ruta clara y altamente segura para modernizar las cargas de trabajo virtualizadas. En lugar de ejecutar plataformas separadas para máquinas virtuales y contenedores, los equipos pueden migrar y operar aplicaciones basadas en máquinas virtuales directamente dentro de Red Hat OpenShift utilizando KubeVirt y KVM. Esta tecnología cuenta con la confianza de todo el sector por su madurez, rendimiento y seguridad.
Ofrecido en IBM Cloud, una plataforma diseñada para cargas de trabajo exigentes y reguladas, Red Hat OpenShift Virtualization proporciona las herramientas coherentes, las interfaces de programación de aplicaciones (API), la automatización y la flexibilidad de la nube híbrida necesarias para unificar los sistemas heredados y la nube. Tanto si su objetivo es consolidar una infraestructura obsoleta, avanzar hacia la modernización basada en contenedores o introducir la inteligencia artificial en las aplicaciones existentes, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud proporciona una base segura y escalable para la transformación sin necesidad de realizar una reescritura disruptiva.
Elimine la necesidad de mantener un entorno para las máquinas virtuales y otro para los contenedores. Red Hat OpenShift Virtualization los reúne en un único modelo operativo, con herramientas coherentes, pipelines de CI/CD, observabilidad y controles de seguridad en la nube híbrida y el edge.
Traslade las máquinas virtuales tradicionales a Red Hat OpenShift utilizando Migration Toolkit integrado para Virtualization. Con el apoyo de IBM Technology Expert Labs, las organizaciones pueden agilizar las migraciones a escala con automatización, evaluaciones y orientación práctica de expertos, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y acelera el tiempo de obtención de valor.
Evite el aumento de las tasas de licencia y la demanda operativa de las plataformas de virtualización heredadas. Al consolidar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift, puede aprovechar los derechos de invitado incluidos de Red Hat Enterprise Linux, optimizar el consumo de recursos y reducir la proliferación de herramientas.
Ejecute las máquinas virtuales tal y como están adoptando prácticas nativas de la nube (contenedores, sin servidor, GitOps e IA) siempre que la empresa esté preparada. Con una gestión coherente en entornos on-premises, de nube pública y edge, puede desarrollar gradualmente su portfolio de aplicaciones sin interrumpir los sistemas críticos.
Las organizaciones con aplicaciones basadas en máquinas virtuales profundamente integradas, sistemas bancarios centrales, ERP, plataformas de facturación, pueden migrar a Red Hat OpenShift Virtualization para estabilizar costes, mejorar la integración con servicios modernos y prepararse para una modernización a largo plazo.
Las empresas que buscan alternativas a las plataformas de virtualización tradicionales pueden realojar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift para obtener un modelo operativo y de licencias más predecible, manteniendo la fiabilidad y el rendimiento.
Los sistemas basados en máquinas virtuales, como los motores de análisis, los sistemas EHR o las cargas de trabajo de imágenes, pueden ejecutarse en paralelo con microservicios en contenedores, lo que mejora el flujo de datos en tiempo real y permite obtener conocimientos más rápidos sin rediseñar.
Las organizaciones minoristas, de telecomunicaciones e industriales pueden utilizar Red Hat OpenShift Virtualization para ejecutar máquinas virtuales donde las necesiten (centros de datos, nube pública o ubicaciones edge) con una gestión unificada del ciclo de vida y controles de políticas.
La implementación de la organización del CIO de IBM de Red Hat OpenShift on IBM Cloud permitió a IBM reemplazar los entornos de máquinas virtuales costosos y lentos con una plataforma de contenedores unificada que redujo los costos de alojamiento en un 90 %. También redujo el trabajo de operaciones en un 55 % y permitió actualizaciones de aplicación rápidas y seguras de forma predeterminada.
Descubra cómo puede migrar y modernizar máquinas virtuales con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.