Red Hat OpenShift Virtualization en IBM Cloud

Modernice las cargas de trabajo virtualizadas

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud ofrece a las organizaciones una ruta clara y altamente segura para modernizar las cargas de trabajo virtualizadas. En lugar de ejecutar plataformas separadas para máquinas virtuales y contenedores, los equipos pueden migrar y operar aplicaciones basadas en máquinas virtuales directamente dentro de Red Hat OpenShift utilizando KubeVirt y KVM. Esta tecnología cuenta con la confianza de todo el sector por su madurez, rendimiento y seguridad.

Ofrecido en IBM Cloud, una plataforma diseñada para cargas de trabajo exigentes y reguladas, Red Hat OpenShift Virtualization proporciona las herramientas coherentes, las interfaces de programación de aplicaciones (API), la automatización y la flexibilidad de la nube híbrida necesarias para unificar los sistemas heredados y la nube. Tanto si su objetivo es consolidar una infraestructura obsoleta, avanzar hacia la modernización basada en contenedores o introducir la inteligencia artificial en las aplicaciones existentes, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud proporciona una base segura y escalable para la transformación sin necesidad de realizar una reescritura disruptiva.
Una plataforma unificada para toda su computación

Elimine la necesidad de mantener un entorno para las máquinas virtuales y otro para los contenedores. Red Hat OpenShift Virtualization los reúne en un único modelo operativo, con herramientas coherentes, pipelines de CI/CD, observabilidad y controles de seguridad en la nube híbrida y el edge.
Migración de VM más rápida y de menor riesgo

Traslade las máquinas virtuales tradicionales a Red Hat OpenShift utilizando Migration Toolkit integrado para Virtualization. Con el apoyo de IBM Technology Expert Labs, las organizaciones pueden agilizar las migraciones a escala con automatización, evaluaciones y orientación práctica de expertos, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y acelera el tiempo de obtención de valor.
Un coste total de propiedad más bajo y predecible

Evite el aumento de las tasas de licencia y la demanda operativa de las plataformas de virtualización heredadas. Al consolidar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift, puede aprovechar los derechos de invitado incluidos de Red Hat Enterprise Linux, optimizar el consumo de recursos y reducir la proliferación de herramientas.
Modernice a su ritmo con una plataforma preparada para el futuro

Ejecute las máquinas virtuales tal y como están adoptando prácticas nativas de la nube (contenedores, sin servidor, GitOps e IA) siempre que la empresa esté preparada. Con una gestión coherente en entornos on-premises, de nube pública y edge, puede desarrollar gradualmente su portfolio de aplicaciones sin interrumpir los sistemas críticos.

Casos de uso

Modernizing critical business systems without rewriting

Las organizaciones con aplicaciones basadas en máquinas virtuales profundamente integradas, sistemas bancarios centrales, ERP, plataformas de facturación, pueden migrar a Red Hat OpenShift Virtualization para estabilizar costes, mejorar la integración con servicios modernos y prepararse para una modernización a largo plazo.

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

Las empresas que buscan alternativas a las plataformas de virtualización tradicionales pueden realojar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift para obtener un modelo operativo y de licencias más predecible, manteniendo la fiabilidad y el rendimiento.

Enhancing data driven applications with cloud native services

Los sistemas basados en máquinas virtuales, como los motores de análisis, los sistemas EHR o las cargas de trabajo de imágenes, pueden ejecutarse en paralelo con microservicios en contenedores, lo que mejora el flujo de datos en tiempo real y permite obtener conocimientos más rápidos sin rediseñar.

Running hybrid cloud and edge operations consistently

Las organizaciones minoristas, de telecomunicaciones e industriales pueden utilizar Red Hat OpenShift Virtualization para ejecutar máquinas virtuales donde las necesiten (centros de datos, nube pública o ubicaciones edge) con una gestión unificada del ciclo de vida y controles de políticas.

Caso de éxito

Director de sistemas de información (CIO) de IBM

La implementación de la organización del CIO de IBM de Red Hat OpenShift on IBM Cloud permitió a IBM reemplazar los entornos de máquinas virtuales costosos y lentos con una plataforma de contenedores unificada que redujo los costos de alojamiento en un 90 %. También redujo el trabajo de operaciones en un 55 % y permitió actualizaciones de aplicación rápidas y seguras de forma predeterminada.

Productos relacionados

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Servicio gestionado de Red Hat OpenShift on IBM Cloud que proporciona una plataforma Kubernetes segura y escalable para crear, implementar y ejecutar aplicaciones en contenedores.
Red Hat on IBM Cloud
Un portfolio de tecnologías Red Hat integradas con IBM Cloud para ayudar a las organizaciones a crear, gestionar y modernizar aplicaciones en entornos de nube híbrida.
Soluciones de virtualización de IBM
Portfolio de IBM de conjunto de herramientas y plataformas que ayudan a las organizaciones a virtualizar recursos de cómputo, almacenamiento y redes para una mayor eficacia, flexibilidad y optimización de la carga de trabajo.
IBM Fusion
Plataforma de almacenamiento definida por software que ofrece almacenamiento de alto rendimiento, escalable y preparado para contenedores para cargas de trabajo modernas nativas de la nube y virtualizadas.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo puede migrar y modernizar máquinas virtuales con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.

