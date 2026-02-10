Red Hat OpenShift Virtualization en IBM Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud ofrece a las organizaciones una ruta clara y altamente segura para modernizar las cargas de trabajo virtualizadas. En lugar de ejecutar plataformas separadas para máquinas virtuales y contenedores, los equipos pueden migrar y operar aplicaciones basadas en máquinas virtuales directamente dentro de Red Hat OpenShift utilizando KubeVirt y KVM. Esta tecnología cuenta con la confianza de todo el sector por su madurez, rendimiento y seguridad.

Ofrecido en IBM Cloud, una plataforma diseñada para cargas de trabajo exigentes y reguladas, Red Hat OpenShift Virtualization proporciona las herramientas coherentes, las interfaces de programación de aplicaciones (API), la automatización y la flexibilidad de la nube híbrida necesarias para unificar los sistemas heredados y la nube. Tanto si su objetivo es consolidar una infraestructura obsoleta, avanzar hacia la modernización basada en contenedores o introducir la inteligencia artificial en las aplicaciones existentes, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud proporciona una base segura y escalable para la transformación sin necesidad de realizar una reescritura disruptiva.