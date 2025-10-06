¿Qué es la virtualización de escritorio?

La virtualización de escritorio crea una versión basada en software (o virtual) del entorno de escritorio y sistema operativo (SO) de un usuario final que se desacopla del dispositivo informático o cliente del usuario final. Esto permite al usuario acceder a su escritorio desde cualquier dispositivo informático.
Infraestructura de escritorio virtual (VDI)
En el modelo de despliegue de VDI, el sistema operativo se ejecuta en una máquina virtual (VM) alojada en un servidor en un centro de datos. La imagen del escritorio viaja a través de la red al dispositivo del usuario final, donde este puede interactuar con el escritorio (y las aplicaciones subyacentes y el sistema operativo) como si estuvieran en local.
VDI da a cada usuario su propia máquina virtual dedicada ejecutando su propio sistema operativo. Los recursos del sistema operativo —controladores, CPU, memoria , etc.— operan desde una capa de software denominada hipervisor que imita su salida, gestiona la asignación de recursos a varias máquinas virtuales y les permite ejecutarse en paralelo en el mismo servidor.
Una ventaja principal de VDI es su capacidad para suministrar el escritorio y sistema operativo de Windows 10 a los dispositivos de los usuarios finales. Sin embargo, como VDI admite solo un usuario por instancia de Windows 10, requiere una máquina virtual separada para cada usuario de Windows 10.
Servicios de escritorio remoto (RDS)
En RDS (del inglés Remote Desktop Services) —también conocido como host de sesión de escritorio remoto (RDSH, Remote Desktop Session Host)— los usuarios acceden remotamente a escritorios y aplicaciones de Windows a través del sistema operativo de Microsoft Windows Server. Las aplicaciones y las imágenes de escritorio se sirven a través del protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft. Anteriormente conocido como Microsoft Terminal Server, este producto se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su versión inicial.
Desde la perspectiva del usuario final, RDS y VDI son idénticos. Pero como una instancia de Windows Server admite tantos usuarios simultáneos como el hardware del servidor es capaz de manejar, RDS puede ser una opción de virtualización de escritorio más rentable. También cabe señalar que es posible que las aplicaciones probadas o certificadas para su ejecución en Windows 10 no estén probadas o certificadas para su ejecución en el sistema operativo Windows Server.
Escritorio como servicio (DaaS)
En DaaS, las máquinas virtuales están alojadas en un backend basado en la nube por un proveedor de terceros. DaaS es fácilmente escalable, puede ser más flexible que las soluciones locales y normalmente se implementa más rápido que muchas otras opciones de virtualización de escritorio.
Al igual que otros tipos de virtualización de escritorio en la nube, DaaS comparte muchas de las ventajas de cloud computing, como la compatibilidad con cargas de trabajo fluctuantes y demandas de almacenamiento cambiantes, el establecimiento de precios basado en el uso y la capacidad de dar acceso a aplicaciones y datos desde casi cualquier dispositivo conectado a Internet. La principal desventaja de DaaS es que las características y configuraciones no siempre son tan personalizables como se requiere.
VDI es una opción popular porque ofrece una versión virtualizada de un modelo informático familiar: la informática de escritorio físico. Pero implementar VDI requiere que usted mismo gestione todos los aspectos de la infraestructura, incluido el hardware, los sistemas operativos y las aplicaciones, el hipervisor y el software asociado. Esto puede ser complicado si su experiencia y conocimientos de VDI son limitados. Además, adquirir todos los componentes de infraestructura puede requerir una mayor inversión inicial.
RDS/RDSH puede ser una buena opción si es compatible con las aplicaciones específicas que necesita ejecutar y sus usuarios finales solo necesitan acceso a esas aplicaciones, no a los escritorios completos de Windows. RDS ofrece una mayor densidad de usuarios finales por servidor que VDI, y los sistemas suelen ser más baratos y escalables que los entornos VDI completos. Sin embargo, su personal necesita el conjunto de habilidades y experiencia para administrar y gestionar la tecnología RDS/RDSH.
Actualmente, DaaS está ganando popularidad porque los equipos de TI se sienten cada vez más cómodos con los escritorios compartidos y las aplicaciones compartidas. En general, tiende a ser la opción más rentable. También es la más fácil de administrar, ya que requiere poca experiencia interna en la gestión de infraestructura o VDI. Es fácilmente escalable e implica gastos operativos en lugar de gastos de capital, una estructura de coste más asequible para muchas empresas.
Virtualizar escritorios ofrece muchas ventajas potenciales, que pueden variar según el modelo de despliegue que elija.
Administración más sencilla. La virtualización de escritorio puede facilitar a los equipos de TI la gestión de las necesidades informáticas de los empleados. Su empresa puede mantener una única plantilla de máquina virtual para empleados con roles o funciones similares en lugar de mantener sistemas individuales que se tienen que reconfigurar, actualizar o parchear cada vez que se realizan cambios de software. Esto ahorra tiempo y recursos de TI.
Ahorro de costes. Muchas soluciones de escritorio virtual le permiten cambiar más su presupuesto de TI de gastos de capital a gastos operativos. Como las aplicaciones de gran intensidad de cálculo requieren menos potencia de procesamiento cuando se suministran a través de máquinas virtuales alojadas en un servidor de centro de datos, la virtualización de escritorio puede ampliar la vida útil de los dispositivos de usuario final más antiguos o menos potentes. Las soluciones de escritorio virtual en local pueden requerir una inversión inicial significativa en hardware de servidor, software de hipervisor y otra infraestructura, lo que hace que DaaS basado en la nube, en el que simplemente paga un cargo periódico basado en el uso, sea una opción más atractiva.
Mayor productividad. La virtualización de escritorio facilita a los empleados el acceso a los recursos informáticos de la empresa. Pueden trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo admitido con conexión a Internet.
Compatibilidad con una amplia variedad de tipos de dispositivo. Los escritorio virtuales pueden facilitar el acceso al escritorio remoto desde una amplia variedad de dispositivos, incluyendo sistemas portátiles y de escritorio, clientes ligeros, clientes cero, tablets e incluso algunos teléfonos móviles. Puede utilizar escritorios virtuales para proporcionar experiencias similares a una estación de trabajo y acceso al escritorio completo en cualquier momento y lugar, independientemente del sistema operativo nativo del dispositivo del usuario final.
Mayor seguridad. En la virtualización del escritorio, la imagen del escritorio se abstrae y se separa del hardware físico utilizado para acceder a ella, y la máquina virtual utilizada para suministrar la imagen del escritorio puede ser un entorno fuertemente controlado, gestionado por el departamento de TI de la empresa.
Agilidad y escalabilidad. Desplegar nuevas máquinas virtuales o servir nuevas aplicaciones resulta rápido y sencillo, cuando sea necesario, y es igual de fácil suprimirlas cuando ya no se necesitan.
Mejor experiencia para el usuario final. Cuando implemente la virtualización de escritorio, sus usuarios finales disfrutarán de una experiencia completa, sin sacrificar la funcionalidad que buscan, como imprimir o acceder a puertos USB.
El software necesario para suministrar escritorios virtuales depende del método de virtualización que elija.
Con la infraestructura de escritorio virtual (VDI), el sistema operativo de escritorio (más comúnmente Microsoft Windows) se ejecuta y se gestiona en el centro de datos. El software de hipervisor se ejecuta en el servidor del host, proporcionando acceso a una máquina virtual a cada usuario final a través de la red. Se requiere un software intermediario de conexión para autenticar a los usuarios, conectar cada uno a una máquina virtual, supervisar los niveles de actividad y reasignar la máquina virtual cuando se termina la conexión. Los intermediarios de conexión pueden incluirse en el paquete o comprarse por separado del hipervisor.
Los servicios de escritorio remoto (RDS/RDSH) se pueden implementar mediante los programas de utilidad que se incluyen con el sistema operativo Microsoft Windows Server.
Si elige una solución de escritorio como servicio (DaaS), toda la instalación de software, la configuración y el mantenimiento estarán a cargo del proveedor del servicio alojado en la nube de DaaS. Esto incluye aplicaciones, sistemas operativos, archivos y preferencias del usuario.
