¿Qué es la virtualización de escritorio?

Infraestructura de escritorio virtual (VDI)



En el modelo de despliegue de VDI, el sistema operativo se ejecuta en una máquina virtual (VM) alojada en un servidor en un centro de datos. La imagen del escritorio viaja a través de la red al dispositivo del usuario final, donde este puede interactuar con el escritorio (y las aplicaciones subyacentes y el sistema operativo) como si estuvieran en local.

VDI da a cada usuario su propia máquina virtual dedicada ejecutando su propio sistema operativo. Los recursos del sistema operativo —controladores, CPU, memoria , etc.— operan desde una capa de software denominada hipervisor que imita su salida, gestiona la asignación de recursos a varias máquinas virtuales y les permite ejecutarse en paralelo en el mismo servidor.

Una ventaja principal de VDI es su capacidad para suministrar el escritorio y sistema operativo de Windows 10 a los dispositivos de los usuarios finales. Sin embargo, como VDI admite solo un usuario por instancia de Windows 10, requiere una máquina virtual separada para cada usuario de Windows 10.

Servicios de escritorio remoto (RDS)

En RDS (del inglés Remote Desktop Services) —también conocido como host de sesión de escritorio remoto (RDSH, Remote Desktop Session Host)— los usuarios acceden remotamente a escritorios y aplicaciones de Windows a través del sistema operativo de Microsoft Windows Server. Las aplicaciones y las imágenes de escritorio se sirven a través del protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft. Anteriormente conocido como Microsoft Terminal Server, este producto se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su versión inicial.

Desde la perspectiva del usuario final, RDS y VDI son idénticos. Pero como una instancia de Windows Server admite tantos usuarios simultáneos como el hardware del servidor es capaz de manejar, RDS puede ser una opción de virtualización de escritorio más rentable. También cabe señalar que es posible que las aplicaciones probadas o certificadas para su ejecución en Windows 10 no estén probadas o certificadas para su ejecución en el sistema operativo Windows Server.

Escritorio como servicio (DaaS)

En DaaS, las máquinas virtuales están alojadas en un backend basado en la nube por un proveedor de terceros. DaaS es fácilmente escalable, puede ser más flexible que las soluciones locales y normalmente se implementa más rápido que muchas otras opciones de virtualización de escritorio.

Al igual que otros tipos de virtualización de escritorio en la nube, DaaS comparte muchas de las ventajas de cloud computing, como la compatibilidad con cargas de trabajo fluctuantes y demandas de almacenamiento cambiantes, el establecimiento de precios basado en el uso y la capacidad de dar acceso a aplicaciones y datos desde casi cualquier dispositivo conectado a Internet. La principal desventaja de DaaS es que las características y configuraciones no siempre son tan personalizables como se requiere.