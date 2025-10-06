¿Qué es el escritorio como servicio (DaaS)?

El escritorio como servicio (DaaS) es una forma de ofrecer entornos de escritorio virtual completos a los usuarios, incluidos sistemas operativos, aplicaciones, archivos y preferencias de usuario desde la nube. Los escritorios se ejecutan en máquinas virtuales alojadas en una infraestructura de computación, almacenamiento y red gestionada por el proveedor de la nube. Los usuarios pueden acceder a su entorno de escritorio desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos PC, portátiles, tabletas y algunos teléfonos inteligentes.

Muchas organizaciones buscan una alternativa al modelo de implementación de escritorio tradicional, en el que los administradores de TI instalan un sistema operativo y aplicaciones en todos los dispositivos de los empleados. Con ese modelo, los administradores suelen dedicar demasiado tiempo y dinero a instalar el software, gestionar las mejoras y actualizaciones e intentar proteger los dispositivos.

El modelo tradicional de implementación de escritorios tampoco se adapta bien a una plantilla cada vez más móvil y remota. Hoy en día, los empleados trabajan con frecuencia a distancia y mientras viajan, y utilizan una amplia variedad de dispositivos, incluidos ordenadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles. Para maximizar la productividad remota y móvil, las organizaciones deben proporcionar una experiencia de usuario sólida y coherente en todos esos dispositivos, lo que permite a los trabajadores acceder fácilmente a las mismas aplicaciones y datos sin importar qué dispositivo estén utilizando.

A medida que las organizaciones eligen nuevos enfoques para la entrega de aplicaciones y datos, la seguridad debe ser una prioridad absoluta. Las organizaciones deben asegurarse de que los datos no caigan en manos equivocadas, incluso en caso de pérdida o robo de un dispositivo.

Un modelo DaaS podría ser la solución. Con la oferta de DaaS adecuada, su organización puede ofrecer a los usuarios un acceso cómodo y coherente a las aplicaciones y los datos en todos los dispositivos, proteger la información confidencial, agilizar la administración y reducir los gastos.