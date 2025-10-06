¿Qué es el escritorio como servicio (DaaS)?

El escritorio como servicio (DaaS) es una forma de ofrecer entornos de escritorio virtual completos a los usuarios, incluidos sistemas operativos, aplicaciones, archivos y preferencias de usuario desde la nube. Los escritorios se ejecutan en máquinas virtuales alojadas en una infraestructura de computación, almacenamiento y red gestionada por el proveedor de la nube. Los usuarios pueden acceder a su entorno de escritorio desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos PC, portátiles, tabletas y algunos teléfonos inteligentes.
Muchas organizaciones buscan una alternativa al modelo de implementación de escritorio tradicional, en el que los administradores de TI instalan un sistema operativo y aplicaciones en todos los dispositivos de los empleados. Con ese modelo, los administradores suelen dedicar demasiado tiempo y dinero a instalar el software, gestionar las mejoras y actualizaciones e intentar proteger los dispositivos.
El modelo tradicional de implementación de escritorios tampoco se adapta bien a una plantilla cada vez más móvil y remota. Hoy en día, los empleados trabajan con frecuencia a distancia y mientras viajan, y utilizan una amplia variedad de dispositivos, incluidos ordenadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles. Para maximizar la productividad remota y móvil, las organizaciones deben proporcionar una experiencia de usuario sólida y coherente en todos esos dispositivos, lo que permite a los trabajadores acceder fácilmente a las mismas aplicaciones y datos sin importar qué dispositivo estén utilizando.
A medida que las organizaciones eligen nuevos enfoques para la entrega de aplicaciones y datos, la seguridad debe ser una prioridad absoluta. Las organizaciones deben asegurarse de que los datos no caigan en manos equivocadas, incluso en caso de pérdida o robo de un dispositivo.
Un modelo DaaS podría ser la solución. Con la oferta de DaaS adecuada, su organización puede ofrecer a los usuarios un acceso cómodo y coherente a las aplicaciones y los datos en todos los dispositivos, proteger la información confidencial, agilizar la administración y reducir los gastos.
Al igual que las ofertas DaaS, las soluciones de infraestructura de escritorio virtual (VDI) distribuyen escritorios a dispositivos desde un centro de datos centralizado. Sin embargo, la infraestructura subyacente a la solución VDI suele estar ubicada en las instalaciones y, por lo general, gestionada por el grupo de TI de la organización.
Con el modelo DaaS, la infraestructura de computación, almacenamiento y red la gestiona un proveedor de nube. La organización que proporciona ordenadores de escritorio a sus empleados puede administrar el sistema operativo de escritorio, las aplicaciones, el software antivirus y cualquier otra tarea relacionada con el escritorio, o trabajar con un proveedor de servicios de escritorio administrado de terceros.
DaaS ofrece todas las ventajas de un servicio gestionado basado en la nube. Por ejemplo, con DaaS, se eliminan los elevados costes iniciales de crear la VDI in situ. Las ofertas de DaaS suelen utilizar un modelo de suscripción que no requiere inversión inicial. También descargará todo el trabajo administrativo necesario para dar soporte, mantener, parchear y actualizar la VDI.
Para obtener más información sobre VDI, consulte "¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?"
El modelo DaaS ha demostrado su éxito en numerosas situaciones:
Centro de llamadas, trabajo a tiempo parcial y trabajo por turnos: las organizaciones pueden admitir grandes centros de llamadas u otros entornos de trabajo por turnos en los que cada estación de trabajo brinda soporte a varios empleados a lo largo de un día. Con un enfoque DaaS, cada empleado tiene un inicio de sesión único para acceder a su ordenador de escritorio.
Desarrolladores de software: en lugar de cambiar entre varios ordenadores o mantener varios sistemas operativos en un solo ordenador, los desarrolladores pueden acceder fácilmente a varios escritorios virtuales distintos. Puede ayudar a acelerar las pruebas y mejorar la garantía de calidad comprando menos dispositivos.
Proveedores de atención médica: los médicos y las enfermeras pueden acceder a las aplicaciones, las notas y los archivos de los pacientes sin importar la computadora de la sala de examen o del pasillo que utilicen. El almacenamiento de todos los datos y aplicaciones en una nube certificada por HIPAA protege la información del paciente. Un portátil robado podría ser un leve inconveniente en lugar de una catastrófica filtración de datos.
Laboratorios universitarios: los estudiantes y los profesores pueden conectarse a su trabajo desde cualquier computadora de un laboratorio de computación, sala de profesores, biblioteca o dormitorio mediante un enlace a su escritorio virtual. Las universidades pueden poner a disposición de muchos estudiantes aplicaciones costosas y de licencia limitada al permitirles compartir un solo escritorio remoto.
Trabajo estacional o por contrato: cuando un empleado deja la empresa, no hay necesidad de borrar y volver a configurar el ordenador. Se puede aprovisionar un nuevo escritorio virtual y retirar el antiguo en cuestión de minutos. Puede incorporar o dar de baja usuarios rápidamente, lo cual es vital para trabajos con alta rotación.
Trabajadores remotos y móviles: puede mejorar la productividad remota y móvil al mismo tiempo que refuerza la seguridad de los datos. Con DaaS, sus empleados no están atados a un ordenador física en una ubicación fija. En cambio, pueden acceder de forma segura a sus archivos desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo.
Fusiones y adquisiciones: con un modelo DaaS, puede agregar muchos empleados nuevos a la red de su organización sin tener que implementar nuevos ordenadores locales. El personal recién contratado puede seguir utilizando su equipo actual mientras se conecta a las aplicaciones y archivos de su nueva empresa.
¿Está considerando el modelo DaaS? Tenga en cuenta que un enfoque DaaS aún requiere que gestione las licencias y la gestión de su sistema operativo y aplicaciones preferidos. Asegúrese de tener en cuenta los costes de software y los costes de gestión de TI antes de iniciar la implementación de DaaS.
DaaS suele ser la mejor opción para organizaciones que tienen un gran número de empleados que utilizan el mismo entorno de escritorio. La gestión de múltiples entornos únicos puede requerir mucho tiempo y trabajo.
Antes de implementar el modelo DaaS, debe evaluar sus necesidades específicas para evitar gastos excesivos o compras insuficientes.
Comience por comprender sus necesidades de desempeño. ¿Necesita vCPU de alta potencia para representar animaciones 3D complejas? ¿Qué tal los sistemas optimizados utilizados principalmente para aplicaciones de productividad? Una vez que conozca las necesidades de su aplicación, puede implementar la combinación adecuada de escritorios virtuales de alta y baja potencia para minimizar los costos y al mismo tiempo brindar las herramientas que su fuerza laboral necesita para tener éxito.
Aunque transferirá la gestión de infraestructura a su proveedor de nube, es posible que su equipo de TI necesite reforzar la infraestructura de red de su organización. Un buen proveedor de DaaS puede minimizar la latencia estableciendo un host dedicado para cada arrendatario, pero la velocidad y capacidad de respuesta de sus escritorios virtuales dependen del ancho de banda de su sitio. Se necesitan conexiones rápidas, fiables y potentes para garantizar una experiencia de usuario fluida, y las redes potentes requieren un mantenimiento cualificado. Asegúrese de contar con personal para respaldar esta infraestructura.
DaaS es excelente para la expansión bajo demanda, por lo que hay poco beneficio en la sobrecompra de licencias. Si tiene trabajadores por turnos o una plantilla a tiempo parcial que puede no necesitar acceso simultáneo, considere la posibilidad de limitar los costes compartiendo licencias. La misma licencia puede acceder a varios escritorios virtuales, pero solo a uno a la vez.
Dizzion Managed DaaS en IBM Cloud es una solución de escritorio como servicio basada en VMware en IBM Cloud.
Dizzion Managed DaaS en IBM Cloud puede ayudar a las empresas a construir un entorno de teletrabajo ágil y a largo plazo, utilizando escritorios en la nube para optimizar el rendimiento, la seguridad y la conformidad del usuario final. La solución es compatible con una gran variedad de casos prácticos que pueden suponer un reto, como son la transmisión de voz y vídeo, los dispositivos personales compatibles y las cargas de trabajo con uso intensivo de medios.