¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?

Vista desde arriba de Riad, la capital de Arabia Saudí, al atardecer

Un examen de la infraestructura de escritorio virtual, su funcionamiento y los beneficios que aporta.

Se están produciendo grandes cambios en el paisaje laboral a medida que el trabajo desde casa y los ecosistemas de nube híbrida se están convirtiendo en algo habitual. Con la expansión de los empleados y los entornos, se ha hecho difícil administrar los requisitos de capacidad de gestión, seguridad e infraestructura necesarios para mantener una empresa en funcionamiento. Debido a estos desafíos, los líderes de TI buscan herramientas que faciliten la gestión de estos entornos de forma segura sin arruinarse. La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es esa herramienta.

 

¿Qué es la VDI y cómo funciona?

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y la gestión de entornos de escritorio y aplicaciones que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. Las soluciones de virtualización admiten las implementaciones de VDI mediante la creación de un sistema de cómputo virtual, conocido como máquinas virtuales (VM), que permite a las organizaciones ejecutar múltiples aplicaciones y sistemas operativos en un solo servidor físico en un centro de datos. VDI se habilita alojando un sistema operativo de escritorio, como Microsoft Windows Desktop, en máquinas virtuales que se ejecutan todas en un servidor host.

Al utilizar el sistema operativo de escritorio alojado en una máquina virtual (VM) en un servidor host, los gestores de TI pueden implementar sus datos corporativos, aplicaciones y escritorios a los usuarios en un centro de datos virtual y ofrecerlos como servicio a través de Internet. Esto contrasta con los PC tradicionales, en los que el usuario utiliza un dispositivo de endpoint personal físico y portátil desde una ubicación on-premises.

Al implementar una solución de VDI, un agente de conexiones encuentra un escritorio virtual en el fondo de recursos al que cada empleado puede conectarse al acceder al entorno de VDI. Algunos ejemplos de agentes de conexiones son Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure y Nutanix.

Los usuarios pueden conectarse de forma segura a las imágenes de su escritorio, como Microsoft Windows, a través de cualquier dispositivo o ubicación. Tener la posibilidad de acceder a sus aplicaciones desde cualquier lugar es muy útil, ya que significa que no es necesario estar físicamente en la oficina, delante de su maquina de endpoint, y le permite utilizar su propio dispositivo, BYOD, (PC, tablet o terminal de cliente ligero) desde el lugar que le resulte más cómodo.

Para obtener más información sobre las soluciones de virtualización de aplicaciones y la tecnología de virtualización, en general, consulte el siguiente vídeo y consulte el artículo "Los cinco beneficios de la virtualización":

Beneficios de VDI

A continuación se enumeran algunos de los beneficios más importantes que proporciona la infraestructura de escritorios virtuales (VDI):

  • Mayor escalabilidad: el cloud computing ha hecho que VDI sea más atractiva al aprovechar la infraestructura escalable para consumir recursos cuando VDI lo requiera. Al consolidar toda la infraestructura VDI en un servidor host, se reducen los requisitos de hardware y las compras, ya que los usuarios pueden acceder a sus entornos desde cualquier dispositivo.
  • Gestión centralizada: VDI ofrecen una estructura de gestión centralizada que permite a los administradores aplicar parches, actualizar y cambiar todos los escritorios virtualizados de una sola vez. Ya no existe la necesidad de tener que realizar correcciones en toda la organización de forma individual. Esto también permite una estrategia completa de recuperación ante desastres de escritorio, ya que todos los componentes se guardan y se hacen copias de seguridad en el centro de datos.
  • Seguridad: VDI  ayuda a las empresas a mantener su total confidencialidad, ya que las aplicaciones viven en el servidor host del centro de datos y no en el dispositivo cliente. Si alguna vez se roba o corrompe un dispositivo, la conectividad del dispositivo se puede cancelar para proteger los datos de las empresas. Sin embargo, es crítico que las imágenes del sistema operativo se gestionen y actualicen correctamente, y la autenticación de los trabajadores a distancia debe ser exhaustiva.
  • Accesibilidad: VDI permite a los usuarios finales "traer sus propios dispositivos" (BYOD) y usar sus dispositivos para obtener acceso remoto a sus archivos, aplicaciones y servicios cloud desde cualquier ubicación. Básicamente, esto crea un espacio de trabajo digital/escritorio remoto, crea una mejor experiencia y facilita considerablemente el trabajo desde casa, ya que los empleados pueden utilizar PC, tablets, teléfonos inteligentes y clientes ligeros.
  • Ahorro de costes: los gastos de hardware se reducen significativamente, ya que el departamento de TI no necesita seguir comprando hardware nuevo. La consolidación del procesamiento en el servidor ayuda a impulsar la disminución del gasto en TI.

VDI vs. virtualización de escritorios

VDI es un tipo de virtualización de escritorio, ya que la virtualización de escritorio es un término general que abarca cualquier tecnología que separe el escritorio y el hardware. Para obtener más información sobre la categoría de nivel superior, consulte "What is Desktop Virtualization?" o vea el siguiente vídeo:

Implementaciones de VDI persistentes vs. implementaciones de VDI no persistentes

La VDI persistente permite un escritorio personalizado, ya que el usuario se conecta al mismo escritorio. Esto permite a los usuarios adaptar sus escritorios, ya que los cambios se guardan, lo que convierte su entorno de escritorios virtuales en un espacio de trabajo digital personalizable y altamente personalizado.

La VDI no persistente, por otro lado, es un escritorio genérico que tiene una conexión de un solo uso, ya que los cambios no se guardan. El enfoque de VDI no persistente es ideal para las organizaciones con empleados que tienen muchas tareas repetitivas, ya que normalmente es más barato y fácil de gestionar.

Casos de uso de VDI

  • Call centers: VDI permite a los empleados del call center acceder únicamente a la información y las herramientas necesarias para completar sus tareas. Esto optimiza la eficiencia y la rentabilidad.
  • Teletrabajo: VDI permite a los miembros del equipo acceder a las mismas redes, aplicaciones y recursos de la empresa y, al mismo tiempo, estar dispersos geográficamente, ya que todas las VDI se pueden implementar y gestionar desde un punto central.
  • Cumplimiento normativo: algunos sectores muy regulados han tenido problemas con el almacenamiento inadecuado de información confidencial por parte de sus empleados. Al centralizar la gestión con VDI, se ayuda a eliminar el problema de almacenar incorrectamente los datos y las aplicaciones.
  • Acceso de terceros: cuando recurren a un contratista o business partner, estos empleados necesitan hardware propiedad de la empresa para conectarse a todo el sistema. Esto es costoso, especialmente para proyectos más cortos. Esto convierte a VDI en la solución ideal para ofrecer a los contratistas un acceso seguro a la información de la empresa sin necesidad de proporcionar o adquirir hardware.

Por qué VDI podría ser adecuada para usted

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una parte integral de la estrategia de TI de muchas empresas porque permite a las empresas reducir sus gastos y simplificar la gestión de estos sistemas. La importancia de VDI se está acelerando exponencialmente a medida que las empresas buscan habilitar un panorama de trabajo más flexible porque proporciona la accesibilidad, seguridad, escalabilidad, automatización y facilidad de uso para implementar de manera rápida y efectiva.

Si quiere crear su propio entorno de VDI, puede hacerlo con las soluciones de IaaS de IBM Cloud. IBM ofrece una plataforma en la nube full stack que incluye todos los componentes que necesitarías para crear su propio entorno de VDI, incluyendo el procesamiento virtualizado, la red virtualizada y el almacenamiento virtualizados. En este caso, tendría que instalar y gestionar el hipervisor usted mismo.

En asociación con VMware, IBM ofrece soluciones de VDI gestionadas por el cliente y parcialmente gestionadas por VMware (con VMware Horizon) y una solución de escritorio virtual como servicio (DaaS) totalmente gestionada, que ofrece escritorios y aplicaciones  virtualizadas alojadas en la plataforma de IBM Cloud.

Autor

Jordan Shamir

Offering Manager
