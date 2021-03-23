¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y la gestión de entornos de escritorio y aplicaciones que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. Las soluciones de virtualización admiten las implementaciones de VDI mediante la creación de un sistema de cómputo virtual, conocido como máquinas virtuales (VM), que permite a las organizaciones ejecutar múltiples aplicaciones y sistemas operativos en un solo servidor físico en un centro de datos. VDI se habilita alojando un sistema operativo de escritorio, como Microsoft Windows Desktop, en máquinas virtuales que se ejecutan todas en un servidor host.

Al utilizar el sistema operativo de escritorio alojado en una máquina virtual (VM) en un servidor host, los gestores de TI pueden implementar sus datos corporativos, aplicaciones y escritorios a los usuarios en un centro de datos virtual y ofrecerlos como servicio a través de Internet. Esto contrasta con los PC tradicionales, en los que el usuario utiliza un dispositivo de endpoint personal físico y portátil desde una ubicación on-premises.

Al implementar una solución de VDI, un agente de conexiones encuentra un escritorio virtual en el fondo de recursos al que cada empleado puede conectarse al acceder al entorno de VDI. Algunos ejemplos de agentes de conexiones son Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure y Nutanix.

Los usuarios pueden conectarse de forma segura a las imágenes de su escritorio, como Microsoft Windows, a través de cualquier dispositivo o ubicación. Tener la posibilidad de acceder a sus aplicaciones desde cualquier lugar es muy útil, ya que significa que no es necesario estar físicamente en la oficina, delante de su maquina de endpoint, y le permite utilizar su propio dispositivo, BYOD, (PC, tablet o terminal de cliente ligero) desde el lugar que le resulte más cómodo.

