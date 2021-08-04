La virtualización de su entorno puede aumentar la escalabilidad y, al mismo tiempo, reducir los gastos. Eche un vistazo a algunos de los muchos beneficios que la virtualización puede aportar a su organización:

1. Reduzca drásticamente sus gastos en TI

Usar un entorno no virtualizado puede ser ineficiente porque, cuando no consumes la aplicación en el servidor, el cómputo queda inactivo y no puede usarse para otras aplicaciones. Cuando virtualiza un entorno, ese único servidor físico se transforma en muchas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden tener sistemas operativos diferentes y ejecutar aplicaciones distintas, pero todas ellas están alojadas en el mismo servidor físico.

La consolidación de las aplicaciones en entornos virtualizados es un enfoque más rentable porque permite consumir menos clientes físicos, lo que le ayudará a gastar significativamente menos en servidores y a ahorrar costes a tu organización.

2. Reduzca el tiempo de inactividad y mejore la resiliencia en situaciones de recuperación ante desastres

Cuando un desastre afecta a un servidor físico, alguien es responsable de reemplazarlo o repararlo, lo que podría llevar horas o incluso días. Con un entorno virtualizado, es fácil aprovisionar e implementar, lo que le permite replicar o clonar la máquina virtual afectada.

El proceso de recuperación duraría solo unos minutos, frente a las horas que llevaría aprovisionar y configurar un nuevo servidor físico, lo que aumentaría significativamente la resiliencia del entorno y la continuidad del negocio.

3. Aumente la eficiencia y la productividad

Con menos servidores, sus equipos de TI podrán dedicar menos tiempo a mantener el hardware físico y la infraestructura de TI. Podrá instalar, actualizar y mantener el entorno en todas las máquinas virtuales del servidor en lugar de pasar por el laborioso y tedioso proceso de aplicar las actualizaciones servidor por servidor. Dedicar menos tiempo al mantenimiento del entorno aumenta la eficiencia y la productividad de su equipo.

4. Independencia del control y DevOps

Dado que el entorno virtualizado está segmentado en máquinas virtuales, sus desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente una máquina virtual sin afectar al entorno de producción. Esto es ideal para el desarrollo y las pruebas, ya que el desarrollador puede clonar rápidamente la máquina virtual y ejecutar una prueba en el entorno.

Por ejemplo, si se ha lanzado un nuevo parche de software, alguien puede clonar la máquina virtual y aplicar la última actualización de software, probar el entorno y luego introducirlo en su aplicación de producción. Esto aumenta la velocidad y la agilidad de una aplicación.

5. Adoptar medidas más respetuosas con el medio ambiente (tanto a nivel organizativo como medioambiental)

Cuando pueda reducir el número de servidores físicos que utiliza, se producirá una disminución en el consumo de energía. Esto tiene dos beneficios ecológicos: