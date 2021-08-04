Muchas organizaciones de TI implementan servidores que funcionan solo a una fracción de su capacidad, a menudo porque dedican su servidor físico a una aplicación específica. Este suele ser un mecanismo ineficaz porque hay un exceso de capacidad que no se consume, lo que conduce a mayores costes operativos y de TI.
Con el fin de impulsar una mayor utilización de la capacidad y reducir los costes, se creó la virtualización. Este artículo proporciona una visión general de la virtualización y sus componentes clave, y explica cinco de los (muchos) beneficios que su organización podría disfrutar gracias a la virtualización:
La virtualización utiliza software para crear una capa de abstracción sobre el hardware físico. Al hacerlo, crea un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM). Esto permite a las organizaciones ejecutar múltiples ordenadores virtuales, sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor físico, particionándolo esencialmente en varios servidores virtuales.
En pocas palabras, una de las principales ventajas de la virtualización es que permite un uso más eficiente del hardware físico del ordenador; esto, a su vez, proporciona un mayor retorno de la inversión de la empresa.
Vea el vídeo para profundizar en la tecnología de virtualización:
En términos sencillos, una máquina virtual (VM) es una representación virtual de un ordenador físico. Como ya se ha mencionado, la virtualización permite a una organización crear varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones, en una única máquina física.
Sin embargo, una máquina virtual no puede interactuar directamente con un ordenador físico. En su lugar, necesita una capa de software ligera llamada hipervisor para coordinarse con el hardware físico sobre el que se ejecuta.
El hipervisor es esencial para la virtualización: es una fina capa de software que permite que varios sistemas operativos se ejecuten juntos y compartan los mismos recursos informáticos físicos. Estos sistemas operativos se presentan como las máquinas virtuales (VM) antes mencionadas, que son representaciones virtuales de un ordenador físico, y el hipervisor asigna a cada VM su propia parte de la potencia de cálculo, la memoria y el almacenamiento subyacentes. Esto evita que las máquinas virtuales interfieran entre sí.
La virtualización de su entorno puede aumentar la escalabilidad y, al mismo tiempo, reducir los gastos. Eche un vistazo a algunos de los muchos beneficios que la virtualización puede aportar a su organización:
Usar un entorno no virtualizado puede ser ineficiente porque, cuando no consumes la aplicación en el servidor, el cómputo queda inactivo y no puede usarse para otras aplicaciones. Cuando virtualiza un entorno, ese único servidor físico se transforma en muchas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden tener sistemas operativos diferentes y ejecutar aplicaciones distintas, pero todas ellas están alojadas en el mismo servidor físico.
La consolidación de las aplicaciones en entornos virtualizados es un enfoque más rentable porque permite consumir menos clientes físicos, lo que le ayudará a gastar significativamente menos en servidores y a ahorrar costes a tu organización.
Cuando un desastre afecta a un servidor físico, alguien es responsable de reemplazarlo o repararlo, lo que podría llevar horas o incluso días. Con un entorno virtualizado, es fácil aprovisionar e implementar, lo que le permite replicar o clonar la máquina virtual afectada.
El proceso de recuperación duraría solo unos minutos, frente a las horas que llevaría aprovisionar y configurar un nuevo servidor físico, lo que aumentaría significativamente la resiliencia del entorno y la continuidad del negocio.
Con menos servidores, sus equipos de TI podrán dedicar menos tiempo a mantener el hardware físico y la infraestructura de TI. Podrá instalar, actualizar y mantener el entorno en todas las máquinas virtuales del servidor en lugar de pasar por el laborioso y tedioso proceso de aplicar las actualizaciones servidor por servidor. Dedicar menos tiempo al mantenimiento del entorno aumenta la eficiencia y la productividad de su equipo.
Dado que el entorno virtualizado está segmentado en máquinas virtuales, sus desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente una máquina virtual sin afectar al entorno de producción. Esto es ideal para el desarrollo y las pruebas, ya que el desarrollador puede clonar rápidamente la máquina virtual y ejecutar una prueba en el entorno.
Por ejemplo, si se ha lanzado un nuevo parche de software, alguien puede clonar la máquina virtual y aplicar la última actualización de software, probar el entorno y luego introducirlo en su aplicación de producción. Esto aumenta la velocidad y la agilidad de una aplicación.
Cuando pueda reducir el número de servidores físicos que utiliza, se producirá una disminución en el consumo de energía. Esto tiene dos beneficios ecológicos:
