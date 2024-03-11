¿Qué es Kubernetes?

A medida que proliferaban los contenedores, hoy en día una organización puede tener cientos o miles de ellos. Se necesitan equipos de operaciones para programar y automatizar la implementación de contenedores, las redes, la escalabilidad y la disponibilidad. Introducción a la orquestación de contenedores.

Basado en Borg, la plataforma interna de orquestación de contenedores de Google, Kubernetes se presentó al público como una herramienta de código abierto en 2014, con Microsoft, Red Hat, IBM y otros actores tecnológicos importantes que se incorporaron como primeros miembros de la comunidad Kubernetes. En 2015, Google donó Kubernetes a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), el centro de código abierto y neutral de proveedores de la computación nativa de la nube.

Kubernetes se convirtió en el primer proyecto alojado del CNCF en marzo de 2016. Desde entonces, Kubernetes se ha convertido en la herramienta de orquestación de contenedores más utilizada para ejecutar cargas de trabajo basadas en contenedores en todo el mundo. En un informe de CNCF, Kubernetes es el segundo proyecto de código abierto más grande del mundo (después de Linux) y la principal herramienta de orquestación de contenedores para el 71 % de las empresas de Fortune 100.

En 2018, Kubernetes fue el primer proyecto de posgrado del CNCF, convirtiéndose en uno de los proyectos de código abierto de más rápido crecimiento de la historia. Aunque otras opciones de orquestación de contenedores, sobre todo Docker Swarm y Apache Mesos, ganaron algo de tracción desde el principio, Kubernetes se convirtió rápidamente en la más adoptada.

Desde que Kubernetes se unió al CNCF en 2016, el número de contribuyentes ha aumentado a 8012, un aumento del 996 %. En el momento de escribir este artículo, los colaboradores han añadido más de 123 000 confirmaciones al repositorio de Kubernetes en GitHub.