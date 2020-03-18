La llegada de los contenedores ayudó a simplificar la computación en la nube. Los contenedores empaquetan el código y todas sus dependencias, lo que permite que una pila de software se ejecute independientemente del entorno en el que se encuentre. Aunque los contenedores ofrecen paquetes discretos, también complican las cuestiones de gestión. El desafío consistía en encontrar la manera de hacer que estos paquetes eficientes y ligeros funcionaran juntos. La orquestación fue la siguiente evolución en la simplificación de entornos multinube.

Kubernetes proporciona una plataforma de código abierto para gestionar cargas de trabajo en contenedores y microservicios (enlace externo a ibm.com). Esto permite a los desarrolladores superar las diferencias entre los proveedores de servicios en la nube aplicando estándares y coherencia en todos los ámbitos para las aplicaciones basadas en contenedores. La plataforma se centra en los contenedores y organiza el almacenamiento, las redes y la computación al servicio de las cargas de trabajo de los usuarios.

Con Kubernetes, los usuarios pueden centrarse en la funcionalidad que desean de sus aplicaciones en la nube en lugar de crear capacidades específicas de la plataforma. La arquitectura Kubernetes subyacente es lo que impulsa esa capacidad.

