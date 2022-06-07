Etiquetas
Docker Swarm vs. Kubernetes: una comparación

Docker Swarm vs. Kubernetes: ¿Cuál de estas herramientas de orquestación de contenedores es la adecuada para usted?

La orquestación de carga de trabajo es vital en nuestro mundo moderno, donde la automatización de la gestión de microservicios de aplicación es más importante que nunca. Pero existe un fuerte debate sobre si Docker Swarm o Kubernetes son una mejor opción para esta orquestación. Dediquemos un momento a explorar las similitudes y diferencias entre Docker Swarm y Kubernetes y veamos cómo elegir la que mejor se adapte a su entorno.

     

    ¿Qué son los contenedores?

    En pocas palabras, los contenedores son una forma estándar de empaquetar las aplicaciones y todas sus dependencias para que pueda mover las aplicaciones de manera fluida entre los tiempos de ejecución. Al empaquetar el código, las dependencias y las configuraciones de una aplicación en un bloque de construcción fácil de usar, los contenedores le permiten dar pasos importantes para acortar el tiempo de implementación y mejorar la fiabilidad de la aplicación.

    En las aplicaciones empresariales, el número de contenedores puede crecer rápidamente hasta un número inmanejable. Para utilizar sus contenedores de la manera más eficaz, tendrá que orquestar sus aplicaciones contenerizadas, que es donde entran Kubernetes y Docker Swarm.

    ¿Qué es Kubernetes?

    Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para la gestión de contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y su escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, implementar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes está formado por hosts de procesamiento llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo los gestiona un maestro de Kubernetes que controla y monitoriza todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina bare metal física.

    En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y el funcionamiento de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance para Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.

    Ventajas de Kubernetes

    • Kubernetes ofrece una amplia gama de funciones clave, como la detección de servicios, el equilibrio de entrada y carga, la autorreparación, la orquestación del almacenamiento, la escalabilidad horizontal, los despliegues y reversiones automatizados y la ejecución por lotes.
    • Cuenta con un conjunto unificado de API y sólidas garantías sobre el estado del clúster.
    • Es una comunidad de código abierto muy activa en el desarrollo del código base.
    • Las conferencias KubeCon, de rápido crecimiento a lo largo del año, ofrecen conocimiento a los usuarios.
    • Kubernetes tiene la mayor adopción del mercado.
    • Lo han puesto a prueba grandes actores como Google y nuestras propias cargas de trabajo de IBM, y funciona en la mayoría de los sistemas operativos.
    • Está disponible en la nube pública o para uso on-premises, y cuenta con ofertas gestionadas o no gestionadas de todos los grandes proveedores de servicios en la nube (por ejemplo, IBM® Cloud, AWS, Microsoft Azure, plataforma en la nube de Google, etc.).
    • Existe un amplio soporte para Kubernetes por parte de un ecosistema de proveedores de herramientas en la nube, como Sysdig, LogDNA y Portworx (entre muchos otros).

    Desafíos de Kubernetes

    • Tiene una curva de aprendizaje pronunciada y la gestión del maestro Kubernetes requiere conocimientos especializados.
    • Las actualizaciones de la comunidad de código abierto se producen con frecuencia y requieren parches cuidadosos para no interrumpir la carga de trabajo.
    • Es demasiado pesado para que los desarrolladores individuales lo configuren para aplicaciones simplistas y implementaciones poco frecuentes.
    • Los equipos a menudo necesitan herramientas adicionales (por ejemplo, kubectl CLI), servicios, flujos de trabajo de integración continua/implementación continua (CI/CD) y otras prácticas de DevOps para administrar completamente el acceso, la identidad, el gobierno y la seguridad.

    ¿Qué es Docker Swarm?

    Docker Swarm es otra plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que existe desde hace tiempo. Swarm, o más exactamente, el modo Swarm , es el soporte nativo de Docker para orquestar clústeres de motores Docker. Un clúster Swarm consta de nodos gestores Swarm implementados por Docker Engine (que orquestan y gestionan el clúster) y nodos de trabajo (que reciben instrucciones de los nodos gestores para ejecutar tareas).

    Ventajas de Docker Swarm

    • Docker es una plataforma de contenedores común que se utiliza para crear e implementar aplicaciones en contenedores. Swarm está diseñado para usarse con el Docker Engine y ya forma parte de una plataforma que la mayoría de los equipos conocen.
    • Es fácil de instalar y configurar para un entorno Docker.
    • Las herramientas, servicios y software que se ejecutan con contenedores Docker también funcionarán con Swarm.
    • Tiene su propia API Swarm.
    • Se integra sin problemas con herramientas Docker como Docker Compose y Docker CLI, ya que utiliza la misma interfaz de línea de comandos (CLI) que Docker Engine.
    • Utiliza un sistema de filtrado y programación para proporcionar una selección inteligente de nodos, lo que le permite elegir los nodos óptimos de un clúster para la implementación de contenedores.

    Desafíos de Docker Swarm

    • Docker Swarm ofrece personalizaciones y extensiones limitadas.
    • Tiene menos funcionalidades y menos capacidades de automatización que las que ofrece Kubernetes.
    • No hay una manera fácil de separar las cargas de trabajo de Dev-Test-Prod en un pipeline de DevOps.

    Para no complicar demasiado las cosas,  Docker Enterprise Edition ahora también es compatible con Kubernetes.

    Kubernetes vs. Docker Swarm: una sencilla comparación directa

    Ahora que hemos cubierto las ventajas y desafíos, analicemos las similitudes y diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Ambas plataformas le permiten gestionar contenedores y escalar la implementación de aplicaciones. Sus diferencias son una cuestión de complejidad. Kubernetes ofrece un medio eficiente para la gestión de contenedores que es ideal para aplicaciones de alta demanda con configuración compleja, mientras que Docker Swarm está diseñado para facilitar su uso, lo que lo convierte en una buena opción para aplicaciones sencillas que son rápidas de implementar y fáciles de administrar.

    Estas son algunas diferencias detalladas entre Docker Swarm y Kubernetes:

    Instalación y configuración

    Debido a la complejidad de Kubernetes, Docker Swarm es más fácil de instalar y configurar.

    • Kubernetes: la instalación manual puede diferir para cada sistema operativo. No se requiere instalación para las ofertas gestionadas de los proveedores de servicios en la nube.
    • Enjambre: Docker se instala de forma sencilla y las instancias suelen ser coherentes en todos los sistemas operativos.

    Escalabilidad

    Kubernetes ofrece todo en uno escalado basado en el tráfico, mientras que Docker Swarm hace hincapié en escalar rápidamente.

    • Kubernetes: el autoescalado horizontal está integrado.
    • Swarm: ofrece el escalado automático de grupos bajo demanda.

    Equilibrio de carga

    Docker Swarm tiene equilibrio de carga automático, mientras que Kubernetes no. Sin embargo, un equilibrador de carga externo puede integrarse fácilmente a través de herramientas de terceros en Kubernetes.

    • Kubernetes: el descubrimiento de servicios se realiza a través de un único nombre DNS. Kubernetes tiene acceso a las aplicaciones contenedoras a través de una dirección IP o una ruta HTTP.
    • Swarm: viene con equilibradores de carga internos.

    Alta disponibilidad

    Ambas herramientas proporcionan un alto nivel de disponibilidad.

    • Kubernetes: al desviar el tráfico de los pods defectuosos, Kubernetes se repara automáticamente. Ofrece una programación inteligente y una alta disponibilidad de los servicios a través de la replicación.
    • Swarm: los Swarm Managers ofrecen controles de disponibilidad y los microservicios se pueden duplicar fácilmente.

    ¿Qué herramienta de orquestación de contenedores es la adecuada para usted?

    Como la mayoría de las decisiones de plataforma, la herramienta correcta depende de las necesidades de su organización.

    Kubernetes tiene una adopción generalizada y una gran comunidad de su lado. Es compatible con todos los principales proveedores de servicios en la nube y ofertas de bricolaje como Docker Enterprise Edition. Es más potente, personalizable y flexible, lo que se consigue a costa de una curva de aprendizaje inicial más pronunciada. Requiere un equipo experimentado y capaz de ejecutarlo; sin embargo, las empresas también están optando por utilizar un proveedor de servicios gestionados para simplificar las responsabilidades de gestión de código abierto y permitirles centrarse en la creación de aplicaciones.

    La ventaja de Docker Swarm proviene de la familiaridad y el énfasis en la facilidad de uso. Se implementa con Docker Engine y está disponible fácilmente en su entorno. Como resultado, es más fácil empezar con Swarm y puede que sea más ideal para cargas de trabajo más pequeñas.

    Ahora que ha cubierto las diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm, profundice en IBM Cloud Kubernetes Service y aprenda a crear una aplicación web escalable en Kubernetes.

    Autor

    Chris Rosen

    Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

    IBM Blog

