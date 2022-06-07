Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para la gestión de contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y su escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, implementar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes está formado por hosts de procesamiento llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo los gestiona un maestro de Kubernetes que controla y monitoriza todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina bare metal física.

En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y el funcionamiento de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance para Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.

Ventajas de Kubernetes

Kubernetes ofrece una amplia gama de funciones clave, como la detección de servicios, el equilibrio de entrada y carga, la autorreparación, la orquestación del almacenamiento, la escalabilidad horizontal, los despliegues y reversiones automatizados y la ejecución por lotes.

Cuenta con un conjunto unificado de API y sólidas garantías sobre el estado del clúster.

Es una comunidad de código abierto muy activa en el desarrollo del código base.

Las conferencias KubeCon, de rápido crecimiento a lo largo del año, ofrecen conocimiento a los usuarios.

Kubernetes tiene la mayor adopción del mercado.

Lo han puesto a prueba grandes actores como Google y nuestras propias cargas de trabajo de IBM, y funciona en la mayoría de los sistemas operativos.

Está disponible en la nube pública o para uso on-premises, y cuenta con ofertas gestionadas o no gestionadas de todos los grandes proveedores de servicios en la nube (por ejemplo, IBM® Cloud, AWS, Microsoft Azure, plataforma en la nube de Google, etc.).

Existe un amplio soporte para Kubernetes por parte de un ecosistema de proveedores de herramientas en la nube, como Sysdig, LogDNA y Portworx (entre muchos otros).

Desafíos de Kubernetes