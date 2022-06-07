La orquestación de carga de trabajo es vital en nuestro mundo moderno, donde la automatización de la gestión de microservicios de aplicación es más importante que nunca. Pero existe un fuerte debate sobre si Docker Swarm o Kubernetes son una mejor opción para esta orquestación. Dediquemos un momento a explorar las similitudes y diferencias entre Docker Swarm y Kubernetes y veamos cómo elegir la que mejor se adapte a su entorno.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En pocas palabras, los contenedores son una forma estándar de empaquetar las aplicaciones y todas sus dependencias para que pueda mover las aplicaciones de manera fluida entre los tiempos de ejecución. Al empaquetar el código, las dependencias y las configuraciones de una aplicación en un bloque de construcción fácil de usar, los contenedores le permiten dar pasos importantes para acortar el tiempo de implementación y mejorar la fiabilidad de la aplicación.
En las aplicaciones empresariales, el número de contenedores puede crecer rápidamente hasta un número inmanejable. Para utilizar sus contenedores de la manera más eficaz, tendrá que orquestar sus aplicaciones contenerizadas, que es donde entran Kubernetes y Docker Swarm.
Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para la gestión de contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y su escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, implementar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes está formado por hosts de procesamiento llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo los gestiona un maestro de Kubernetes que controla y monitoriza todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina bare metal física.
En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y el funcionamiento de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance para Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.
Docker Swarm es otra plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que existe desde hace tiempo. Swarm, o más exactamente, el modo Swarm , es el soporte nativo de Docker para orquestar clústeres de motores Docker. Un clúster Swarm consta de nodos gestores Swarm implementados por Docker Engine (que orquestan y gestionan el clúster) y nodos de trabajo (que reciben instrucciones de los nodos gestores para ejecutar tareas).
Para no complicar demasiado las cosas, Docker Enterprise Edition ahora también es compatible con Kubernetes.
Ahora que hemos cubierto las ventajas y desafíos, analicemos las similitudes y diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Ambas plataformas le permiten gestionar contenedores y escalar la implementación de aplicaciones. Sus diferencias son una cuestión de complejidad. Kubernetes ofrece un medio eficiente para la gestión de contenedores que es ideal para aplicaciones de alta demanda con configuración compleja, mientras que Docker Swarm está diseñado para facilitar su uso, lo que lo convierte en una buena opción para aplicaciones sencillas que son rápidas de implementar y fáciles de administrar.
Estas son algunas diferencias detalladas entre Docker Swarm y Kubernetes:
Debido a la complejidad de Kubernetes, Docker Swarm es más fácil de instalar y configurar.
Kubernetes ofrece todo en uno escalado basado en el tráfico, mientras que Docker Swarm hace hincapié en escalar rápidamente.
Docker Swarm tiene equilibrio de carga automático, mientras que Kubernetes no. Sin embargo, un equilibrador de carga externo puede integrarse fácilmente a través de herramientas de terceros en Kubernetes.
Ambas herramientas proporcionan un alto nivel de disponibilidad.
Como la mayoría de las decisiones de plataforma, la herramienta correcta depende de las necesidades de su organización.
Kubernetes tiene una adopción generalizada y una gran comunidad de su lado. Es compatible con todos los principales proveedores de servicios en la nube y ofertas de bricolaje como Docker Enterprise Edition. Es más potente, personalizable y flexible, lo que se consigue a costa de una curva de aprendizaje inicial más pronunciada. Requiere un equipo experimentado y capaz de ejecutarlo; sin embargo, las empresas también están optando por utilizar un proveedor de servicios gestionados para simplificar las responsabilidades de gestión de código abierto y permitirles centrarse en la creación de aplicaciones.
La ventaja de Docker Swarm proviene de la familiaridad y el énfasis en la facilidad de uso. Se implementa con Docker Engine y está disponible fácilmente en su entorno. Como resultado, es más fácil empezar con Swarm y puede que sea más ideal para cargas de trabajo más pequeñas.
Ahora que ha cubierto las diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm, profundice en IBM Cloud Kubernetes Service y aprenda a crear una aplicación web escalable en Kubernetes.
¿Quiere adquirir experiencia práctica y gratuita con Kubernetes? Benefíciese de IBM CloudLabs, una nueva plataforma interactiva que ofrece tutoriales de Kubernetes con una certificación, sin coste ni necesidad de configuración.
Comprenda cómo las empresas más punteras utilizan la tecnología de contenedores para impulsar la innovación, la escalabilidad y la eficiencia. Descargue su copia ahora.
Descubra cómo una estrategia de nube híbrida puede impulsar la flexibilidad, la seguridad y el crecimiento de su negocio. Explore los conocimientos de los expertos y los casos de éxito reales que muestran por qué las empresas líderes están haciendo el cambio.
Docker simplifica la implementación de aplicaciones con contenedores ligeros y portátiles, garantizando la coherencia, la escalabilidad y la eficiencia en todos los entornos. Racionalice sus procesos y aumente el rendimiento con Docker hoy mismo.
¿Está preparado para transformar su negocio con soluciones de datos avanzadas? Explore cómo las tecnologías punta de IBM pueden ayudarle a aprovechar el poder de los datos, agilizar las operaciones y obtener una ventaja competitiva.
Explore cómo Kubernetes permite a las empresas gestionar aplicaciones a gran escala, mejorar la eficiencia de los recursos y lograr ciclos de entrega de software más rápidos. Averigüe cómo la adopción de Kubernetes puede optimizar su infraestructura de TI y aumentar la eficiencia operativa.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Las soluciones de contenedores ejecutan y amplían cargas de trabajo en contenedores con seguridad, innovación de código abierto e implementación rápida.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Modernice su infraestructura con las soluciones de contenedores de IBM. Ejecute, escale y gestione cargas de trabajo en contenedores en distintos entornos con flexibilidad, seguridad y eficiencia mediante la plataforma integral de contenedores de IBM.