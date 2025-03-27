La preparación para la IA es tanto una mentalidad como un conjunto de capacidades. Implica:



- Tratar la TI como un enabler del crecimiento y la innovación

- Alinear la Estrategia de TI y LOB

- Crear un personal con las habilidades necesarias para adoptar y utilizar la IA.

Esto se suma a una postura de preparación para la IA y otras innovaciones, sean cuales sean las nuevas capacidades y desafíos que surjan.



Las empresas que hacen bien parte de esto tienden a hacerlo todo bien: existe una fuerte correlación entre la implementación de la IA y la tecnología y la estrategia preparadas para la IA... siempre que tenga las habilidades necesarias.