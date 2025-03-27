No existe un único camino hacia el éxito en el mundo actual de disrupción, innovación e IA. Pero encontramos algunas lecciones de aquellos que están liderando el camino.¹
Visión general: Las empresas necesitan adaptarse a las tecnologías y circunstancias cambiantes, especialmente en la era de la IA, por lo que la transformación digital sigue siendo la máxima prioridad estratégica. Pero solo alrededor de una cuarta parte de las empresas piensan que sus capacidades son suficientes para satisfacer esas necesidades estratégicas.
Distribuidor estadounidense
Estamos dando prioridad a la migración de esas aplicaciones heredadas a una pila tecnológica más moderna. Y cuando hacemos eso, eso, por definición, nos abre a las integraciones, la IA, todo lo moderno. ”
Hoy en día, la IA es la prueba definitiva de preparación. Es una nueva tecnología que permitirá cambios y disrupciones inimaginables, ya que permite nuevas formas de trabajo actualmente inimaginables. Y sucederá rápido.
En 2023, el 37 % de los encuestados afirmaron utilizar la IA generativa al menos una vez a la semana. En 2024, el número aumentó al 72 %.2
En unos años, imaginar los negocios antes que la IA será como imaginar los negocios antes de internet. Y tratar de competir sin IA será como un mal sueño en el que el wifi siempre está caído.
La preparación para la IA es tanto una mentalidad como un conjunto de capacidades. Implica:
- Tratar la TI como un enabler del crecimiento y la innovación
- Alinear la Estrategia de TI y LOB
- Crear un personal con las habilidades necesarias para adoptar y utilizar la IA.
Esto se suma a una postura de preparación para la IA y otras innovaciones, sean cuales sean las nuevas capacidades y desafíos que surjan.
Las empresas que hacen bien parte de esto tienden a hacerlo todo bien: existe una fuerte correlación entre la implementación de la IA y la tecnología y la estrategia preparadas para la IA... siempre que tenga las habilidades necesarias.
En nuestra investigación, algunas empresas estaban preparadas para la IA, otras no. Los que están preparados para la IA tienen 10 veces más probabilidades de sentirse totalmente preparados para implementar la IA en toda la empresa en 2026.
En resumen: las empresas que no tengan una Estrategia sólida y capacidades de Tecnología totalmente preparadas probablemente tengan problemas con la adopción de la IA. Corren el riesgo de ser superados por los competidores preparados para la IA a menos que tomen medidas deliberadas para mejorar su posición.
