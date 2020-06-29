8 consejos y trucos de Kubernetes

Puede dividir un clúster Kubernetes en varios entornos usando espacios de nombres (por ejemplo, Dev1, Dev2, QA1, QA2, etc.), y cada entorno puede ser gestionado por un usuario diferente. Uno de los inconvenientes de escribir comandos kubectl es que cada vez que escribe un comando, necesita la opción --namespace al final. La gente suele olvidar esto y acaba creando objetos (pods, servicios, implementaciones) en el espacio de nombres equivocado.



Con este truco, puede establecer la preferencia de espacio de nombres antes de ejecutar los comandos kubectl. Ejecute el siguiente comando antes de ejecutar los comandos de kubectl, y guardará el espacio de nombres para todos los comandos de kubectl posteriores para su contexto actual:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

A continuación se enumeran algunos de los comandos más comunes y útiles con espacio de nombre: