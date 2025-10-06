¿Qué es un servidor virtual?

Aunque tanto los servidores virtuales como las máquinas virtuales (VM) utilizan la virtualización y los hipervisores para crear entornos virtuales únicos divididos, existen diferencias clave entre ambos.

Como se ha explicado, los servidores virtuales se utilizan para replicar servidores físicos bare-metal para aplicaciones como servidores web, servidores de nombres de dominio, servidores proxy y servidores de aplicaciones, entre otros. Mientras tanto, las máquinas virtuales se utilizan para crear representaciones virtuales de ordenadores físicos. Los proveedores de entornos en nube suelen ofrecer escritorios virtuales para emular las funciones del hardware subyacente y, al mismo tiempo, aislar la máquina virtual del ordenador anfitrión.

Como las máquinas virtuales están aisladas del host, también pueden ejecutar sus propios sistemas operativos, independientemente del sistema operativo que esté ejecutando el ordenador host. Por este motivo, las máquinas virtuales son una herramienta útil para probar aplicaciones en distintos tipos de sistemas operativos. Además, las máquinas virtuales pueden ponerse en cuarentena desde el ecosistema de red más amplio, lo que proporciona un nivel de protección y salvaguarda de incidentes de ciberseguridad delicados.