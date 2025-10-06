¿Qué es un servidor virtual?

Un servidor virtual es un tipo de servidor habilitado por software que se puede crear mediante la partición de un servidor físico (a menudo denominado host o servidor bare metal) en segmentos más pequeños e independientes. Un servidor virtual puede replicar las funciones de cualquier tipo de servidor, al tiempo que comparte recursos con otros tipos de servidores virtuales.
Con el aumento de la demanda de servidores, el auge del cloud computing y un mayor impulso hacia soluciones de recursos más ecológicas, los servidores virtuales se convirtieron en un elemento básico del alojamiento de servidores y centros de datos modernos. Los servidores tradicionales requieren hardware físico especializado para gestionar cualquier carga de trabajo y consumen espacio, energía y recursos incluso cuando están inactivos. Sin embargo, los servidores virtuales permiten que un único hardware aloje varios servidores, optimizando los recursos y reduciendo los gastos.
La modernización estratégica de las aplicaciones es una de las claves del éxito de la transformación que puede aumentar los ingresos anuales y reducir los costes de mantenimiento y funcionamiento.
Los servidores virtuales son posibles gracias a un software de virtualización llamado hipervisores que actúa como una capa entre el hardware físico y múltiples entornos virtuales únicos. Cada uno de estos entornos virtuales puede ejecutar su propio sistema operativo (como Microsoft Windows, Linux o Ubuntu). El hipervisor permite la virtualización del servidor aislando cada servidor y gestionando los recursos como el servidor físico, a veces trabajando como equilibrador de carga y redistribuyendo los recursos informáticos para promover un funcionamiento eficiente.
Los servidores virtuales presentan numerosas ventajas con respecto a los servidores físicos tradicionales:
La virtualización de servidores libera a las organizaciones de los costes asociados con la inversión en un servidor independiente para cada aplicación. Así no sólo se ahorra dinero en hardware, sino también en energía, refrigeración y mantenimiento del centro de datos.
Los servidores virtuales son una excelente solución para organizaciones como las empresas emergentes que buscan opciones flexibles que escalen fácilmente. Los servidores virtuales pueden utilizarse y reutilizarse para un gran número de usos diferentes desde simples servidores de correo hasta servidores web de alto rendimiento capaces de gestionar millones de aplicaciones web.
Las operaciones que utilizan servidores virtuales no se limitan a un único servidor y, por lo tanto, pueden beneficiarse del incremento de los servidores. La virtualización permite a las organizaciones aumentar considerablemente la potencia de procesamiento disponible, ya que las cargas de trabajo se pueden distribuir en pequeñas secciones de cada servidor en red.
La virtualización ofrece una alternativa más ecológica a los múltiples servidores físicos, ya que un solo servidor físico puede ejecutar varios servidores virtuales que son capaces de hacer un uso más eficiente de los recursos, lo que requiere una huella física más pequeña y menos emisiones relacionadas con la refrigeración.
Mientras que un servidor bare metal especializado puede requerir un tiempo de configuración prolongado, en función de la disponibilidad de hardware y el ensamblaje de componentes, la implementación de servidores virtuales servidores virtuales puede realizarse bajo demanda en cuestión de minutos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
La virtualización facilita la realización de copias de seguridad y la replicación de datos en varios centros, lo que permite a los especialistas en recuperación ante desastres (DR) evaluar y remediar más fácilmente cualquier fallo crítico imprevisto. La virtualización también ayuda a proteger la continuidad del negocio y a defenderse de las amenazas cibernéticas (como los ataques DDoS) con funciones como la migración en vivo, en la que una carga de trabajo puede moverse fácilmente entre entornos virtuales sin interrumpir el servicio.
En general, las ventajas de la virtualización de servidores superan con creces las desventajas. Esto no quiere decir que no haya retos asociados a los servidores virtuales, siendo el más común el acaparamiento de recursos. Dado que los servidores virtuales dependen de la potencia de procesamiento de la máquina física subyacente, el funcionamiento de demasiados servidores virtuales en un único bare metal server o red de servidores puede reducir el rendimiento. Aunque la capacidad de cualquier servidor físico informa de la capacidad de los servidores virtuales que pueda albergar, la saturación de servidores puede remediarse fácilmente migrando las cargas de trabajo pesadas a servidores físicos diferentes o mediante servidores privados virtuales.
Un servidor virtual privado (VPS) es un tipo de servidor virtual ofrecido por los proveedores de servicios de alojamiento que garantiza que una cierta cantidad del ancho de banda de la CPU de la máquina física se dedique a un servidor virtual determinado. Los proveedores de servicios en la nube suelen ofrecer servidores privados virtuales en varios niveles de tarificación como una forma de que las empresas disfruten de las ventajas de un servidor físico dedicado sin comprometerse con una máquina física real. La optimización completa de la virtualización permite a las organizaciones personalizar sus servidores privados virtuales con funciones como equilibradores de carga, certificados SSL, firewalls y mucho más.
Aunque tanto los servidores virtuales como las máquinas virtuales (VM) utilizan la virtualización y los hipervisores para crear entornos virtuales únicos divididos, existen diferencias clave entre ambos.
Como se ha explicado, los servidores virtuales se utilizan para replicar servidores físicos bare-metal para aplicaciones como servidores web, servidores de nombres de dominio, servidores proxy y servidores de aplicaciones, entre otros. Mientras tanto, las máquinas virtuales se utilizan para crear representaciones virtuales de ordenadores físicos. Los proveedores de entornos en nube suelen ofrecer escritorios virtuales para emular las funciones del hardware subyacente y, al mismo tiempo, aislar la máquina virtual del ordenador anfitrión.
Como las máquinas virtuales están aisladas del host, también pueden ejecutar sus propios sistemas operativos, independientemente del sistema operativo que esté ejecutando el ordenador host. Por este motivo, las máquinas virtuales son una herramienta útil para probar aplicaciones en distintos tipos de sistemas operativos. Además, las máquinas virtuales pueden ponerse en cuarentena desde el ecosistema de red más amplio, lo que proporciona un nivel de protección y salvaguarda de incidentes de ciberseguridad delicados.
Los IBM Power Virtual Servers son servidores IBM Power virtuales multiusuario configurables con acceso a los servicios cloud de IBM.
El software IBM PowerVM es un entorno de virtualización que puede ejecutar máquinas virtuales AIX, IBM i y Linux en servidores IBM Power. Empresas como la suya están recurriendo a la virtualización de servidores para consolidar múltiples cargas de trabajo en menos sistemas, aumentar la utilización de los servidores y reducir costes. PowerVM proporciona un entorno de virtualización de servidores seguro y escalable para sus aplicaciones, basado en las características RAS avanzadas y en el rendimiento líder de la plataforma de sistemas IBM Power.
Cree con rapidez. De forma segura. En cualquier lugar. Implemente y ejecute aplicaciones de manera consistente en entornos locales, de computación perimetral y de nube pública de cualquier proveedor de nube.
Las soluciones de alojamiento VPS dentro de IBM Cloud consisten en hardware de alojamiento informático gestionado en la nube, integración de software y soporte de migración de datos. Elija entre una gran variedad de productos de servidores virtuales, redes y almacenamiento para crear la solución que mejor se adapte a sus necesidades.