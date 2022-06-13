Kubernetes vs. Docker: ¿por qué no ambos?

Docker es una plataforma de contenerización de código abierto. Básicamente, es un kit de herramientas que hace que sea más fácil, seguro y rápido para los desarrolladores crear, implementar y gestionar contenedores. Este kit de herramientas también se conoce como containerd.

Aunque comenzó como un proyecto de código abierto, hoy en día Docker también hace referencia a Docker, Inc., la empresa que produce el producto comercial Docker. Actualmente, es la herramienta más popular para crear contenedores, tanto si los desarrolladores utilizan Windows, Linux o MacOS.

De hecho, las tecnologías de contenedores estuvieron disponibles durante décadas antes del lanzamiento de Docker en 2013. En sus inicios, los contenedores de Linux (o LXC) eran los más extendidos. Docker se basó en LXC, pero la tecnología personalizada de Docker superó rápidamente a LXC para convertirse en la plataforma de contenerización más popular.

Entre los atributos clave de Docker se encuentra su portabilidad. Los contenedores Docker pueden ejecutarse en cualquier entorno de escritorio, centro de datos o entorno en la nube. Solo puede ejecutarse un proceso en cada contenedor, por lo que una aplicación puede funcionar de forma continua mientras una parte de la misma se somete a una actualización o se repara.

Algunas de las herramientas y la terminología utilizadas habitualmente con Docker son las siguientes:

Docker Engine: el entorno de tiempo de ejecución que permite a los desarrolladores crear y ejecutar contenedores.

el entorno de tiempo de ejecución que permite a los desarrolladores crear y ejecutar contenedores. Dockerfile: un archivo de texto simple que define todo lo necesario para crear una imagen de contenedor Docker, como las especificaciones de red del SO y las ubicaciones de los archivos. Básicamente es una lista de comandos que el motor Docker ejecutará para ensamblar la imagen.

un archivo de texto simple que define todo lo necesario para crear una imagen de contenedor Docker, como las especificaciones de red del SO y las ubicaciones de los archivos. Básicamente es una lista de comandos que el motor Docker ejecutará para ensamblar la imagen. Docker Compose: una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones de varios contenedores. Crea un archivo YAML para especificar qué servicios se incluyen en la aplicación y puede implementar y ejecutar contenedores con un solo comando a través de la CLI de Docker.

Ahora veamos por qué Kubernetes dejó de dar soporte a Docker como tiempo de ejecución de contenedores. Como se ha indicado al principio de esta sección, Docker es un containerd y no un tiempo de ejecución de contenedores. Esto significa que Docker se asienta sobre un tiempo de ejecución de contenedores subyacente para proporcionar a los usuarios características y herramientas a través de una interfaz de usuario. Para soportar Docker como tiempo de ejecución, Kubernetes tuvo que soportar e implementar un tiempo de ejecución separado conocido como Docker Shim, que esencialmente se situaba entre las dos tecnologías y las ayudaba a comunicarse.

Esto se hizo en una época en la que no había muchos tiempos de ejecución de contenedores disponibles. Sin embargo, ahora que los hay (con CRI-O como ejemplo), Kubernetes puede ofrecer a los usuarios numerosas opciones de tiempo de ejecución de contenedores, muchas de las cuales utilizan la interfaz estándar de tiempo de ejecución de contenedores (CRI), una forma de que Kubernetes y el tiempo de ejecución de contenedores se comuniquen de forma fiable sin una capa intermedia que actúe como intermediario.

Sin embargo, aunque Kubernetes ya no ofrece un soporte especial a Docker como tiempo de ejecución, todavía puede ejecutar y gestionar contenedores creados con la Open Container Initiative (OCI), el formato de imagen propio de Docker que permite utilizar Dockerfiles y crear imágenes Docker. En otras palabras, Docker todavía tiene mucho que ofrecer en el ecosistema Kubernetes.