¿Qué es etcd?

No es tarea fácil servir como eje central de datos que mantiene en funcionamiento una carga de trabajo distribuida, pero etcd está hecho específicamente para esta tarea, diseñado desde cero para ofrecer las siguientes ventajas:

Completamente replicado: cada nodo en un clúster de etcd tiene acceso al almacén de datos completo.





Altamente disponible: etcd está diseñado para no tener ningún punto único de anomalía y tolerar correctamente errores de hardware y las particiones de red.





Coherente y fiable: todas las "lecturas" de datos devuelven las últimas "escrituras" de datos en todos los clústeres.





Rápido: etcd ha sido evaluado a 10 000 escrituras por segundo.





Seguro: etcd admite TLS (Transport Layer Security) automático y autenticación de certificado de cliente SSL (Secure Socket Layer) opcional. Debido a que etcd almacena datos de configuración vitales y altamente sensibles, los administradores deben implementar controles de acceso basados en roles en el despliegue y garantizar que los miembros del equipo que interactúan con etcd estén limitados al nivel de acceso menos privilegiado necesario para realizar sus trabajos.





Simple: cualquier aplicación, desde aplicaciones web simples hasta motores de orquestación de contenedores altamente complejos, como Kubernetes, puede leer o escribir datos en etcd mediante herramientas HTTP/JSON estándar.

Tenga en cuenta que, debido a que el rendimiento de etcd depende en gran medida de la velocidad del disco de almacenamiento, se recomienda encarecidamente el uso de SSD en entornos de etcd. Para obtener más información sobre este y otros requisitos de almacenamiento de etcd, consulte "Using Fio to Tell Whether Your Storage is Fast Enough for etcd".