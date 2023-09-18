Existen varios tipos de integración de datos, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. La elección del método de integración de datos más adecuado depende de factores como las necesidades de datos de la organización, el panorama tecnológico, los requisitos de rendimiento y las limitaciones presupuestarias.

Extraer, cargar, transformar (ELT) implica extraer datos de su fuente, cargarlos en una base de datos o almacén de datos y luego transformarlos en un formato que se adapte a las necesidades empresariales. Esto podría implicar limpiar, agregar o resumir los datos. Las canalizaciones de datos ELT se utilizan comúnmente en proyectos de big data y procesamiento en tiempo real donde la velocidad y la escalabilidad son cruciales.



El proceso ELT depende en gran medida de la potencia y la escalabilidad de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Al cargar los datos antes de transformarlos, el ELT aprovecha al máximo la potencia computacional de estos sistemas. Este enfoque permite un procesamiento de datos más rápido y una gestión de datos más flexible en comparación con los métodos tradicionales.



Con extraer, transformar, cargar (ETL), los datos se transforman antes de cargarlos en el sistema de almacenamiento de datos. Esto significa que la transformación se produce fuera del sistema de almacenamiento de datos, normalmente en un área de preparación separada.



En términos de rendimiento, ELT suele llevar ventaja, ya que aprovecha la potencia de los modernos sistemas de almacenamiento de datos. Por otro lado, las canalizaciones de datos ETL pueden ser una mejor opción en escenarios en los que la calidad y la coherencia de los datos son primordiales, ya que el proceso de transformación puede incluir pasos rigurosos de limpieza y validación de datos.



La integración de datos en tiempo real implica capturar y procesar los datos a medida que están disponibles en los sistemas de origen e integrarlos inmediatamente en el sistema de destino. Este método de flujo de datos se utiliza normalmente en escenarios en los que se requiere información actualizada al minuto, como el análisis en tiempo real, la detección de fraudes y la monitorización.



Una forma de integración de datos en tiempo real, la captura de datos modificados (CDC), aplica las actualizaciones realizadas a los datos en los sistemas de origen a los almacenes de datos y otros repositorios. A continuación, estos cambios pueden aplicarse a otro repositorio de datos o ponerse a disposición en un formato consumible por ETL, por ejemplo, u otros tipos de herramientas de integración de datos.



La integración de aplicaciones (API) implica la integración de datos entre diferentes aplicaciones de software para garantizar un flujo de datos fluido e interoperabilidad. Este método de integración de datos se utiliza comúnmente en escenarios donde diferentes aplicaciones necesitan compartir datos y trabajar juntas, como para garantizar que su sistema de RR. HH. tenga los mismos datos que su sistema de finanzas.



La virtualización de datos implica la creación de una capa virtual que proporcione una visión unificada de los datos de diferentes fuentes, independientemente de dónde residan físicamente los datos. Permite a los usuarios acceder a los datos integrados y consultarlos bajo demanda sin necesidad de mover datos físicos. Es útil para escenarios en los que la agilidad y el acceso en tiempo real a datos integrados son cruciales.

Con la integración de datos federados, los datos permanecen en sus sistemas de origen originales y las consultas se ejecutan en estos sistemas dispares en tiempo real para recuperar la información requerida. Es más adecuado para escenarios en los que los datos no necesitan moverse físicamente y pueden integrarse virtualmente para su análisis. Aunque la integración federada reduce la duplicación de datos, puede sufrir problemas de rendimiento.