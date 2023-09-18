La integración de datos se refiere al proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado y coherente que pueda utilizarse para diversos fines analíticos, operativos y de toma de decisiones.
En el panorama digital actual, las organizaciones normalmente no pueden funcionar sin recopilar datos de una amplia gama de fuentes, incluidas bases de datos, aplicaciones, hojas de cálculo, servicios en la nube, API y otros. En la mayoría de los casos, estos datos se almacenan en diferentes formatos y ubicaciones con distintos niveles de calidad, lo que da lugar a silos de datos e incoherencias.
El proceso de integración de datos pretende superar estos retos reuniendo datos de fuentes dispares, transformándolos en una estructura coherente y haciéndolos accesibles para el análisis y la toma de decisiones.
A diferencia, por ejemplo, de la ingestión de datos, que es sólo una parte de la integración de datos, la integración se extiende a la fase de análisis de la ingeniería de datos. Esto significa que abarca flujos de trabajo de visualización de datos e inteligencia empresarial (BI). Por lo tanto, asume una mayor responsabilidad por los resultados de los datos.
Los entornos de nube híbrida son cada vez más complejos, pero los componentes básicos de la integración de datos multinube, como la virtualización de datos, la catalogación y la automatización, pueden ayudar a controlar la expansión.
La integración de datos implica una serie de pasos y procesos que reúnen datos de fuentes dispares y los transforman en un formato unificado y utilizable. Esta es una descripción general de cómo funciona un proceso típico de integración de datos:
En general, la integración de datos implica una combinación de procesos técnicos, herramientas y estrategias para garantizar que los datos de diversas fuentes estén armonizados, sean precisos y estén disponibles para un análisis significativo y la toma de decisiones.
Existen varios tipos de integración de datos, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. La elección del método de integración de datos más adecuado depende de factores como las necesidades de datos de la organización, el panorama tecnológico, los requisitos de rendimiento y las limitaciones presupuestarias.
Extraer, cargar, transformar (ELT) implica extraer datos de su fuente, cargarlos en una base de datos o almacén de datos y luego transformarlos en un formato que se adapte a las necesidades empresariales. Esto podría implicar limpiar, agregar o resumir los datos. Las canalizaciones de datos ELT se utilizan comúnmente en proyectos de big data y procesamiento en tiempo real donde la velocidad y la escalabilidad son cruciales.
El proceso ELT depende en gran medida de la potencia y la escalabilidad de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Al cargar los datos antes de transformarlos, el ELT aprovecha al máximo la potencia computacional de estos sistemas. Este enfoque permite un procesamiento de datos más rápido y una gestión de datos más flexible en comparación con los métodos tradicionales.
Con extraer, transformar, cargar (ETL), los datos se transforman antes de cargarlos en el sistema de almacenamiento de datos. Esto significa que la transformación se produce fuera del sistema de almacenamiento de datos, normalmente en un área de preparación separada.
En términos de rendimiento, ELT suele llevar ventaja, ya que aprovecha la potencia de los modernos sistemas de almacenamiento de datos. Por otro lado, las canalizaciones de datos ETL pueden ser una mejor opción en escenarios en los que la calidad y la coherencia de los datos son primordiales, ya que el proceso de transformación puede incluir pasos rigurosos de limpieza y validación de datos.
La integración de datos en tiempo real implica capturar y procesar los datos a medida que están disponibles en los sistemas de origen e integrarlos inmediatamente en el sistema de destino. Este método de flujo de datos se utiliza normalmente en escenarios en los que se requiere información actualizada al minuto, como el análisis en tiempo real, la detección de fraudes y la monitorización.
Una forma de integración de datos en tiempo real, la captura de datos modificados (CDC), aplica las actualizaciones realizadas a los datos en los sistemas de origen a los almacenes de datos y otros repositorios. A continuación, estos cambios pueden aplicarse a otro repositorio de datos o ponerse a disposición en un formato consumible por ETL, por ejemplo, u otros tipos de herramientas de integración de datos.
La integración de aplicaciones (API) implica la integración de datos entre diferentes aplicaciones de software para garantizar un flujo de datos fluido e interoperabilidad. Este método de integración de datos se utiliza comúnmente en escenarios donde diferentes aplicaciones necesitan compartir datos y trabajar juntas, como para garantizar que su sistema de RR. HH. tenga los mismos datos que su sistema de finanzas.
La virtualización de datos implica la creación de una capa virtual que proporcione una visión unificada de los datos de diferentes fuentes, independientemente de dónde residan físicamente los datos. Permite a los usuarios acceder a los datos integrados y consultarlos bajo demanda sin necesidad de mover datos físicos. Es útil para escenarios en los que la agilidad y el acceso en tiempo real a datos integrados son cruciales.
Con la integración de datos federados, los datos permanecen en sus sistemas de origen originales y las consultas se ejecutan en estos sistemas dispares en tiempo real para recuperar la información requerida. Es más adecuado para escenarios en los que los datos no necesitan moverse físicamente y pueden integrarse virtualmente para su análisis. Aunque la integración federada reduce la duplicación de datos, puede sufrir problemas de rendimiento.
La integración de datos proporciona varios beneficios, que permiten a las organizaciones tomar decisiones más informadas, agilizar las operaciones y obtener una ventaja competitiva. Las principales ventajas de la integración de datos incluyen:
La integración de datos reúne información de diversas fuentes y sistemas, proporcionando una visión unificada y completa. Al romper los silos de datos, las organizaciones pueden eliminar las redundancias e incoherencias que surgen de fuentes de datos aisladas.
A través de los procesos de transformación y limpieza de datos, la integración de datos ayuda a mejorar la calidad de los datos identificando y corrigiendo errores, incoherencias y redundancias. Los datos precisos y fiables infunden confianza a los responsables de la toma de decisiones.
Los datos integrados permiten agilizar los procesos empresariales al reducir la introducción manual de datos y minimizar la necesidad de tareas repetitivas. También minimiza los errores y mejora la coherencia de los datos en toda la organización.
La integración de datos permite un acceso más rápido a los datos para su análisis. Esta velocidad es crucial para tomar decisiones oportunas y responder a las tendencias del mercado, las demandas de los clientes y las oportunidades emergentes.
La integración de datos es un aspecto fundamental de cualquier iniciativa de inteligencia empresarial. Las herramientas de BI se basan en datos integrados para generar visualizaciones y análisis significativos que impulsen iniciativas estratégicas.
Los datos integrados pueden descubrir patrones, tendencias y oportunidades que podrían no ser evidentes cuando los datos de la empresa están dispersos en sistemas dispares. Esto permite a las organizaciones innovar y crear nuevos productos o servicios.
La integración de datos se utiliza en una amplia gama de sectores y escenarios para abordar diversas necesidades y desafíos empresariales. Los casos de uso más comunes de integración de datos incluyen:
Durante muchos años, el enfoque más común para la integración de datos requería que los desarrolladores codificaran a mano guiones escritos en lenguaje de consulta estructurado (SQL), el lenguaje de programación estándar utilizado en las bases de datos relacionales.
Hoy en día, varios proveedores de TI ofrecen muchas herramientas de integración de datos diferentes que automatizan, agilizan y documentan el proceso de integración de datos, que van desde soluciones de código abierto hasta plataformas integrales de integración de datos. Estos sistemas de integración de datos suelen incluir muchas de las siguientes herramientas:
IBM Databand es un software de observabilidad para canalizaciones y almacenes de datos, que recopila automáticamente metadatos para crear líneas de base históricas, detectar anomalías y clasificar alertas para solucionar problemas de calidad de datos.
Al dar soporte a los patrones ETL y ELT, IBM® DataStage ofrece una integración de datos flexible y casi en tiempo real tanto en las instalaciones como en la nube.
IBM® Knowledge Catalog, un catálogo de datos inteligente en la era de la IA, le permite acceder, conservar, categorizar y compartir datos, activos de conocimiento y sus relaciones, independientemente de dónde se encuentren.
Implemente hoy mismo la observabilidad proactiva de los datos con IBM Databand, para detectar cualquier problema que afecte al estado de los datos antes de que lo hagan sus usuarios.