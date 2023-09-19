Aunque es posible que los términos "ciencia de datos" y "análisis de datos" se utilicen indistintamente en conversaciones o en línea, se refieren a dos conceptos claramente diferentes. La ciencia de datos es un área de especialización que combina muchas disciplinas como las matemáticas, la informática, la ingeniería de software y la estadística. Se centra en la recopilación y gestión de datos estructurados y no estructurados a gran escala para diversas aplicaciones académicas y aplicaciones empresariales. Por otra parte, el análisis de datos es el acto de examinar conjuntos de datos para extraer valor y encontrar respuestas a preguntas específicas. Exploremos la ciencia de datos frente al análisis de datos con más detalle.
Piense en la ciencia de datos como el paraguas global que cubre una amplia gama de tareas realizadas para encontrar patrones en grandes conjuntos de datos, estructurar datos para su uso, entrenar modelos de machine learning y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial (IA). El análisis de datos es una tarea que reside bajo el paraguas de la ciencia de datos y se realiza para consultar, interpretar y visualizar conjuntos de datos. Los científicos de datos suelen realizar tareas de análisis de datos para comprender un conjunto de datos o evaluar los resultados.
Los usuarios empresariales también realizarán análisis dentro de las plataformas de inteligencia empresarial (BI) para conocimiento sobre las condiciones actuales del mercado o los resultados probables de la toma de decisiones. Muchas funciones de análisis de datos, como hacer predicciones, se basan en algoritmos y modelos de machine learning desarrollados por científicos de datos. En otras palabras, aunque los dos conceptos no son lo mismo, están muy entrelazados.
Como área de especialización, la ciencia de datos es mucho mayor en alcance que la tarea de realizar análisis y se considera su propia trayectoria profesional. Aquellos que trabajan en el campo de la ciencia de datos se conocen como científicos de datos. Estos profesionales construyen modelos estadísticos, desarrollan algoritmos, entrenan modelos de machine learning y crean marcos para:
En el mundo de la tecnología, los trabajos de ciencia de datos están muy solicitados actualmente para muchas organizaciones y sectores. Para seguir una carrera en ciencia de datos, necesita una comprensión profunda y un conocimiento amplio del machine learning y la IA. Su conjunto de habilidades debe incluir la capacidad de escribir en los lenguajes de programación Python, SAS, R y Scala. Y debe tener experiencia trabajando con plataformas de big data como Hadoop o Apache Spark. Además, la ciencia de datos requiere experiencia en la codificación de SQL Database y la capacidad de trabajar con datos no estructurados de varios tipos, como vídeo, audio, imágenes y texto.
Los científicos de datos suelen realizar análisis de datos al recopilar, limpiar y evaluar datos. Al analizar conjuntos de datos, los científicos de datos pueden comprender mejor su uso potencial en un algoritmo o modelo de machine learning. Los científicos de datos también trabajan en estrecha colaboración con los ingenieros de datos, que son responsables de construir los pipelines de datos que proporcionan a los científicos los datos que necesitan sus modelos, así como los pipelines en los que se basan los modelos para su uso en la producción a gran escala.
La ciencia de datos es iterativa, lo que significa que los científicos de datos formulan hipótesis y experimentan para ver si se puede lograr el resultado deseado utilizando los datos disponibles. Este proceso iterativo se conoce como el ciclo de vida de la ciencia de datos, que suele seguir siete fases:
La tarea de análisis es realizada para contextualizar un conjunto de datos tal como existe actualmente, de modo que se puedan tomar decisiones más informadas. La eficacia y eficiencia con la que una organización puede realizar análisis de datos viene determinada por su estrategia y arquitectura de datos, lo que permite a una organización, sus usuarios y sus aplicaciones acceder a diferentes tipos de datos independientemente de dónde residan esos datos. Tener la estrategia de datos adecuada y la arquitectura de datos es especialmente importante para una organización que planea utilizar la automatización y la IA para sus análisis de datos.
Análisis predictivo: el análisis predictivo ayuda a identificar tendencias, correlaciones y causalidad dentro de uno o más conjuntos de datos. Por ejemplo, los minoristas pueden predecir qué tiendas son más propensas a vender un tipo particular de producto. Los sistemas sanitarios también pueden pronosticar qué regiones tendrán un aumento de los casos de gripe u otras infecciones.
Analítica prescriptiva: la analítica prescriptiva predice los resultados probables y hace recomendaciones para la toma de decisiones. Un ingeniero eléctrico puede utilizar el análisis prescriptivo para diseñar y probar digitalmente varios sistemas eléctricos para ver la producción de energía esperada y predecir la vida útil final de los componentes del sistema.
Análisis de diagnóstico: el análisis de diagnóstico ayuda a determinar la razón por la que se ha producido un evento. Los fabricantes pueden analizar un componente defectuoso en una línea de montaje y determinar el motivo de su fallo.
Análisis descriptivo: el análisis descriptivo evalúa las cantidades y cualidades de un conjunto de datos. Un proveedor de transmisión de contenido a menudo utiliza análisis para comprender cuántos suscriptores ha perdido o ganado durante un período determinado y qué contenido se está viendo.
Los responsables de la toma de decisiones empresariales pueden realizar análisis de datos para obtener conocimiento que se puede ejecutar en ventas, marketing, desarrollo de productos y otros factores empresariales. Los científicos de datos también confían en el análisis de datos para comprender los conjuntos de datos y desarrollar algoritmos y modelos de machine learning que beneficien la investigación o mejoren el rendimiento empresarial.
Prácticamente cualquier parte interesada de cualquier disciplina puede analizar datos. Por ejemplo, los analistas empresariales pueden utilizar los paneles de control de BI para realizar análisis empresariales en profundidad y visualizar las métricas clave de rendimiento compiladas a partir de conjuntos de datos relevantes. También pueden utilizar herramientas como Excel para ordenar, calcular y visualizar datos. Sin embargo, muchas organizaciones emplean analistas de datos profesionales dedicados a la disputa de datos y a la interpretación de los hallazgos para responder a preguntas específicas que exigen mucho tiempo y atención. Algunos casos de uso generales para un analista de datos a tiempo completo incluyen:
Los analistas de datos confían en una variedad de habilidades analíticas y de programación, junto con soluciones especializadas que incluyen:
La práctica de la ciencia de datos no está exenta de desafíos. Puede haber datos fragmentados, escasez de habilidades en ciencia de datos y estándares de TI rígidos para la capacitación y la implementación. También puede ser difícil hacer operativos los modelos de análisis de datos.
