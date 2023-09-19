Como área de especialización, la ciencia de datos es mucho mayor en alcance que la tarea de realizar análisis y se considera su propia trayectoria profesional. Aquellos que trabajan en el campo de la ciencia de datos se conocen como científicos de datos. Estos profesionales construyen modelos estadísticos, desarrollan algoritmos, entrenan modelos de machine learning y crean marcos para:

Pronosticar los resultados a corto y largo plazo

Resuelva problemas empresariales

Identificar oportunidades

Apoyar la estrategia empresarial

Automatizar tareas y procesos

En el mundo de la tecnología, los trabajos de ciencia de datos están muy solicitados actualmente para muchas organizaciones y sectores. Para seguir una carrera en ciencia de datos, necesita una comprensión profunda y un conocimiento amplio del machine learning y la IA. Su conjunto de habilidades debe incluir la capacidad de escribir en los lenguajes de programación Python, SAS, R y Scala. Y debe tener experiencia trabajando con plataformas de big data como Hadoop o Apache Spark. Además, la ciencia de datos requiere experiencia en la codificación de SQL Database y la capacidad de trabajar con datos no estructurados de varios tipos, como vídeo, audio, imágenes y texto.

Los científicos de datos suelen realizar análisis de datos al recopilar, limpiar y evaluar datos. Al analizar conjuntos de datos, los científicos de datos pueden comprender mejor su uso potencial en un algoritmo o modelo de machine learning. Los científicos de datos también trabajan en estrecha colaboración con los ingenieros de datos, que son responsables de construir los pipelines de datos que proporcionan a los científicos los datos que necesitan sus modelos, así como los pipelines en los que se basan los modelos para su uso en la producción a gran escala.