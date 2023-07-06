Ciencia de datos frente a machine learning: ¿cuál es la diferencia?

Con el aumento de los datos de las redes sociales, los sitios de comercio electrónico, las búsquedas en Internet, las encuestas a los clientes y otros lugares, surgió un nuevo campo de estudio basado en big data. Esos vastos conjuntos de datos, que siguen aumentando, permiten a las organizaciones monitorizar patrones y comportamientos de compra y hacer predicciones.

Sin embargo, debido a que los conjuntos de datos no están estructurados, puede ser complicado y llevar mucho tiempo interpretar los datos para la toma de decisiones. Ahí es donde entra en juego la ciencia de datos.

El término ciencia de datos se utilizó por primera vez en la década de 1960 cuando era intercambiable con la frase "ciencia informática". La "ciencia de datos" se utilizó por primera vez como disciplina independiente en 2001. Tanto la ciencia de datos como el machine learning son utilizados por los ingenieros de datos y en casi todos los sectores.

Los campos han evolucionado de tal manera que para trabajar como analista de datos que visualiza, gestiona y accede a los datos, es necesario conocer el lenguaje de consulta estructurado (SQL), así como matemáticas, estadísticas, visualización de datos (para presentar los resultados a las partes interesadas) y minería de datos. También es necesario comprender las técnicas de limpieza y procesamiento de datos. Dado que los analistas de datos suelen crear modelos de machine learning, los conocimientos de programación e IA también son valiosos. así como matemáticas, estadísticas, visualización de datos (para presentar los resultados a las partes interesadas) y minería de datos. También es necesario comprender las técnicas de limpieza y procesamiento de datos. Dado que los analistas de datos suelen crear modelos de machine learning, los conocimientos de programación e IA también son valiosos.