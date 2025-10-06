¿Qué es el análisis predictivo?

Los modelos de análisis predictivo están diseñados para evaluar datos históricos, descubrir patrones, observar tendencias y utilizar esa información para predecir tendencias futuras. Los modelos de análisis predictivo más populares son los de clasificación, agrupación y series temporales.

Modelos de clasificación

Los modelos de clasificación se encuentran en la rama de modelos de aprendizaje automático supervisados. Estos modelos categorizan los datos basándose en datos históricos, describiendo las relaciones dentro de un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, este modelo se puede utilizar para clasificar a los clientes o prospectos en grupos con fines de segmentación. Alternativamente, también se puede utilizar para responder preguntas con resultados binarios, como responder sí o no o verdadero y falso; los casos de uso populares para esto son la detección de fraudes y la evaluación del riesgo crediticio. Los tipos de modelos de clasificación incluyen la regresión logística, los árboles de decisión, el bosque aleatorio, las redes neuronales y Naïve Bayes.

Modelos de clustering

Los modelos de clustering pertenecen al aprendizaje no supervisado. Agrupan datos en función de atributos similares. Por ejemplo, un sitio de comercio electrónico puede utilizar el modelo para separar a los clientes en grupos similares basados en características comunes y desarrollar estrategias de marketing para cada grupo. Los algoritmos de agrupación comunes incluyen agrupación de k-medias, agrupación de desplazamiento medio, agrupación espacial de aplicaciones con ruido basada en densidad (DBSCAN), agrupación de maximización de expectativas (EM) utilizando modelos de mezcla gaussiana (GMM) y agrupación jerárquica.

Modelos de series temporales

Los modelos de series temporales utilizan varias entradas de datos con una frecuencia temporal específica, como diaria, semanal, mensual, etcétera. Es común trazar la variable dependiente a lo largo del tiempo para evaluar la estacionalidad, las tendencias y el comportamiento cíclico de los datos, lo que puede indicar la necesidad de transformaciones y tipos de modelos específicos. Los modelos de autoregresión (RA), promedio móvil (MA), ARMA y ARIMA son modelos de serie temporal que se utilizan con frecuencia. Por ejemplo, un centro de llamadas puede usar un modelo de series temporales para pronosticar cuántas llamadas recibirá por hora en diferentes momentos del día.