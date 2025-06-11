A medida que las organizaciones gestionan miles de cuentas de usuario en sistemas en las instalaciones, servicios en la nube y aplicaciones de software como servicio (SaaS), el seguimiento de quién tiene acceso a qué se vuelve cada vez más complejo.

Cada identidad digital, tanto si representa a un usuario, un dispositivo o una aplicación, es una puerta de acceso potencial a sistemas críticos y datos confidenciales. Sin un gobierno adecuado, este ecosistema en expansión genera importantes riesgos de seguridad y retos de cumplimiento normativo.

Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las credenciales robadas o comprometidas son el vector de ataque inicial más común, responsable del 16 % de las vulneraciones de datos. Cuando los hackers consiguen credenciales legítimas, pueden moverse libremente por las redes, accediendo a datos y sistemas confidenciales.

Las soluciones de gobierno y administración de identidades ayudan a proteger contra los ataques basados en la identidad y evitan posibles vulneraciones de datos.

Las herramientas IGA pueden automatizar el aprovisionamiento de usuarios, aplicar políticas de acceso y realizar revisiones periódicas del acceso a lo largo de todo el ciclo de vida de la identidad, desde la incorporación hasta el desaprovisionamiento en el momento de la baja. Estas funciones dan a las organizaciones más supervisión sobre los permisos y la actividad de los usuarios, lo que facilita detectar y parar el uso indebido y el abuso de privilegios.

Las soluciones de IGA también ayudan a garantizar el cumplimiento normativo continuo de mandatos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). IGA ayuda a garantizar que el acceso a los sistemas y datos confidenciales se asigne correctamente y se revise periódicamente, al tiempo que genera registros de auditoría para respaldar las auditorías internas y externas.