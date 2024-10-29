Una vulneración de datos en el proveedor médico virtual Confidant Health pone de manifiesto la gran diferencia entre la información de identificación personal (PII) por un lado y los datos confidenciales por el otro.

La historia comenzó cuando el investigador de seguridad Jeremiah Fowler descubrió una base de datos no segura que contenía 5,3 terabytes de datos expuestos vinculados a Confidant Health. La empresa ofrece ayuda para la recuperación de adicciones y tratamiento de salud mental en Connecticut, Florida, Texas y otros estados.

La vulneración, denunciada por primera vez por WIRED, involucraba información de identificación personal, como nombres y direcciones de los pacientes, pero también información confidencial, como grabaciones de audio y vídeo de las sesiones de terapia, notas detalladas de ingreso psiquiátrico e historiales médicos completos.

El artículo mostraba lo terriblemente comprometedora que era parte de la información: "Un expediente de admisión de psiquiatría de siete páginas... detalla problemas con el alcohol y otras sustancias, incluida la forma en que el paciente afirmó haber tomado... narcóticos del suministro de hospicio de sus abuelos antes de que el familiar falleciera”, según el artículo. "En otro documento, una madre describe la relación 'polémica' entre su esposo y su hijo, incluyendo que mientras su hijo consumía estimulantes, acusó a su pareja de abuso sexual".

El informe "Cost of a Data Breach" de 2024 de IBM destaca que el 46 % de las vulneraciones implicaron información personal de los clientes. El informe también señala un aumento significativo en el coste por registro de los datos de propiedad intelectual (PI), pasando de 156 a 173 USD.

Pero el nivel de exposición en el incidente de Confidant Health representa una escalada significativa en el daño potencial a las personas afectadas, superando con creces los riesgos asociados con las meras violaciones de PII.