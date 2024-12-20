¿Qué es la infraestructura de red?

Para ayudar a garantizar la disponibilidad de la red, la mayoría de las empresas incluyen algún tipo de gestión de la infraestructura de red en su planificación. Esto incluye herramientas de monitorización, mantenimiento y gestión de redes y soluciones de seguridad que ayudan a optimizar el rendimiento de la red.

Debido a su papel en las operaciones comerciales básicas, la infraestructura de red se ha convertido en una parte fundamental de la transformación digital, y el mercado global de infraestructura de red empresarial es grande y está en crecimiento. Muchas empresas lo ven como una oportunidad para utilizar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el cloud computing.

Con una valoración de casi 60 000 millones de dólares hace solo dos años, se espera que el mercado mundial de infraestructuras de red crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % en los próximos cinco años1.