¿Qué es la arquitectura de nube híbrida?

El enfoque actual de la computación en nube híbrida implica una plataforma unificada para descubrir, operar y gestionar datos y recursos de nubes locales, privadas y públicas. Una combinación de plataformas y herramientas de nube híbrida unifica las funciones de computación, almacenamiento, análisis de bases de datos en red y seguridad para proporcionar coherencia y fiabilidad en todo el panorama diversificado de la nube híbrida.

Entre las plataformas comunes de nube híbrida que ofrecen hardware, software y servicios preconfigurados se encuentran AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud y Red Hat OpenShift. Cada plataforma suele incorporar tecnologías de nube estándar como Kubernetes para orquestar servicios basados en contenedores y otras funciones basadas en software. Estas herramientas de gestión unificada para monitorizar, asignar y gestionar esos recursos desde un único panel de cristal proporcionan una estrategia de gestión de TI y redes utilizada para consolidar múltiples herramientas de monitorización y fuentes de datos en una única interfaz.

He aquí un resumen de las funciones críticas asociadas a una plataforma de gestión de nube híbrida:

Gestión de recursos: las herramientas de servicios gestionados en la nube híbrida ayudan a las partes interesadas a asignar y reasignar recursos entre entornos locales y en la nube en función de los requisitos de las aplicaciones. Por ejemplo, una organización como una institución financiera puede utilizar una nube privada para guardar información confidencial de sus clientes y utilizar la nube pública para probar nuevas aplicaciones, como las de banca móvil.

Orquestación de cargas de trabajo: las arquitecturas de nube híbrida utilizan herramientas de orquestación de contenedores (por ejemplo, Kubernetes o Docker Swarm) para automatizar las cargas de trabajo en contenedores. Estas tecnologías ayudan a los desarrolladores a implementar, ejecutar y sincronizar rápidamente sus contenedores en clústeres de servidores situados en distintas ubicaciones. También mejoran la escalabilidad de las cargas de trabajo en contenedores, lo que significa que DevOps y otros equipos pueden añadir automáticamente los clústeres de Kubernetes que ejecutan aplicaciones en contenedores según sea necesario, lo que resulta en menos tiempo de inactividad y un rendimiento óptimo.

Integración de datos: los entornos híbridos recopilan y procesan datos de diversas fuentes, lo que exige una integración de los datos, es decir, el proceso de combinar datos de múltiples sistemas de origen para crear una visión unificada.

Las soluciones de gestión de datos para la nube híbrida incluyen plataformas de software de análisis de datos que recopilan, organizan y analizan datos utilizando inteligencia artificial (IA) y machine learning. Muchas de estas herramientas de integración de datos incorporan el concepto de diseño de un data fabric, que se ejecuta sobre las diversas tecnologías en un entorno híbrido, combinando datos de múltiples sistemas fuente para crear una visión unificada.

Gobierno de datos: las herramientas de gobierno de datos proporcionan otra capa tecnológica en la arquitectura de nube híbrida para que las organizaciones puedan crear y mantener políticas y protocolos que describan cómo deben almacenarse, gestionarse y utilizarse sus datos de acuerdo con los estándares normativos y de conformidad.

Seguridad: la seguridad de la nube híbrida incluye las tecnologías y buenas prácticas utilizadas para proteger la información confidencial de una organización en un entorno en el que los datos y las aplicaciones fluyen a través de una combinación de plataformas locales, de nube privada y de nube pública. La capa de seguridad de la arquitectura de nube híbrida implica controles técnicos como el cifrado, la autenticación en red y el software de gestión: