VMware es un hipervisor basado en servidor consolidado en el mercado, pero también vende software que virtualiza sistemas operativos de escritorio. En esta sección se expone parte de este software y su funcionamiento.

¿Qué es VMware Workstation?

VMware Workstation incluye hipervisores de tipo 2. A diferencia de un hipervisor de tipo 1, que sustituye al sistema operativo subyacente por completo, un hipervisor de tipo 2 se ejecuta como una aplicación en el SO del escritorio y permite a los usuarios del escritorio ejecutar un segundo SO sobre su sistema operativo principal (host).

VMware Workstation está disponible en dos versiones:

(enlace externo a ibm.com) es una versión gratuita que admite un único sistema operativo invitado. Workstation Pro (enlace externo a ibm.com) es compatible con varios sistemas operativos invitados y se integra con las herramientas de gestión de virtualización de empresa de VMware.

Cómo instalar herramientas de VMware

Solo hay una cosa mejor que tener un segundo SO en su sistema de escritorio: tener un segundo SO que pueda intercambiar datos con el primero. Ahí es donde entra en juego VMware Tools. Es una parte crucial de cualquier entorno de VMware Workstation. Permite que el SO invitado que se ejecuta dentro del hipervisor de tipo 2 funcione mejor con el SO host.

Entre las ventajas de instalar VMware Tools destaca un rendimiento gráfico más rápido y compatibilidad con carpetas compartidas entre el SO host y el SO invitado. Puede utilizarlo para arrastrar y soltar archivos y para cortar y pegar entre los dos sistemas operativos.

Para instalar VMware Tools, pulse VM y, a continuación, Instalar VMware Tools desde el menú de VMware Workstation. VMWare Workstation montará una unidad de CD-ROM virtual en el SO invitado que contiene el programa de instalación de VMware Tools. A continuación, acceda a la imagen del CD-ROM desde el SO invitado y ejecute el programa de instalación.

Consulte las instrucciones de instalación completas en la documentación de VMware Tools (enlace externo a ibm.com).

Los hipervisores tipo 2 de VMware compiten con otros en el mercado, incluidos los siguientes: