La guía de 2025 para el prompt engineering

Su solución integral para dominar el arte del prompting y desbloquear todo el potencial de la IA

Le damos la bienvenida a su recurso definitivo para dominar el prompt engineering en 2025. Esta completa guía ofrece una colección curada de herramientas, tutoriales y ejemplos del mundo real diseñados para ayudar a los estudiantes de todos los niveles a comprender y aplicar técnicas eficaces de prompt engineering.

A medida que la IA generativa sigue remodelando los sectores, la capacidad de crear instrucciones precisas para los modelos de IA, incluidos los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como IBM® Granite, GPT-4 de OpenAI, Claude de Anthropic, Bard de Google, DALL·E y Stable Diffusion, se ha convertido en una habilidad crítica. Tanto si trabaja con sistemas propietarios como si explora alternativas de código abierto, el prompt engineering es la clave para desbloquear todo el potencial de las herramientas con IA.

El prompt engineering es la nueva codificación. En un mundo cada vez más impulsado por el machine learning, la capacidad de comunicarse con sistemas generados por IA mediante el uso del lenguaje natural es esencial. Esta guía le ayudará a diseñar, perfeccionar y optimizar instrucciones que generen resultados significativos, tanto si está creando aplicaciones, automatizando flujos de trabajo o ampliando los límites de la expresión creativa.

Desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas, esta guía es su referencia para navegar por el panorama en constante evolución de los modelos de lenguaje de gran tamaño, el diseño de instrucciones de IA y la innovación en IA generativa.

Más allá de las instrucciones: diseñar con contexto

Crear mejores instrucciones es solo el principio. La verdadera experiencia en prompting avanzado radica en comprender el contexto más amplio en el que operan los modelos de IA, desde la intención del usuario y el historial de conversaciones hasta la estructura de los datos de entrenamiento y el comportamiento de los diferentes modelos. Aquí es donde la ingeniería de contexto se vuelve esencial, permitiéndole dar forma no solo a lo que pregunta, sino también a cómo el modelo interpreta y responde.

Al aprovechar técnicas como la generación aumentada por recuperación (RAG), el resumen y las entradas estructuradas como JSON, puede guiar los modelos hacia respuestas más precisas y relevantes. Tanto si trabaja en la generación de código, la creación de contenidos o el análisis de datos, el diseño con contexto garantiza la alineación con el resultado. Este enfoque mejora el rendimiento de los LLM en todas las tareas y mejora la fiabilidad de los resultados en aplicaciones del mundo real.

Primeros pasos con el prompt engineering

Sumérjase en la guía de prompt engineering con una ruta estructurada diseñada para estudiantes, desarrolladores y entusiastas de la IA. Tanto si está creando un chatbot, automatizando tareas complejas o experimentando con herramientas de IA, esta guía abarca todo lo que necesita para dominar el arte y la ciencia del diseño de instrucciones.

Visión general

Obtenga un conocimiento avanzado sobre el prompt engineering, su creciente importancia en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y cómo permite a los usuarios interactuar con sistemas con IA mediante instrucciones de alta calidad.
Más información
Instrucciones agénticas

Aprenda a guiar a los agentes de IA para que realicen acciones autónomas, tomen decisiones y completen pasos intermedios o de varios pasos en flujos de trabajo, lo que es ideal para la automatización y la ejecución inteligente de tareas.
Indicaciones basadas en ejemplos

Explore técnicas de few-shot prompting, zero-shot prompting y otras técnicas de prompting para enseñar a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) mediante ejemplos o un contexto mínimo, lo que mejorará la resolución de problemas y la adaptabilidad.
Prompting multimodal

Descubra cómo crear instrucciones que combinen texto, imágenes y otros medios para interactuar con modelos multimodales como Granite, Gemini, GPT-4o y DALL·E, mejorando la creación de contenido generado por IA.
Diseño de instrucciones

Domine la estructura de instrucciones eficaces mediante el uso de plantillas que garanticen la claridad, la especificidad y la alineación con sus objetivos, algo crucial para gestionar las consultas de los usuarios y generar respuestas precisas.
Evaluación de instrucciones

Utilice métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar el rendimiento de las instrucciones, incluidas técnicas de depuración y métricas que garanticen la coherencia y la relevancia.
Hacking de instrucciones y seguridad

Comprenda los riesgos de la inyección de instrucciones y los ataques adversarios, y aprenda a proteger sus modelos de IA contra las vulnerabilidades en los sistemas basados en instrucciones.
Gestión de instrucciones

Organice, documente y versione sus instrucciones para escalabilidad y colaboración. Gestione conjuntos de datos, realice un seguimiento de los cambios y reutilice las indicaciones en todos los proyectos de forma eficiente.
Optimización de instrucciones

Refine e itere las instrucciones para mejorar la calidad del resultado, reducir la latencia y alinear el comportamiento del modelo con sus objetivos, especialmente útil cuando se trabaja con API y datos de entrenamiento.
Mejora del razonamiento de instrucciones

Impulse el razonamiento de la IA con instrucciones estructuradas que fomenten el prompting de la cadena de pensamientos (CoT prompting), la autocoherencia y las estrategias de árbol de pensamientos para un flujo lógico más profundo.
Herramientas de instrucciones

Explore una variedad de herramientas y plataformas de IA que admiten la creación, prueba, visualización e implementación de instrucciones, ideales tanto para desarrolladores como para investigadores.
Ajuste de solicitud de información

Vaya más allá del prompting manual ajustando los modelos mediante el entrenamiento basado en instrucciones para tareas específicas del dominio, aprovechando los marcos de código abierto y los conjuntos de datos curados.
Casos de uso de instrucciones

Explore casos de éxito y aplicaciones reales de prompt engineering en sectores como la educación, el marketing, el desarrollo de software y el diseño.
Técnicas de prompting

Sumérjase en estrategias avanzadas como el prompting de cadena de pensamiento, el prompting basado en roles y la autorreflexión para desbloquear todo el potencial de la IA generativa y los LLM.

Esta guía sirve como recurso fundamental para comprender y aplicar el prompt engineering en una amplia gama de aplicaciones impulsadas por IA. Para aquellos que buscan experiencia práctica, el repositorio de GitHub de tutoriales de IBM.com ofrece una colección de casos de uso del mundo real e implementaciones paso a paso mediante el uso de Python, con fragmentos de código y flujos de trabajo estructurados. Este repositorio es especialmente valioso para estudiantes y profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en el diseño de instrucciones, la interacción de modelos y el ecosistema más amplio de herramientas de IA

Recursos

Lograr el ROI: agentes de IA en su negocio

Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
IBM es nombrada líder en ciencia de datos y machine learning

Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
De los proyectos de IA a los beneficios: cómo la IA agéntica puede mantener la rentabilidad financiera

Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.

Aumente sus conocimientos sobre IA

Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
Explore IBM Granite

IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
IBM AI Academy

Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
AI in Action 2024

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
La guía del CEO de 2025: cinco cambios de mentalidad para impulsar el crecimiento empresarial

Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Desbloquee el poder de la IA generativa y el ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Cómo prosperar en la era de la IA con seguridad y confianza

Profundice en los tres elementos críticos de una estrategia de IA sólida: crear una ventaja competitiva, ampliar la IA en toda la empresa y promover una IA fiable.
