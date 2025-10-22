Le damos la bienvenida a su recurso definitivo para dominar el prompt engineering en 2025. Esta completa guía ofrece una colección curada de herramientas, tutoriales y ejemplos del mundo real diseñados para ayudar a los estudiantes de todos los niveles a comprender y aplicar técnicas eficaces de prompt engineering.

A medida que la IA generativa sigue remodelando los sectores, la capacidad de crear instrucciones precisas para los modelos de IA, incluidos los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como IBM® Granite, GPT-4 de OpenAI, Claude de Anthropic, Bard de Google, DALL·E y Stable Diffusion, se ha convertido en una habilidad crítica. Tanto si trabaja con sistemas propietarios como si explora alternativas de código abierto, el prompt engineering es la clave para desbloquear todo el potencial de las herramientas con IA.

El prompt engineering es la nueva codificación. En un mundo cada vez más impulsado por el machine learning, la capacidad de comunicarse con sistemas generados por IA mediante el uso del lenguaje natural es esencial. Esta guía le ayudará a diseñar, perfeccionar y optimizar instrucciones que generen resultados significativos, tanto si está creando aplicaciones, automatizando flujos de trabajo o ampliando los límites de la expresión creativa.

Desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas, esta guía es su referencia para navegar por el panorama en constante evolución de los modelos de lenguaje de gran tamaño, el diseño de instrucciones de IA y la innovación en IA generativa.