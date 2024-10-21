Las instrucciones estrictas están orientadas al usuario y requieren la acción del usuario. Una instrucción estricta puede considerarse como una plantilla o instrucciones para que el LLM genere respuestas. A continuación se presenta un ejemplo de una instrucción estricta. Le recomendamos que consulte la página de documentación de IBM para obtener más información sobre este tipo de instrucción y otras muchas.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Con esta plantilla de instrucciones, se puede proporcionar a un LLM instrucciones específicas sobre la estructura y el estilo de resultado preferidos. A través de esta instrucción explícita, el LLM tendría más probabilidades de producir respuestas deseables de mayor calidad.

Las instrucciones suaves, a diferencia de las instrucciones estrictas, no están escritas en lenguaje natural. En su lugar, las instrucciones se inicializan como vectores numéricos generados por IA que se añaden al inicio de cada embedding de entrada que destila conocimiento del modelo más grande. Esta falta de interpretabilidad se extiende a la IA que elige instrucciones optimizadas para una tarea determinada. A menudo, la IA no puede explicar por qué eligió esas incrustaciones. En comparación con otros métodos de prompting, estos tokens son menos costosos desde el punto de vista informático que la afinación, ya que el propio modelo permanece congelado con ponderaciones fijas. Las instrucciones suaves también tienden a superar a las instrucciones duras creadas por humanos.

En este tutorial trabajaremos con instrucciones suaves para ajustar las instrucciones.