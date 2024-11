A pesar de todo su potencial para agilizar y optimizar la forma en que se realiza el trabajo, las aplicaciones LLM no están exentas de riesgos. Los líderes empresariales son muy conscientes de este hecho. Según el IBM Institute for Business Value, el 96 % de los líderes creen que la adopción de la IA generativa aumenta las probabilidades de que se produzca una violación de la seguridad.

Pero casi todas las piezas de TI de la empresa pueden convertirse en un arma en las manos equivocadas. Las organizaciones no necesitan evitar la IA generativa, simplemente deben tratarla como cualquier otra herramienta tecnológica. Eso significa comprender los riesgos y tomar medidas para minimizar la posibilidad de un ataque exitoso.

Con la plataforma de IA y datos IBM watsonx.ai, las organizaciones pueden implementar e integrar la IA de forma fácil y segura en toda la empresa. Diseñada con los principios de transparencia, responsabilidad y gobierno, la plataforma de IA y datos IBM watsonx ayuda a las empresas a gestionar las preocupaciones legales, normativas, éticas y de precisión sobre la inteligencia artificial en la empresa.